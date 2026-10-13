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Cağ Kebabıyla Kaptanlığı Kaptı: MasterChef'te 10. Haftanın Mavi ve Kırmızı Takım Kadroları Belli Oldu!

Cağ Kebabıyla Kaptanlığı Kaptı: MasterChef'te 10. Haftanın Mavi ve Kırmızı Takım Kadroları Belli Oldu!

MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
13.10.2026 - 08:10
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MasterChef Türkiye'de yeni hafta, her pazartesi olduğu gibi kaptanlık heyecanıyla açıldı. Bu kez şefler tezgaha Erzurum'un meşhur cağ kebabını koydu; gecenin kazananı takımını kurarken rakibini de kendisi seçti. Üstelik geçen hafta aynı takımda ter döken iki isim artık karşı karşıya. Peki MasterChef'te takımlar nasıl oluştu, mavi ve kırmızı takımda kimler var?

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Mavi takımın yeni kaptanı Muhammed, ana kadroya temmuz sonunda 12. önlükle girmişti.

Mavi takımın yeni kaptanı Muhammed, ana kadroya temmuz sonunda 12. önlükle girmişti.

Tam adı Muhammed Yahya Haliloğlu olan yarışmacı, MasterChef Türkiye 2026 seçmelerinde ilk günden iddialı tavrıyla dikkat çekti. 30 Temmuz'daki bölümde iki etaplı finalde Batuhan'la karşı karşıya geldi ve 12. beyaz önlüğü kapan isim oldu.

İstanbul'dan yarışmaya katılan Muhammed'in profesyonel aşçı olduğu ve uzun yıllar yurt dışındaki mutfaklarda çalıştığı biliniyor. Seçmelerde hedefinin şampiyonluk olduğunu açıkça söylemişti. Geçen hafta Nilay'ın kaptanlığındaki kırmızı takımda yer alan Muhammed, bu hafta takımın başına geçen isim oldu.

Muhammed, rakip kırmızı takımın kaptanlığı için geçen haftaki takım arkadaşı Kübra'yı seçti.

Muhammed, rakip kırmızı takımın kaptanlığı için geçen haftaki takım arkadaşı Kübra'yı seçti.

Kaptanlık oyununda şefler yarışmacılardan Erzurum mutfağının simgesi cağ kebabını istedi. En beğenilen tabak Muhammed'den çıktı ve mavi takımın kaptanlığı ona geçti.

Kazananın ilk hamlesi rakibini belirlemek oldu: Muhammed, kırmızı takımın başına Kübra'yı getirdi. İşin ilginç yanı, ikili bir hafta önce Nilay'ın kırmızı takımında aynı tezgahı paylaşıyordu. Makine mühendisliğini bırakıp yat şefliğine geçen Nevşehirli Kübra Satılmış, geçen hafta enchiladas turunda bireysel dokunulmazlığı alıp Hasan Alp'i potaya göndermişti.

MasterChef'te 10. haftanın takımları kuruldu, Ayşe ve Şadi'nin yeri kaynaklarda farklı geçiyor.

MasterChef'te 10. haftanın takımları kuruldu, Ayşe ve Şadi'nin yeri kaynaklarda farklı geçiyor.

Kaptanlar belli olunca sıra takımları kurmaya geldi. Kırmızı takımda kaptan Kübra'nın yanında Bahar, Nurten, Tolga, Burçin, Emre ve Tolgahan yer alıyor. Mavi takımda ise Muhammed'in kadrosunda Armağan, Şükran, Nilay, Eyyüp Can, Enes, Şiringül ve Hasan Alp var.

Ayşe ile Şadi'nin hangi takımda olduğu konusunda ise farklı bilgiler dolaşıyor. Sosyal medyada paylaşılan listeler Ayşe'yi kırmızı, Şadi'yi mavi takımda gösterirken TGRT Haber tam tersini yazdı. Pazar akşamı Buse'nin vedasıyla 17 kişi kalan kadroda hangi takımın potaya daha az isim göndereceği, hafta boyunca oynanacak dokunulmazlık oyunlarında belli olacak.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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