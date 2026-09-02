Sezonun En Yüksek Bütçeli Dizisi Sonunda Başladı: Tuzlu Kahve'nin İlk Bölümüne Yorum Yağdı

Sezonun en yüksek bütçeli yapımı olan dizinin merkezinde yıllardır birbirine düşman olan İpekli ve Kutaygil aileleri bulunuyor. Dizideki hikaye, bu iki ailenin gençlerinin birbirleriyle kurduğu ilişkiler üzerinden ilerliyor.

İlk bölüm aslında dizinin temel çatışmasını oldukça hızlı bir şekilde kurdu. Selin ve Murat evlilik hazırlığındayken Murat'ın Amerika'dan dönen abisi Mehmet, İstanbul'a geldi. Mehmet'in yolu ise Derin'le kesişti. Ancak Derin'in hayatında işler hiç de yolunda değildi. Hakan'la evlenmeye hazırlanan Derin, sevgilisinin ihanetini öğrenince ilişkiyi bitirdi. Derin'in Mehmet'le karşılaşması ise asıl beklenen andı. İkilinin arasında beklenmedik bir yakınlaşma başlarken, aile arasındaki yıllardır süren düşmanlıkla birlikte neler yaşanacağı merak konusu oldu.