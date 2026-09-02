Tuzlu Kahve'nin İlk Bölüm Reyting Sonucu Belli Oldu: 1 Eylül Salı Reyting Sonuçları Açıklandı
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Yeni sezonun açılışını yapan Tuzlu Kahve ilk bölümüyle ekrana geldi. Büyük merak konusu olan dizinin reyting sonuçları da sonunda belli oldu. Henüz diğer dizilerin başlamadığı haftada Tuzlu Kahve kaç reyting aldı, zirveyi görebildi mi?
1 Eylül reyting sonuçları ne oldu?
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Sezonun en merak edilen dizilerinden biri olan Tuzlu Kahve, 2026-2027 sezonunun açılışını yaptı.
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1 Eylül reyting sonuçları açıklandı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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