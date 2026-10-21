MasterChef'te Bu Akşam Yıldız Geçidi: Mutfağa Giren Üç Ünlü İsim Yarışmacıların Tabaklarını Değerlendirecek!

Bu akşamki bölümün konuk listesinde ilk dikkat çeken isim, 'Afedersin' ve 'Pırlanta' gibi şarkılarıyla yıllardır listelerden düşmeyen pop müziğin sevilen sesi Demet Akalın. Sosyal medyadaki samimi paylaşımları ve esprili çıkışlarıyla da sık sık gündeme gelen şarkıcının yarışmacıların tabaklarına yapacağı yorumlar, izleyicilerin en çok merak ettiği konuların başında geliyor.

Akalın'a mutfakta eşlik edecek isimlerden biri de Kolpaçino ve Maskeli Beşler serileriyle seyirciyi kahkahaya boğan Şafak Sezer olacak. Komedi filmlerindeki doğal mizahıyla tanınan usta oyuncunun, tadım sırasında yarışmacılarla kuracağı diyaloglarla akşama ayrı bir renk katması bekleniyor.