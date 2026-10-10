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İki Gece Önce Dokunulmazlığı Kazanmıştı: MasterChef'te Eleme Adayı Kim Oldu?

İki Gece Önce Dokunulmazlığı Kazanmıştı: MasterChef'te Eleme Adayı Kim Oldu?

MasterChef Türkiye
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
10.10.2026 - 09:12
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MasterChef Türkiye'de 9 Ekim akşamı haftanın son dokunulmazlık oyunu oynandı ve mavi takım bir kez daha kazandı. Kırmızı takımda bireysel dokunulmazlığı alan Kübra, potaya Hasan Alp'i gönderdi. Ardından yapılan oylamada en çok oyu Şadi aldı. Böylece eleme potasındaki isim sayısı altıya çıktı.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Hamsili pilav düellosunu mavi takım şeflerin oy birliğiyle kazandı.

Hamsili pilav düellosunu mavi takım şeflerin oy birliğiyle kazandı.

Şefler bu kez iki takımdan Karadeniz mutfağının simgelerinden hamsili pilavı istedi. Düello usulü oynanan oyunda yarışmacılar 45 dakika boyunca tezgâh başındaydı. Sürenin sonunda şefler oy birliğiyle mavi takımı galip ilan etti.

Bu sonuçla mavi takım haftanın üç takım oyununda da gülen taraf oldu. Haftanın ilk gecesinde köfte düellosunda şefleri ikna eden mavi önlüklüler, son oyunda da kırmızı takıma şans tanımadı. Potadaki altı ismin tamamının kırmızı takımdan çıkması da bu yüzden.

Enchiladas rojas turunda dokunulmazlığı Kübra aldı, potaya Hasan Alp'i gönderdi.

Enchiladas rojas turunda dokunulmazlığı Kübra aldı, potaya Hasan Alp'i gönderdi.

Kaybeden kırmızı takım siyah önlükleri giyerek bireysel dokunulmazlık için yeniden mutfağa girdi. Bu kez şefler Meksika mutfağından enchiladas rojas istedi ve yarışmacılara 30 dakika süre verdi.

Değerlendirmenin ardından bireysel dokunulmazlık Kübra'nın oldu. Dokunulmazlıkla birlikte gelen potaya isim gönderme hakkını kullanan Kübra, tercihini Hasan Alp'ten yana yaptı. Böylece Hasan Alp haftanın 5. eleme adayı olarak potaya girdi.

Haftanın ilk gecesinde Nurten'i potaya yollayan Şadi, bu kez takım oylamasıyla eleme adayı oldu.

Haftanın ilk gecesinde Nurten'i potaya yollayan Şadi, bu kez takım oylamasıyla eleme adayı oldu.

Gecenin asıl dikkat çekici gelişmesi ise kırmızı takımdaki oylamada yaşandı. Takım arkadaşlarının oylarıyla belirlenen 6. eleme adayı Şadi oldu.

Peki bu neden dikkat çekti? Şadi, 7 Ekim'deki köfte gecesinde Buse'yi geride bırakarak bireysel dokunulmazlığı kazanmış ve potaya Nurten'i göndermişti. Aradan yalnızca iki gece geçti ve bu kez potaya düşen isim kendisi oldu.

Eleme potasında altı isim var: Nurten, Ayşe, Nilay, Buse, Hasan Alp ve Şadi.

Eleme potasında altı isim var: Nurten, Ayşe, Nilay, Buse, Hasan Alp ve Şadi.

Haftanın ilk gecesinde Şadi'nin tercihiyle Nurten, takım oylamasıyla da Ayşe potaya girmişti. 8 Ekim'de ise Muhammed'in gönderdiği Nilay ile oylamayla belirlenen Buse eleme adayı oldu.

Nurten ve Ayşe için pota yabancı bir yer değil; ikisi de geçen hafta da eleme adayları arasındaydı. Haftanın başında kırmızı takımın kaptanlığını üstlenen Nilay'ın potaya girmesi de dikkat çeken ayrıntılardan biri oldu.

Altı adayın tamamı kırmızı takımdan. MasterChef'e kimin veda edeceği ise 11 Ekim Pazar akşamı yayınlanacak eleme gecesinde belli olacak.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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