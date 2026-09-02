MasterChef Şadi’nin ‘Kim Milyoner Olmak İster?’ Yarışmasına Katıldığı Ortaya Çıktı
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MasterChef’in en çok konuşulan yarışmacılarından biri Şadi Altınay oldu. Kendine has üslubuyla dikkatleri üzerine çeken MasterChef Şadi’nin geçen sene ‘Kim Milyoner Olmak İster?’ yarışmasına katıldığı ortaya çıktı. Meğer Şadi Altınay üçüncü soruda elenmiş.
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MasterChef Şadi, 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasına katılmış.
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Şadi Altınay, üçüncü soruda elenmiş.
MasterChef Şadi'nin 'Kim Milyoner Olmak İster?'deki anları👇🏻
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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