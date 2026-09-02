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Tuzlu Kahve'nin İlk Bölüm Reyting Sonucu Belli Oldu: 1 Eylül Salı Reyting Sonuçları Açıklandı

Tuzlu Kahve'nin İlk Bölüm Reyting Sonucu Belli Oldu: 1 Eylül Salı Reyting Sonuçları Açıklandı

Reyting
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
02.09.2026 - 10:57
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Yeni sezonun açılışını yapan Tuzlu Kahve ilk bölümüyle ekrana geldi. Büyük merak konusu olan dizinin reyting sonuçları da sonunda belli oldu. Henüz diğer dizilerin başlamadığı haftada Tuzlu Kahve kaç reyting aldı, zirveyi görebildi mi? 

1 Eylül reyting sonuçları ne oldu?

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Sezonun en merak edilen dizilerinden biri olan Tuzlu Kahve, 2026-2027 sezonunun açılışını yaptı.

Sezonun en merak edilen dizilerinden biri olan Tuzlu Kahve, 2026-2027 sezonunun açılışını yaptı.

Nebahat Çehre, Eda Ece, Buğra Gülsoy, Binnur Kaya, Şevval Sam, Yasemin Ergene, Sarp Apak, Ceren Moray, Enis Arıkan, Hatice Aslan, Nergis Kumbasar, Melis Fis, Nazlı Senem Ünal, Nazlı Tosunoğlu, İrem Kahyaoğlu, Gökçe Özyol, Cengiz Bozkurt, Nevra Serezli ve Settar Tanrıöğen'in kadrosunda yer aldığı dizinin ilk bölümü kimileri tarafından beğenilirken kimileri ise ilk bölümü yetersiz buldu. Var mısın Yok musun, MasterChef Türkiye ve Türkiye-Azerbaycan milli maçının yanı sıra Esra Erol'da ile Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yayınlandığı gün Tuzlu Kahve'nin reytingleri de merak edildi.

1 Eylül reyting sonuçları açıklandı.

1 Eylül reyting sonuçları açıklandı.

Tuzlu Kahve reytinglerde tüm kategorilerde zirvede yer almayı başardı. Önümüzdeki hafta prime time'da güçlü rakipleriyle karşı karşıya gelecek olan Tuzlu Kahve'nin ilk bölüm reytingleri ise şu şekilde:

TOTAL

1) Tuzlu Kahve 4,36

AB

1) Tuzlu Kahve 4,28

ABC1

1) Tuzlu Kahve 5,11

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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