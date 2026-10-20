Tiramisuyla Kaptanlığı Kaptı: MasterChef'te Yeni Haftanın Mavi ve Kırmızı Takım Kadroları Belli Oldu!
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Şiringül'ün vedasıyla bir kişi daha eksilen MasterChef Türkiye'de pazartesi akşamı sıra yeni haftanın kaptanlık oyununa geldi. Şeflerin tezgâha getirdiği klasik bir İtalyan tatlısı, mavi önlüğün kime gideceğini belirledi. Kazanan isim rakip kaptanı da kendi eliyle seçti ve takımlar kısa sürede kuruldu. Peki MasterChef'te kaptan kim oldu, mavi ve kırmızı takımda kimler var?
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Eczacılıktan mutfağa uzanan yolculuğuyla Şadi Altınay, MasterChef'in en renkli isimlerinden biri.
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Tiramisu düellosunu Şadi kazandı, kırmızı takımın başına ise Enes'i getirdi.
MasterChef'te mavi ve kırmızı takım kadroları kuruldu, iki kaptan ekiplerini tek tek seçti.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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