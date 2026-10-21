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MasterChef'te Bu Akşam Yıldız Geçidi: Mutfağa Giren Üç Ünlü İsim Yarışmacıların Tabaklarını Değerlendirecek!

MasterChef'te Bu Akşam Yıldız Geçidi: Mutfağa Giren Üç Ünlü İsim Yarışmacıların Tabaklarını Değerlendirecek!

MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
21.10.2026 - 15:03
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TV8'in sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye'de eleme potasının yavaş yavaş şekillendiği haftanın ortasında, mutfağın kapısı bu kez ünlü konuklara açılıyor. Demet Akalın, Şafak Sezer ve Eypio, bu akşamki bölümde yarışmacıların hazırladığı tabakları tadıp değerlendirecek. Heyecanla rekabetin bir arada yaşanacağı bölümde ünlü isimlerin yorumlarının yarışmacıları nasıl etkileyeceği ise şimdiden merak konusu oldu.

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MasterChef Türkiye'nin 11. haftasında Enes ve Emre ilk eleme adayları olarak potaya girdi.

MasterChef Türkiye'nin 11. haftasında Enes ve Emre ilk eleme adayları olarak potaya girdi.

10 Ağustos'ta TV8 ekranlarında başlayan MasterChef Türkiye 2026, Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri koltuğunda oturduğu yarışmada 11. haftasına geldi. Haftaya pazar akşamı Şiringül'ün vedasıyla girilirken pazartesi günü tiramisu tabağıyla kaptanlığı kapan Şadi mavi takımın başına geçti, kırmızı takımın kaptanlığı ise Enes'e verildi.

Salı akşamı güveç temalı düellolarla geçen ilk takım oyununu mavi takım kazanınca kırmızı takım bireysel dokunulmazlık için yeniden tezgâh başına geçti. Bireysel dokunulmazlığı alan Burçin, potaya göndereceği isim olarak kendi takım kaptanı Enes'i seçti, takım içindeki oylamanın ardından Emre de eleme adayları arasına yazıldı. Haftanın geri kalanında yeni eleme adaylarının belirleneceği yarışmada bu akşam mutfağın havası ünlü konuklarla değişiyor.

Demet Akalın ve Şafak Sezer bu akşam MasterChef Türkiye mutfağında yarışmacıların tabaklarını tadıp değerlendirecek.

Demet Akalın ve Şafak Sezer bu akşam MasterChef Türkiye mutfağında yarışmacıların tabaklarını tadıp değerlendirecek.

Bu akşamki bölümün konuk listesinde ilk dikkat çeken isim, 'Afedersin' ve 'Pırlanta' gibi şarkılarıyla yıllardır listelerden düşmeyen pop müziğin sevilen sesi Demet Akalın. Sosyal medyadaki samimi paylaşımları ve esprili çıkışlarıyla da sık sık gündeme gelen şarkıcının yarışmacıların tabaklarına yapacağı yorumlar, izleyicilerin en çok merak ettiği konuların başında geliyor.

Akalın'a mutfakta eşlik edecek isimlerden biri de Kolpaçino ve Maskeli Beşler serileriyle seyirciyi kahkahaya boğan Şafak Sezer olacak. Komedi filmlerindeki doğal mizahıyla tanınan usta oyuncunun, tadım sırasında yarışmacılarla kuracağı diyaloglarla akşama ayrı bir renk katması bekleniyor.

Günah Benim şarkısıyla tanınan rapçi Eypio da MasterChef Türkiye'nin bu akşamki konukları arasında.

Günah Benim şarkısıyla tanınan rapçi Eypio da MasterChef Türkiye'nin bu akşamki konukları arasında.

Üçlünün son ismi ise asıl adı Abdurrahim Akça olan rapçi Eypio. Burak King ile seslendirdiği 'Günah Benim' ile büyük ilgi gören, Çukur dizisinde çalan 'Gömün Beni Çukura' ile de adından sıkça söz ettiren sanatçı, 2021'de O Ses Türkiye Rap'te jürilik yapmıştı.

Yetenek yarışmasındaki jüri deneyiminin ardından bu kez bir yemek yarışmasında değerlendirme yapacak olan Eypio, Demet Akalın ve Şafak Sezer'le birlikte yarışmacıların hazırladığı yemekleri tadacak. MasterChef Türkiye'nin yıldızlı bölümünden ilk görüntülere aşağıdaki videodan ulaşabilirsiniz.

MasterChef Türkiye'de Demet Akalın, Şafak Sezer ve Eypio'nun konuk olduğu bölümden görüntüler.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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