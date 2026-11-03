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MasterChef'te Tadım Anında Talihsiz Kaza: Sifondan Fışkıran Karışıma Danilo Şef'in Tepkisi Gündem Oldu!

MasterChef'te Tadım Anında Talihsiz Kaza: Sifondan Fışkıran Karışıma Danilo Şef'in Tepkisi Gündem Oldu!

MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
03.11.2026 - 11:02
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MasterChef Türkiye'nin geçtiğimiz akşam yayınlanan bölümünde tadım masasında kimsenin beklemediği bir an yaşandı. Tabağını şeflere sunarken son dokunuşu krema sifonuyla yapmak isteyen bir yarışmacının elindeki karışım bir anda fışkırınca, Danilo Şef bu talihsiz kazadan nasibini aldı.

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MasterChef Türkiye, Danilo Şef'in 2019'dan bu yana jüride olduğu ekranların en çok izlenen yemek yarışması.

MasterChef Türkiye, Danilo Şef'in 2019'dan bu yana jüride olduğu ekranların en çok izlenen yemek yarışması.

İlk kez 2011'de Show TV'de ekrana gelen MasterChef Türkiye, 2018'de TV8'e taşınmasının ardından geniş bir izleyici kitlesine ulaştı ve kısa sürede ekranların en sevilen yarışma formatlarından biri haline geldi. Programın üçüncü sezonu olan 2019'da Hazer Amani'nin yerine jüriye katılan Danilo Şef, o günden bu yana Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu ile birlikte tadım masasının değişmeyen yüzleri arasında yer alıyor.

Şu anda 11. sezonunu ekrana taşıyan yarışma, reyting listelerinde de sık sık zirveye yerleşerek Türkiye'nin en çok izlenen yemek yarışması olma unvanını koruyor. Yarışmacıların büyük emekle hazırladığı tabakları şeflerin önüne koyduğu tadım anları ise programın en heyecanlı ve en çok konuşulan bölümleri arasında yer alıyor; 1 Kasım akşamı yaşanan talihsiz kaza da tam böyle bir anda geldi.

Danilo Şef, üzerine sıçrayan karışımın ardından özür dileyen yarışmacıya sıcacık bir cevap verdi.

Danilo Şef, üzerine sıçrayan karışımın ardından özür dileyen yarışmacıya sıcacık bir cevap verdi.

Kazanın baş rolündeki krema sifonu, içine konulan krema, sos ya da püreyi gaz kartuşu yardımıyla köpüğe dönüştüren ve tabaklara hafif, hacimli bir doku katmak için kullanılan bir mutfak aleti olarak MasterChef mutfağında sık sık karşımıza çıkıyor.  1 Kasım akşamı tabağını şeflere sunan yarışmacı da sunumu bu aletle tamamlamak isterken tam olarak bunu yaşadı; sifondan çıkan karışım bir anda fışkırdı ve doğrudan Danilo Şef'in üzerine sıçradı. Yarışmacının hemen ardından 'Özür dilerim şefim.' diyerek gönlünü almaya çalışmasına Danilo Şef'in 'Bilerek yapmadığını biliyorum canım benim.' cevabı, tatsız başlayabilecek bir tadımı bir anda tatlıya bağladı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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