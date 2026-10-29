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Masa Bu Kez Tersine Döndü: Eski MasterChef Yarışmacısı Büşra Zambak, Jüri Şeflerin Restoranlarını Denedi!

Masa Bu Kez Tersine Döndü: Eski MasterChef Yarışmacısı Büşra Zambak, Jüri Şeflerin Restoranlarını Denedi!

MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
29.10.2026 - 21:48
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MasterChef Türkiye'nin 2022 sezonuyla tanınan Büşra Zambak, yarışma boyunca tabaklarını didik didik eden üç jüri şefinin İstanbul'daki restoranlarına bu kez müşteri olarak gitti. Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın mekanlarında tek tek tadım yapan Büşra'nın Instagram'da paylaştığı video, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Turun sonunda yaptığı değerlendirmede hangi lezzet için yeniden gideceğini de saklamadı.

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Büşra Zambak, MasterChef 2022'de favori yarışmacılardan biriydi ve All Star'da yeniden tezgaha geçti.

Büşra Zambak, MasterChef 2022'de favori yarışmacılardan biriydi ve All Star'da yeniden tezgaha geçti.

1997'de Denizli'de doğan ve küçük yaşta ailesiyle İstanbul'a taşınan Büşra Zambak, MasterChef Türkiye'ye katıldığında dokuz yıldır profesyonel mutfaklarda çalışıyordu. 2022 sezonunda ana kadroya girdiği andan itibaren izleyicilerin favorileri arasına yerleşen Büşra, mavi takım kaptanlığı yaptığı haftalarda Somer Sivrioğlu'yla yaşadığı gerilimle de uzun süre konuşulmuştu.

Yarışma serüveni 11 Aralık 2022'deki elemede Burak Kaya'yla kaldığı düelloda jüriden daha az puan almasıyla sona erse de bu veda kalıcı olmadı. Bir yıl sonra MasterChef All Star'ın ana kadrosuna giren Büşra, aynı jürinin karşısına yeniden çıkmıştı. Yeni videosunda ise roller tamamen değişti ve aylarca tabaklarını değerlendiren üç şefin restoranında sözü kendisi aldı.

Büşra Zambak'ın ilk durağı Danilo Zanna'nın Filo D'olio'su oldu, Baharat'ta ise Kale biberi sürprizi çıktı.

Büşra Zambak'ın ilk durağı Danilo Zanna'nın Filo D'olio'su oldu, Baharat'ta ise Kale biberi sürprizi çıktı.

Videoya 'MasterChef'te en ufak hatamızı affetmiyordunuz, bakalım ben affedecek miyim?' sözleriyle başlayan Büşra Zambak, ilk olarak Danilo Zanna'nın İtalyan restoranı Filo D'olio'nun yolunu tuttu. Mekanın dekorasyonuna bayıldığını söyleyen Büşra, lazanyayı 'İtalyan Kayseri yağlaması' diye tanımlayarak tabağına aldı; porsiyonu doyurucu bulduğunu, kıymanın kokmadığını ve hamurun restoranda taze açıldığını anlattı.

İkinci durak, Somer Sivrioğlu'nun ağustosta İstanbul'daki Efendy'yi kapatmasının ardından aynı adreste açtığı Baharat'tı. Efendy döneminde de buraya geldiğini hatırlatan Büşra'yı asıl heyecanlandıran şey, tabakta karşısına çıkan Kale biberi oldu ve Denizlili yarışmacı 'Denizli'yi yaşatıyor' diyerek şefiyle bir kez daha gurur duyduğunu söyledi. Kuzu etli, patlıcanlı tabağın da hakkını veren Büşra, Somer Şef denince aklına ilk olarak mezelerin geldiğini ekledi.

Mehmet Yalçınkaya'nın MYK'sinde yediği yaprak sarma, Büşra Zambak'ın aklında en çok kalan lezzet oldu.

Mehmet Yalçınkaya'nın MYK'sinde yediği yaprak sarma, Büşra Zambak'ın aklında en çok kalan lezzet oldu.

Turun son durağı Mehmet Yalçınkaya'nın MYK'siydi ve Büşra Zambak masaya oturur oturmaz taptaze görünen yaprak sarmaya dayanamadığını söyledi. Şefin ne kadar işkolik olduğunu bildiği için onu restoranda göremeyince şaşırdığını anlatan Büşra, yanındakine 'Burada bunu yedikten sonra başka hiçbir yerde yaprak sarması yiyemeyeceksin' diyecek kadar beğendi. Mehmet Şef denince aklına balık geldiğini belirten Büşra'nın övgüleri, isli tadıyla öne çıkan karides tabağında da sürdü.

Videonun sonunda üç şefi değerlendiren Büşra, aylarca onların kendi tabaklarını puanladığını hatırlatıp bugüne kadar en zorlandığı tadım videosunu çektiğini itiraf etti. Aklında kalan lezzetleri sıralarken Mehmet Şef'in yaprak sarması için yeniden gideceğini, Kale biberinin çok iyi olduğunu ve Danilo Zanna'nın lazanyasını çok başarılı bulduğunu söyleyen Büşra, kendisinin de 'Türk Kayseri yağlaması' yaptığını ekleyerek takipçilerine üç şeften hangisini daha çok sevdiklerini sordu.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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