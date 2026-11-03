Altın İçin Şehrin Altını Oydular: Yollar Tek Tek Çöküyor
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Güney Afrika'nın ekonomi merkezi Johannesburg'da yer altındaki boşluklar nedeniyle yolların büyük bölümü çöktü. Bir zamanlar kenti güneydoğudaki mahallelere bağlayan Wemmer Pan Yolu'nun bazı kısımları ise tamamen ortadan kalktı. Uzmanlar, durumun daha da kötüleşebileceği uyarısında bulunuyor.
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Wemmer Pan Yolu'nda asfaltın geniş bölümleri çökerken yer altındaki patlatmalar çatlak ve çukurlara yol açıyor.
Kentin ana altın damarı boyunca uzanan yüzlerce terk edilmiş maden kuyusu yasa dışı madencilerin hedefi oluyor.
Yüksek altın fiyatları ve yoksulluk nedeniyle kaçak madencilik asker konuşlandırılmasına rağmen sürüyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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