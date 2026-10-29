Masa Bu Kez Tersine Döndü: Eski MasterChef Yarışmacısı Büşra Zambak, Jüri Şeflerin Restoranlarını Denedi!
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MasterChef Türkiye'nin 2022 sezonuyla tanınan Büşra Zambak, yarışma boyunca tabaklarını didik didik eden üç jüri şefinin İstanbul'daki restoranlarına bu kez müşteri olarak gitti. Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın mekanlarında tek tek tadım yapan Büşra'nın Instagram'da paylaştığı video, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Turun sonunda yaptığı değerlendirmede hangi lezzet için yeniden gideceğini de saklamadı.
Büşra Zambak, MasterChef 2022'de favori yarışmacılardan biriydi ve All Star'da yeniden tezgaha geçti.
Büşra Zambak'ın ilk durağı Danilo Zanna'nın Filo D'olio'su oldu, Baharat'ta ise Kale biberi sürprizi çıktı.
Mehmet Yalçınkaya'nın MYK'sinde yediği yaprak sarma, Büşra Zambak'ın aklında en çok kalan lezzet oldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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