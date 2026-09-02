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MasterChef Şadi’nin ‘Kim Milyoner Olmak İster?’ Yarışmasına Katıldığı Ortaya Çıktı

MasterChef Şadi’nin ‘Kim Milyoner Olmak İster?’ Yarışmasına Katıldığı Ortaya Çıktı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
02.09.2026 - 15:37
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MasterChef’in en çok konuşulan yarışmacılarından biri Şadi Altınay oldu. Kendine has üslubuyla dikkatleri üzerine çeken MasterChef Şadi’nin geçen sene ‘Kim Milyoner Olmak İster?’ yarışmasına katıldığı ortaya çıktı. Meğer Şadi Altınay üçüncü soruda elenmiş.

Kaynak: atv

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MasterChef Şadi, 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasına katılmış.

MasterChef Şadi, 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasına katılmış.

TV8 ekranlarının reyting rekorları kıran yemek yarışması MasterChef Türkiye, yeni sezonunda da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Yarışmacıların şampiyonluk ceketini giymek için yarıştığı MasterChef'te her gün heyecan dolu anlar yaşanıyor.

Mutfaktaki kıyasıya rekabetin yanı sıra yarışmacıların renkli kişilikleri ve hayat hikayeleri de sık sık sosyal medyanın gündemine oturuyor. Kendine has tavırları, mutfaktaki yeteneği ve sivri diliyle kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan MasterChef Şadi, yarışmanın en çok konuşulan isimlerinden biri. MasterChef'te ter döken Şadi Altınay'ın 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasına katıldığı ortaya çıktı.

Şadi Altınay, üçüncü soruda elenmiş.

Şadi Altınay, üçüncü soruda elenmiş.

Geçen sene 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasına katılan Şadi Altınay, üçüncü soruda elenmiş. “Dinlediğiniz spikerin adını defalarca kez söylediği Mert Günok hangi mevkide görev yapan milli futbolcudur?” sorusuna ‘Forvet’ yanıtını veren Şadi Altınay, doğru cevabın ‘Kaleci’ çıkması sonucu 5 bin TL ödül alarak yarışmaya veda etti.

MasterChef Şadi'nin 'Kim Milyoner Olmak İster?'deki anları👇🏻

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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