MasterChef'te Tadım Anında Talihsiz Kaza: Sifondan Fışkıran Karışıma Danilo Şef'in Tepkisi Gündem Oldu!
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MasterChef Türkiye'nin geçtiğimiz akşam yayınlanan bölümünde tadım masasında kimsenin beklemediği bir an yaşandı. Tabağını şeflere sunarken son dokunuşu krema sifonuyla yapmak isteyen bir yarışmacının elindeki karışım bir anda fışkırınca, Danilo Şef bu talihsiz kazadan nasibini aldı.
MasterChef Türkiye, Danilo Şef'in 2019'dan bu yana jüride olduğu ekranların en çok izlenen yemek yarışması.
Danilo Şef, üzerine sıçrayan karışımın ardından özür dileyen yarışmacıya sıcacık bir cevap verdi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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