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Sen Kimin Kalbinde Hapsolmuşsun?

Sen Kimin Kalbinde Hapsolmuşsun?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
07.02.2024 - 14:10

Sen kimin kalbinde hapsolmuşsun?

Haydi teste!

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1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Söyle bakalım unutamadığın biri var mı?

4. Sence aşk bu mavinin tonlarından hangisi olabilir?

5. Peki ilk öpücüğünün hatırlıyor musun?

5. Peki ilk öpücüğünün hatırlıyor musun?
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6. En son ne zaman bir ilişkin oldu?

6. En son ne zaman bir ilişkin oldu?

7. Sence bir insan kaç kere aşık olur?

7. Sence bir insan kaç kere aşık olur?

8. Son olarak bize bir film seç bakalım!

Sen eski sevgilinin kalbinde hapsolmuşsun!

Bir zamanlar aşkla yanıp tutuştuğun eski sevgilinin kalbinde adeta bir hüküm giymiş gibi hapsolmuşsun. Onunla geçirdiğin o unutulmaz anılar, hala zihninde taze ve canlı. Onunla yaşadığın her bir an, her bir duygu, her bir hatıra, hala zihnindeki yerini koruyor. Unutmak mı? Ah, keşke o kadar kolay olsa! Fakat ne yazık ki, onu ve onunla paylaştığın o özel anıları unutamıyorsun. Bir türlü kalbindeki bu aşkı silip atamıyorsun çünkü seni onun gibi seven, seni onun kadar anlayan, seninle onun gibi bir bağ kurabilen biri henüz hayatına girmemiş. Belki de bu yüzden, eski sevgilinin kalbinde hapsolmuş gibi hissediyorsun kendini. Belki de bu yüzden, onunla yaşadığın her bir anı, her bir duyguyu, her bir hatırayı hala taze ve canlı tutuyorsun zihninde.

Sen çocukluk aşkının kalbinde hapsolmuşsun!

Sen, kalbinin derinliklerinde hala o masum çocukluk aşkını saklayan sen! Evet, belki de dünyanın en saf, en temiz haliyle aşkı tadıp, onun tatlı izlerini kalbinde saklayan sensin. O güzel günler, hala hafızanın en parlak köşesinde, değil mi? Çocukluk aşkı... İşte aşkın en saf, en masum hali. O günlerde yaşadığın duyguları, o heyecanı, o sevgiyi hala özlüyor, hala arıyorsun. O günlere dair anılar, belki de hayatının en güzel anıları. Ve sen, bir parça da olsa, o günlere dönmek, o saf sevgiyi yeniden yaşamak istiyorsun. Ah, ne güzel günlerdi o günler! O masumiyet, o saf sevgi... İşte sen, hala o günlerin peşindesin. Belki de aşkın en güzel hali olan çocukluk aşkını, hala kalbinde saklıyorsun. Ve belki de, bir gün, o saf sevgiyi yeniden yaşama şansını bulacaksın. Kim bilir?

Sen ilk aşkının kalbinde hapsolmuşsun!

İlk aşkın, kalbinin en derin köşelerinde hala canlı ve taze. O ilk heyecanı, o ilk çarpıntıyı, o ilk kelebekleri hala hatırlıyorsun. Unutamıyorsun, çünkü aslında unutmak istemiyorsun. O ilk aşkın, o ilk heyecanın, o ilk çarpıntının hala kalbinde yankılanıyor olması, belki de aşka dair en güzel şey. O kişi, senin için özel. O kişi, sana aşkı tattıran, kalbinin en derinlerine dokunan kişi. O kişiye kendini ait hissediyorsun. Onunla geçirdiğin zaman, hayatının en güzel anılarından bazıları. O kişiye ait olmak, onunla birlikte olmak, onunla aynı havayı solumak... Hala o kişiye ait olduğunu hissediyorsun. Bu duygular, sadece bir ilk aşkın kalbinde yaşanabilecek duygular. Ve bu duygular, senin kalbinde hala canlı. İlk aşkın, kalbinin en derin köşelerinde hala canlı ve taze. O heyecanı, o çarpıntıyı, o kelebekleri hala hatırlıyorsun. Unutamıyorsun, çünkü aslında unutmak istemiyorsun. O kişiye ait olduğunu hala hissediyorsun. Ve belki de bu, aşka dair en güzel şey.

Sen sevgilinin kalbinde hapsolmuşsun!

Aşkın büyülü dünyasında, sevgilinin kalbinin derinliklerinde hapsolmuş bir aşık sen. Bu kadar büyülü ve tutkulu bir aşkla bağlanmışsın ki, sevgilinin kalbinin en gizli köşesinde, sanki kendi evinmiş gibi hissediyorsun. Hayatının bu döneminde aşkınla öylesine dolusun ki, geçmişte kalan her şeyi unutmuş durumdasın. Geçmişteki anılar, eski eşyalar, hatta belki de eski aşklar... Bunların hiçbiri senin için önemli değil artık. Çünkü sen şimdi, sevgilinin kalbinde yaşayan bir aşık olarak, sadece ona aitsin. Onunla geçirdiğin her an, onunla paylaştığın her duygu, seni daha da ona bağlıyor. Bu aşkla dolu hayatında, sevgilinin kalbinin her köşesini dolaşıyor, onunla birlikte mutluluğun zirvesine çıkıyorsun. Bu aşkın içinde kaybolmuş durumdasın ve bu durumdan oldukça memnunsun. Çünkü sen, sevgilinin kalbinde hapsolmuş bir aşık olarak, sadece onunla mutlusun.

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