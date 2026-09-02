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Uzak Şehir'in Budapeşte'de Yapılan Çekimlerinden Fotoğraflar Ortaya Çıktı!

Uzak Şehir'in Budapeşte'de Yapılan Çekimlerinden Fotoğraflar Ortaya Çıktı!

Uzak Şehir
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
02.09.2026 - 15:02
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Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'in çekimleri başladı. 14 Eylül'de 3. sezonu yayınlanacak Uzak Şehir'in ilk çekimleri Budapeşte'de yapıldı. 3 günlük çekimlerden fotoğraflar sonunda geldi!

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2. sezon finalinde Cihan'ı terk eden Alya'nın nereye gittiği bilinmiyordu.

2. sezon finalinde Cihan'ı terk eden Alya'nın nereye gittiği bilinmiyordu.

Deniz'le birlikte giden Alya'nın Budapeşte'de olduğu ortaya çıktı. Dizinin yeni sezon çekimleri de orada başlamıştı. 14 Eylül'de izleyici karşısına çıkacak olan dizi için geri sayım başlarken izleyicileri de büyük bir merak sardı.

Yeni sezonda Alya'nın Cihan'dan kaçmak için çaba harcadığı da ilk tanıtımda belli olmuştu.

Yeni sezonda Alya'nın Cihan'dan kaçmak için çaba harcadığı da ilk tanıtımda belli olmuştu.

2. sezon Cihan ve Alya arasındaki yakınlaşmanın yerini 3. sezonun başında bir uzaklık alacak gibi görünüyor. Her ne kadar Cihan, Alya'nın peşinden gitse de Alya uzak durmaları gerektiğini düşünecek. Ancak Cihan'ın bu kez Deniz'i alıp gitmesiyle birlikte Alya da Mardin'e geri dönecek.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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