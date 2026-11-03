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Altın İçin Şehrin Altını Oydular: Yollar Tek Tek Çöküyor

Altın İçin Şehrin Altını Oydular: Yollar Tek Tek Çöküyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
03.11.2026 - 11:11
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Güney Afrika'nın ekonomi merkezi Johannesburg'da yer altındaki boşluklar nedeniyle yolların büyük bölümü çöktü. Bir zamanlar kenti güneydoğudaki mahallelere bağlayan Wemmer Pan Yolu'nun bazı kısımları ise tamamen ortadan kalktı. Uzmanlar, durumun daha da kötüleşebileceği uyarısında bulunuyor.

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Wemmer Pan Yolu'nda asfaltın geniş bölümleri çökerken yer altındaki patlatmalar çatlak ve çukurlara yol açıyor.

Wemmer Pan Yolu'nda asfaltın geniş bölümleri çökerken yer altındaki patlatmalar çatlak ve çukurlara yol açıyor.

AFP'nin aktardığına göre Johannesburg'da bir zamanlar işlek olan yolun büyük parçaları, kent altında altın arayan kaçak madencilerin yol açtığı hasar nedeniyle çöktü. Wemmer Pan Yolu boyunca ise yer altındaki patlatmalardan kaynaklanan çatlaklar ve çukurlar görülüyor.

Gün boyu süren çalışmaların ulaşım ve elektrik şebekesinden konutlara kadar pek çok altyapıyı zayıflattığı belirtiliyor. Kent elektrik idaresi, yer altındaki kazıların zemin dayanıklılığını bozduğunu ve trafo, direk ile iletim kulelerini tehlikeye soktuğunu açıkladı. Bazı bölgelerde altyapının batmaya başladığı ifade ediliyor.

Kentin ana altın damarı boyunca uzanan yüzlerce terk edilmiş maden kuyusu yasa dışı madencilerin hedefi oluyor.

Kentin ana altın damarı boyunca uzanan yüzlerce terk edilmiş maden kuyusu yasa dışı madencilerin hedefi oluyor.

1880'lerdeki altına hücumla kurulan Johannesburg'un ana altın damarı boyunca yüzlerce terk edilmiş kuyu bulunuyor. Bu kuyuların bir bölümü, yerel dilde Zulucada 'deneyenler' anlamına gelen zama zama adlı kaçak madenciler tarafından yeniden işletiliyor. Madencilik uzmanı David van Wyk, Güney Afrika'da 34 binden fazla kaçak madenci bulunduğunu tahmin ediyor.

Van Wyk, birçok terk edilmiş kuyunun asitli suyla dolu olduğunu ve bunun çukurların oluşmasına katkı yaptığını söylüyor. Uzmanlara göre kentteki çökmelerin tamamı yalnızca kaçak kazılara bağlanamıyor. Geçmişte şirketler tarafından yürütülen endüstriyel madencilik de zeminin dayanıklılığını azaltmış durumda.

Yüksek altın fiyatları ve yoksulluk nedeniyle kaçak madencilik asker konuşlandırılmasına rağmen sürüyor.

Yüksek altın fiyatları ve yoksulluk nedeniyle kaçak madencilik asker konuşlandırılmasına rağmen sürüyor.

Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, kaçak madenciliğe karşı polis operasyonlarını güçlendirmek için mart ayında Gauteng eyaletine asker gönderdi. Buna karşın bölge sakinleri, çatışmalar ve yer altından gelen patlama sarsıntıları nedeniyle korku içinde yaşadıklarını anlatıyor.

Kazançlar da faaliyetin sürmesinde etkili oluyor. AFP'ye konuşan 27 yaşındaki bir madenci, iyi bir günde 15 bin rand yani 900 doları aşan kazanç elde edebildiğini söyledi. Uzmanlar, eski madenlerin güvenli hale getirilmesi gerektiğini vurgularken yüksek altın fiyatları, işsizlik ve yoksulluk bu işin devam etmesine neden oluyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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