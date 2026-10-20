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Tiramisuyla Kaptanlığı Kaptı: MasterChef'te Yeni Haftanın Mavi ve Kırmızı Takım Kadroları Belli Oldu!

Tiramisuyla Kaptanlığı Kaptı: MasterChef'te Yeni Haftanın Mavi ve Kırmızı Takım Kadroları Belli Oldu!

MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
20.10.2026 - 09:15
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Şiringül'ün vedasıyla bir kişi daha eksilen MasterChef Türkiye'de pazartesi akşamı sıra yeni haftanın kaptanlık oyununa geldi. Şeflerin tezgâha getirdiği klasik bir İtalyan tatlısı, mavi önlüğün kime gideceğini belirledi. Kazanan isim rakip kaptanı da kendi eliyle seçti ve takımlar kısa sürede kuruldu. Peki MasterChef'te kaptan kim oldu, mavi ve kırmızı takımda kimler var?

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Eczacılıktan mutfağa uzanan yolculuğuyla Şadi Altınay, MasterChef'in en renkli isimlerinden biri.

Eczacılıktan mutfağa uzanan yolculuğuyla Şadi Altınay, MasterChef'in en renkli isimlerinden biri.

MasterChef 2026'nın en çok konuşulan yarışmacılarından Şadi Altınay'ın hikâyesi başlı başına bir dizi konusu. 1975 Antalya doğumlu yarışmacı uzun yıllar eczacılık yaptı, 49 yaşında ise mutfak tutkusunun peşine düşüp Akdeniz Üniversitesi'nde aşçılık okumaya başladı. 26 Temmuz'daki seçmelerde şeflerden tam not alarak sezonun 9. önlüğünü giydi.

Sivri dili ve rengârenk bandanalarıyla kısa sürede izleyicinin radarına girdi. Eyyüp Can'la yaşadığı gerginlik de geçen yıl katıldığı Kim Milyoner Olmak İster? macerası da sosyal medyada epey konuşuldu. Bu ayın başında kırmızı takımda tatlı düellosunu kazanıp dokunulmazlığı kapan da yine oydu.

Tiramisu düellosunu Şadi kazandı, kırmızı takımın başına ise Enes'i getirdi.

Tiramisu düellosunu Şadi kazandı, kırmızı takımın başına ise Enes'i getirdi.

Yeni haftanın ilk oyununda yarışmacıları bekleyen görev, İtalyan mutfağının en sevilen tatlılarından tiramisuydu. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu tabakları tek tek tattı ve gecenin en başarılı tatlısı Şadi'den çıktı.

Mavi takımın kaptanlığını kapan Şadi'nin elinde bir koz daha vardı: rakip kaptanı belirlemek. Tercihini Enes'ten yana kullandı, kırmızı önlüklü ekibin liderliği de böylece ona geçti. Geçen hafta Muhammed ile Kübra'nın oturduğu kaptanlık koltukları bu hafta tamamen el değiştirdi.

MasterChef'te mavi ve kırmızı takım kadroları kuruldu, iki kaptan ekiplerini tek tek seçti.

MasterChef'te mavi ve kırmızı takım kadroları kuruldu, iki kaptan ekiplerini tek tek seçti.

Kaptanların ardından sıra en heyecanlı kısma, takım seçimine geldi. Şadi'nin mavi takımında Bahar, Muhammed, Tolga, Eyyüp Can, Şükran, Kübra ve Ayşe yer aldı. Enes ise kırmızı ekibini Armağan, Nurten, Burçin, Nilay, Emre, Tolgahan ve Hasan Alp'le kurdu.

İşin ilginç yanı, ağustosta aralarında ortamın gerildiği Şadi ile Eyyüp Can bu hafta aynı takımda. Karşı cephede ise tanıdık bir isim var: Ayın başında dokunulmazlığı kazanan Şadi, potaya gönderme hakkını Nurten'den yana kullanmıştı. Şimdi ikisi rakip takımlarda kozlarını paylaşacak.

Yeni kadrolar hafta boyunca dört takım oyununda karşı karşıya gelecek. Kaybeden tarafı ise dokunulmazlık oyunları ve pazar akşamki eleme bekliyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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