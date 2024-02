Sen kimin kalbinde hapsolmuşsun?

Bir zamanlar aşkla yanıp tutuştuğun eski sevgilinin kalbinde adeta bir hüküm giymiş gibi hapsolmuşsun. Onunla geçirdiğin o unutulmaz anılar, hala zihninde taze ve canlı. Onunla yaşadığın her bir an, her bir duygu, her bir hatıra, hala zihnindeki yerini koruyor. Unutmak mı? Ah, keşke o kadar kolay olsa! Fakat ne yazık ki, onu ve onunla paylaştığın o özel anıları unutamıyorsun. Bir türlü kalbindeki bu aşkı silip atamıyorsun çünkü seni onun gibi seven, seni onun kadar anlayan, seninle onun gibi bir bağ kurabilen biri henüz hayatına girmemiş. Belki de bu yüzden, eski sevgilinin kalbinde hapsolmuş gibi hissediyorsun kendini. Belki de bu yüzden, onunla yaşadığın her bir anı, her bir duyguyu, her bir hatırayı hala taze ve canlı tutuyorsun zihninde.