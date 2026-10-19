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18 Ekim'de MasterChef'te Elenen İsim Belli Oldu: MasterChef'te Kim Elendi?

18 Ekim'de MasterChef'te Elenen İsim Belli Oldu: MasterChef'te Kim Elendi?

Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
19.10.2026 - 07:40
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Hem Survivor'ın başlangıç, hem de MasterChef'in final zamanının belli olmasıyla birlikte artan heyecanla onuncu hafta da geride kaldı. Sezon boyu yüksek bir reyting performansı göstermeyi başaran MasterChef Türkiye'de bir eleme heyecanı daha yaşandı. 18 Ekim Pazar günü MasterChef Türkiye'de kim elendi, MasterChef'e kim veda etti?

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MasterChef Türkiye'de onuncu eleme gerçekleşti.

MasterChef Türkiye'de onuncu eleme gerçekleşti.

MasterChef Türkiye'de dokuzuncu hafta geride kalırken yarışmacılar eleme potasında ellerinden geleni yaptılar. Haftanın eleme adayları Şiringül, Hasan Alp, Burçin, Nurten, Tolga, Tolgahan, Şükran ve Enes oldu.

18 Ekim'de MasterChef'te elenen isim belli oldu.

18 Ekim'de MasterChef'te elenen isim belli oldu.

MasterChef Türkiye'de onuncu hafta geride kalırken yarışmacılar bir kez daha eleme heyecanı yaşadı, yarışmada kalabilmek için ter döktüler. MasterChef'te son ikiye kalan isimler Nurten ve Şiringül oldu. Demirhan, Gül, Simge, Koray, Cansu, Faruk, Recep, Batuhan ve Buse'nin ardından MasterChef'te elenen isim Şiringül oldu.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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