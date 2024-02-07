Sen Kimin Kalbinde Hapsolmuşsun?
Sen Kimin Kalbinde Hapsolmuşsun?
Sen kimin kalbinde hapsolmuşsun?
Haydi teste!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Söyle bakalım unutamadığın biri var mı?
4. Sence aşk bu mavinin tonlarından hangisi olabilir?
5. Peki ilk öpücüğünün hatırlıyor musun?
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6. En son ne zaman bir ilişkin oldu?
7. Sence bir insan kaç kere aşık olur?
8. Son olarak bize bir film seç bakalım!
Sen eski sevgilinin kalbinde hapsolmuşsun!
Sen çocukluk aşkının kalbinde hapsolmuşsun!
Sen ilk aşkının kalbinde hapsolmuşsun!
Sen sevgilinin kalbinde hapsolmuşsun!
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