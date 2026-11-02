Cadılar Bayramı'nı Eleştiren Sinan Akçıl'ın Kostümlü Pozları Ortaya Çıktı: Verdiği Yanıt Gündem Oldu!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Cadılar Bayramı'nın Türkiye'de kutlanmasına sosyal medyadan tepki gösteren Sinan Akçıl, paylaşımının ardından kendini beklenmedik bir tartışmanın ortasında buldu. Ünlü ismin yıllar önce Miami'de çekilen kostümlü fotoğrafları kısa sürede yeniden dolaşıma girince yorumlar da peş peşe geldi. Akçıl ise eski karelerle ilgili sessiz kalmadı ve takipçilerine yanıt verdi.
Sinan Akçıl, yazdığı hit şarkılar ve sosyal medyadaki çıkışlarıyla yıllardır magazin gündeminden düşmüyor.
Sinan Akçıl, Türkiye'deki Halloween kutlamalarını 'olmayan adetimiz ve olmayan bayramımız' sözleriyle eleştirdi.
Sinan Akçıl'ın Miami'de Top Gun kostümüyle verdiği pozlar sosyal medyada yeniden gündem oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın