Müge Anlı'da 170 Yaşında Olduğunu Söyleyen Üfürükçüye İnanan Kadın, "Üfürükçü İçimdeki Cinle Birlikteydi" Dedi
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Müge Anlı'nın 'ikinci Palu ailesi' dediği İbrahim Ekici olayı Müge Anlı ile Tatlı Sert'e bomba gibi düştü. 2024'te Konya'da hayatını kaybeden İbrahim Ekici'nin ölümü şüpheli olarak değerlendirilirken ortaya atılan iddialar, üfürükçü detayı, ruhani askerler gibi konular izleyenleri şaşkına çevirdi. Yayına bağlanan İbrahim Ekinci'nin eşi Mine Ekici ve üfürükçü Hüseyin Sarıbaş'ın açıklamaları ise akla hayale sığacak gibi değildi.
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Müge Anlı'nın sezona "ikinci Palu ailesi" dediği akıl sınırlarını zorlayan bir konuyla başladı.
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Beni "veliaht çocuk" vaadiyle kandırdı diyen Mine Ekici, eşini kendisinin değil "içindeki cin Meryem'in" öldürdüğünü belirtti.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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