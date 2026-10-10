İki Gece Önce Dokunulmazlığı Kazanmıştı: MasterChef'te Eleme Adayı Kim Oldu?
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MasterChef Türkiye'de 9 Ekim akşamı haftanın son dokunulmazlık oyunu oynandı ve mavi takım bir kez daha kazandı. Kırmızı takımda bireysel dokunulmazlığı alan Kübra, potaya Hasan Alp'i gönderdi. Ardından yapılan oylamada en çok oyu Şadi aldı. Böylece eleme potasındaki isim sayısı altıya çıktı.
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Hamsili pilav düellosunu mavi takım şeflerin oy birliğiyle kazandı.
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Enchiladas rojas turunda dokunulmazlığı Kübra aldı, potaya Hasan Alp'i gönderdi.
Haftanın ilk gecesinde Nurten'i potaya yollayan Şadi, bu kez takım oylamasıyla eleme adayı oldu.
Eleme potasında altı isim var: Nurten, Ayşe, Nilay, Buse, Hasan Alp ve Şadi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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