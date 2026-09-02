MasterChef Şadi’nin ‘Kim Milyoner Olmak İster?’ Yarışmasına Katıldığı Ortaya Çıktı

TV8 ekranlarının reyting rekorları kıran yemek yarışması MasterChef Türkiye, yeni sezonunda da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Yarışmacıların şampiyonluk ceketini giymek için yarıştığı MasterChef'te her gün heyecan dolu anlar yaşanıyor.

Mutfaktaki kıyasıya rekabetin yanı sıra yarışmacıların renkli kişilikleri ve hayat hikayeleri de sık sık sosyal medyanın gündemine oturuyor. Kendine has tavırları, mutfaktaki yeteneği ve sivri diliyle kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan MasterChef Şadi, yarışmanın en çok konuşulan isimlerinden biri. MasterChef'te ter döken Şadi Altınay'ın 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasına katıldığı ortaya çıktı.