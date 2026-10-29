Masa Bu Kez Tersine Döndü: Eski MasterChef Yarışmacısı Büşra Zambak, Jüri Şeflerin Restoranlarını Denedi!

1997'de Denizli'de doğan ve küçük yaşta ailesiyle İstanbul'a taşınan Büşra Zambak, MasterChef Türkiye'ye katıldığında dokuz yıldır profesyonel mutfaklarda çalışıyordu. 2022 sezonunda ana kadroya girdiği andan itibaren izleyicilerin favorileri arasına yerleşen Büşra, mavi takım kaptanlığı yaptığı haftalarda Somer Sivrioğlu'yla yaşadığı gerilimle de uzun süre konuşulmuştu.

Yarışma serüveni 11 Aralık 2022'deki elemede Burak Kaya'yla kaldığı düelloda jüriden daha az puan almasıyla sona erse de bu veda kalıcı olmadı. Bir yıl sonra MasterChef All Star'ın ana kadrosuna giren Büşra, aynı jürinin karşısına yeniden çıkmıştı. Yeni videosunda ise roller tamamen değişti ve aylarca tabaklarını değerlendiren üç şefin restoranında sözü kendisi aldı.