Cadılar Bayramı'nı Eleştiren Sinan Akçıl'ın Kostümlü Pozları Ortaya Çıktı: Verdiği Yanıt Gündem Oldu!

Paylaşımın hemen ardından yayılan karelerde Akçıl, o dönem birlikte olduğu Alexandra Rodriguez ile Top Gun temalı pilot tulumları içinde poz veriyordu. Magazin basını 2016'da bu fotoğrafları Miami'deki The Deck adlı kulüpte düzenlenen bir Halloween partisinden yansıyan kareler olarak duyurmuştu, bu yüzden yorumlarda bir zamanlar Akçıl'ın da bu kutlamalara katıldığını hatırlatanlar kısa sürede çoğaldı. Tepkilere sosyal medyadan yanıt veren Akçıl ise kostümü Cadılar Bayramı için değil bir klip çalışması için giydiğini söyleyerek 'Halloween değil bu klip tanıtım partisi Miami'de' dedi. Ünlü şarkıcı, 'Katılsaydım da en azından Amerika'da katılmış olurdum, ülkemde değil' sözleriyle de eleştirisinin arkasında durdu.