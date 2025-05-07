Bir Dönem Sahnelerin Yıldızı Olan Şarkıcı Nez, AVM’de Şarkı Söylerken Görüntülendi

‘Sakın Ha’ şarkısıyla bir dönem sahnelerin tozunu attıran Nez, geçtiğimiz günlerde bir AVM’de yapılan organizasyonda sahne aldı. Sahne aldığı dönemde büyük hayran kitlesi olan ve şarkı listelerinin hep ilk sıralarında olan Nez’in AVM’de şarkı söylemesiyle ilgili sosyal medyada onlarca yorum yapıldı.
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Şarkıcı Nez'in AVM'de şarkı söylerken çekilen görüntüleri
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Bir dönemin en popüler kadın şarkıcısıydı Nez.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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