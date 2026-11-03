MasterChef'te Tadım Anında Talihsiz Kaza: Sifondan Fışkıran Karışıma Danilo Şef'in Tepkisi Gündem Oldu!

İlk kez 2011'de Show TV'de ekrana gelen MasterChef Türkiye, 2018'de TV8'e taşınmasının ardından geniş bir izleyici kitlesine ulaştı ve kısa sürede ekranların en sevilen yarışma formatlarından biri haline geldi. Programın üçüncü sezonu olan 2019'da Hazer Amani'nin yerine jüriye katılan Danilo Şef, o günden bu yana Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu ile birlikte tadım masasının değişmeyen yüzleri arasında yer alıyor.

Şu anda 11. sezonunu ekrana taşıyan yarışma, reyting listelerinde de sık sık zirveye yerleşerek Türkiye'nin en çok izlenen yemek yarışması olma unvanını koruyor. Yarışmacıların büyük emekle hazırladığı tabakları şeflerin önüne koyduğu tadım anları ise programın en heyecanlı ve en çok konuşulan bölümleri arasında yer alıyor; 1 Kasım akşamı yaşanan talihsiz kaza da tam böyle bir anda geldi.