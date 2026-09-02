article/comments
article/share
Haberler
TV
Sezonun En Yüksek Bütçeli Dizisi Sonunda Başladı: Tuzlu Kahve'nin İlk Bölümüne Yorum Yağdı

Sezonun En Yüksek Bütçeli Dizisi Sonunda Başladı: Tuzlu Kahve'nin İlk Bölümüne Yorum Yağdı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
02.09.2026 - 10:23
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Star TV'de sezonu açan Tuzlu Kahve, Şampiyonlar Ligi gibi kadrosuyla sonunda izleyiciyle buluştu. Nebahat Çehre, Eda Ece, Buğra Gülsoy, Binnur Kaya, Şevval Sam, Yasemin Ergene, Sarp Apak, Ceren Moray, Enis Arıkan, Hatice Aslan, Nergis Kumbasar, Melis Fis, Nazlı Senem Ünal, Nazlı Tosunoğlu, İrem Kahyaoğlu, Gökçe Özyol, Cengiz Bozkurt, Nevra Serezli ve Settar Tanrıöğen gibi isimlerin bir araya geldiği dizinin ilk bölümüne yorum yağdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1 Eylül 2026 Salı akşamı Star TV’de izleyiciyle buluşan Tuzlu Kahve sezonu açtı.

1 Eylül 2026 Salı akşamı Star TV’de izleyiciyle buluşan Tuzlu Kahve sezonu açtı.

Sezonun en yüksek bütçeli yapımı olan dizinin merkezinde yıllardır birbirine düşman olan İpekli ve Kutaygil aileleri bulunuyor. Dizideki hikaye, bu iki ailenin gençlerinin birbirleriyle kurduğu ilişkiler üzerinden ilerliyor. 

İlk bölüm aslında dizinin temel çatışmasını oldukça hızlı bir şekilde kurdu. Selin ve Murat evlilik hazırlığındayken Murat'ın Amerika'dan dönen abisi Mehmet, İstanbul'a geldi. Mehmet'in yolu ise Derin'le kesişti. Ancak Derin'in hayatında işler hiç de yolunda değildi. Hakan'la evlenmeye hazırlanan Derin, sevgilisinin ihanetini öğrenince ilişkiyi bitirdi. Derin'in Mehmet'le karşılaşması ise asıl beklenen andı. İkilinin arasında beklenmedik bir yakınlaşma başlarken, aile arasındaki yıllardır süren düşmanlıkla birlikte neler yaşanacağı merak konusu oldu.

İlk bölümün ardından sosyal medyada dizi hakkında yorum yağdı.

İlk bölümün ardından sosyal medyada dizi hakkında yorum yağdı.

Özellikle Eda Ece-Buğra Gülsoy ikilisi ve oldukça kalabalık oyuncu kadrosu izleyicilerin dikkatini çekerken, dizinin nostaljik aile komedisi havası, oyuncuların enerjisi ve aileler arasındaki çatışma öne çıktı. Dizinin ilk bölümünün ardından oyuncu kadrosu beğenildi ama hikayenin klişeleri konusunda izleyici ikiye bölündü.

twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
17
6
3
2
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın