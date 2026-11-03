Altın İçin Şehrin Altını Oydular: Yollar Tek Tek Çöküyor

Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, kaçak madenciliğe karşı polis operasyonlarını güçlendirmek için mart ayında Gauteng eyaletine asker gönderdi. Buna karşın bölge sakinleri, çatışmalar ve yer altından gelen patlama sarsıntıları nedeniyle korku içinde yaşadıklarını anlatıyor.

Kazançlar da faaliyetin sürmesinde etkili oluyor. AFP'ye konuşan 27 yaşındaki bir madenci, iyi bir günde 15 bin rand yani 900 doları aşan kazanç elde edebildiğini söyledi. Uzmanlar, eski madenlerin güvenli hale getirilmesi gerektiğini vurgularken yüksek altın fiyatları, işsizlik ve yoksulluk bu işin devam etmesine neden oluyor.