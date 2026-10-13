Cağ Kebabıyla Kaptanlığı Kaptı: MasterChef'te 10. Haftanın Mavi ve Kırmızı Takım Kadroları Belli Oldu!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
MasterChef Türkiye'de yeni hafta, her pazartesi olduğu gibi kaptanlık heyecanıyla açıldı. Bu kez şefler tezgaha Erzurum'un meşhur cağ kebabını koydu; gecenin kazananı takımını kurarken rakibini de kendisi seçti. Üstelik geçen hafta aynı takımda ter döken iki isim artık karşı karşıya. Peki MasterChef'te takımlar nasıl oluştu, mavi ve kırmızı takımda kimler var?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mavi takımın yeni kaptanı Muhammed, ana kadroya temmuz sonunda 12. önlükle girmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Muhammed, rakip kırmızı takımın kaptanlığı için geçen haftaki takım arkadaşı Kübra'yı seçti.
MasterChef'te 10. haftanın takımları kuruldu, Ayşe ve Şadi'nin yeri kaynaklarda farklı geçiyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın