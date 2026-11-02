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Cadılar Bayramı'nı Eleştiren Sinan Akçıl'ın Kostümlü Pozları Ortaya Çıktı: Verdiği Yanıt Gündem Oldu!

Cadılar Bayramı'nı Eleştiren Sinan Akçıl'ın Kostümlü Pozları Ortaya Çıktı: Verdiği Yanıt Gündem Oldu!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
02.11.2026 - 14:31
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Cadılar Bayramı'nın Türkiye'de kutlanmasına sosyal medyadan tepki gösteren Sinan Akçıl, paylaşımının ardından kendini beklenmedik bir tartışmanın ortasında buldu. Ünlü ismin yıllar önce Miami'de çekilen kostümlü fotoğrafları kısa sürede yeniden dolaşıma girince yorumlar da peş peşe geldi. Akçıl ise eski karelerle ilgili sessiz kalmadı ve takipçilerine yanıt verdi.

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Sinan Akçıl, yazdığı hit şarkılar ve sosyal medyadaki çıkışlarıyla yıllardır magazin gündeminden düşmüyor.

Sinan Akçıl, yazdığı hit şarkılar ve sosyal medyadaki çıkışlarıyla yıllardır magazin gündeminden düşmüyor.

20 Mayıs 1982'de Hollanda'nın Leeuwarden kentinde dünyaya gelen Sinan Akçıl, Ferhat Göçer, Gülben Ergen ve Mustafa Sandal gibi pek çok ünlü isme yazdığı şarkılarla pop müziğin en çok konuşulan söz yazarı ve bestecilerinden biri oldu. Kendi albümleri ve sahne performanslarının yanı sıra Burcu Kıratlı ile iki kez nikâh masasına oturmasıyla da uzun süre magazin sayfalarının vazgeçilmez isimleri arasında yer aldı. Bu yıl Milli Takım için yazdığı marş ve Ferhat Göçer'le yaşadığı şarkı krizi de epey konuşulmuştu. Gündeme dair yorumlarıyla sık sık tartışma yaratan Akçıl'ın son hedefi ise Cadılar Bayramı oldu.

Sinan Akçıl, Türkiye'deki Halloween kutlamalarını 'olmayan adetimiz ve olmayan bayramımız' sözleriyle eleştirdi.

Sinan Akçıl, Türkiye'deki Halloween kutlamalarını 'olmayan adetimiz ve olmayan bayramımız' sözleriyle eleştirdi.

31 Ekim'de dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi Türkiye'de de kostümlü partiler ve renkli kutlamalar sosyal medyayı doldururken Sinan Akçıl bu tablodan hiç hoşlanmadı. Ünlü isim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Olmayan adetimiz ve olmayan bayramımız Halloween bittiyse, cadılar yüzünü yıkayıp normal evlerine dönüp babalarına çay demleyip, dizi izleyebilirler' diyerek kutlamalara açıkça tepki gösterdi. Ne var ki bu sert çıkış, takipçilerin Akçıl'ın yıllar önceki kostümlü fotoğraflarını hatırlamasına yetti.

Sinan Akçıl'ın Miami'de Top Gun kostümüyle verdiği pozlar sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Sinan Akçıl'ın Miami'de Top Gun kostümüyle verdiği pozlar sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Paylaşımın hemen ardından yayılan karelerde Akçıl, o dönem birlikte olduğu Alexandra Rodriguez ile Top Gun temalı pilot tulumları içinde poz veriyordu. Magazin basını 2016'da bu fotoğrafları Miami'deki The Deck adlı kulüpte düzenlenen bir Halloween partisinden yansıyan kareler olarak duyurmuştu, bu yüzden yorumlarda bir zamanlar Akçıl'ın da bu kutlamalara katıldığını hatırlatanlar kısa sürede çoğaldı. Tepkilere sosyal medyadan yanıt veren Akçıl ise kostümü Cadılar Bayramı için değil bir klip çalışması için giydiğini söyleyerek 'Halloween değil bu klip tanıtım partisi Miami'de' dedi. Ünlü şarkıcı, 'Katılsaydım da en azından Amerika'da katılmış olurdum, ülkemde değil' sözleriyle de eleştirisinin arkasında durdu.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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