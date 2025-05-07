onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Bir Dönem Sahnelerin Yıldızı Olan Şarkıcı Nez, AVM’de Şarkı Söylerken Görüntülendi

Bir Dönem Sahnelerin Yıldızı Olan Şarkıcı Nez, AVM’de Şarkı Söylerken Görüntülendi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
07.05.2025 - 12:19

İçerik Devam Ediyor

‘Sakın Ha’ şarkısıyla bir dönem sahnelerin tozunu attıran Nez, geçtiğimiz günlerde bir AVM’de yapılan organizasyonda sahne aldı. Sahne aldığı dönemde büyük hayran kitlesi olan ve şarkı listelerinin hep ilk sıralarında olan Nez’in AVM’de şarkı söylemesiyle ilgili sosyal medyada onlarca yorum yapıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Şarkıcı Nez'in AVM'de şarkı söylerken çekilen görüntüleri

Bir dönemin en popüler kadın şarkıcısıydı Nez.

Bir dönemin en popüler kadın şarkıcısıydı Nez.

Özellikle “Sakın sakın sakın ha, yaklaşmayın yanıma” sözlü şarkısıyla 2000'li yılların en popüler sahne isimlerinden biriydi Nez.

Ünlü şarkıcı yıllar sonra bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikte hayranlarıyla buluştu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
1
1
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın