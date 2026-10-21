MasterChef'te Bu Akşam Yıldız Geçidi: Mutfağa Giren Üç Ünlü İsim Yarışmacıların Tabaklarını Değerlendirecek!
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TV8'in sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye'de eleme potasının yavaş yavaş şekillendiği haftanın ortasında, mutfağın kapısı bu kez ünlü konuklara açılıyor. Demet Akalın, Şafak Sezer ve Eypio, bu akşamki bölümde yarışmacıların hazırladığı tabakları tadıp değerlendirecek. Heyecanla rekabetin bir arada yaşanacağı bölümde ünlü isimlerin yorumlarının yarışmacıları nasıl etkileyeceği ise şimdiden merak konusu oldu.
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MasterChef Türkiye'nin 11. haftasında Enes ve Emre ilk eleme adayları olarak potaya girdi.
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Demet Akalın ve Şafak Sezer bu akşam MasterChef Türkiye mutfağında yarışmacıların tabaklarını tadıp değerlendirecek.
Günah Benim şarkısıyla tanınan rapçi Eypio da MasterChef Türkiye'nin bu akşamki konukları arasında.
MasterChef Türkiye'de Demet Akalın, Şafak Sezer ve Eypio'nun konuk olduğu bölümden görüntüler.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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