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Müge Anlı'da 170 Yaşında Olduğunu Söyleyen Üfürükçüye İnanan Kadın, "Üfürükçü İçimdeki Cinle Birlikteydi" Dedi

Müge Anlı'da 170 Yaşında Olduğunu Söyleyen Üfürükçüye İnanan Kadın, "Üfürükçü İçimdeki Cinle Birlikteydi" Dedi

Müge Anlı
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
02.09.2026 - 14:23
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Müge Anlı'nın 'ikinci Palu ailesi' dediği İbrahim Ekici olayı Müge Anlı ile Tatlı Sert'e bomba gibi düştü. 2024'te Konya'da hayatını kaybeden İbrahim Ekici'nin ölümü şüpheli olarak değerlendirilirken ortaya atılan iddialar, üfürükçü detayı, ruhani askerler gibi konular izleyenleri şaşkına çevirdi. Yayına bağlanan İbrahim Ekinci'nin eşi Mine Ekici ve üfürükçü Hüseyin Sarıbaş'ın açıklamaları ise akla hayale sığacak gibi değildi.

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Müge Anlı'nın sezona "ikinci Palu ailesi" dediği akıl sınırlarını zorlayan bir konuyla başladı.

Müge Anlı'nın sezona "ikinci Palu ailesi" dediği akıl sınırlarını zorlayan bir konuyla başladı.

31 Mart 2024 tarihinde evinde hayatını kaybeden evli ve bir çocuk babası olan İbrahim Ekici'nin cinayete kurban gittiği şüphesinin ardından programda ortaya atılan iddialar ve söylentiler izleyenleri şaşkına çevirdi. 

İddiaya göre Hüseyin Sarıbaş, İbrahim ve Mine Ekici çiftinin doğuştan engelli Zeynep adındaki kızlarına yardım etmesi için hayatlarına dahil olmuştu. İbrahim Ekici'nin kız kardeşi Pembe Hanım'ın Sarıbaş'ın çevresine 170 yaşında olduğunu ve 270 “ruhani askeri” bulunduğunu söylediği, eve “okunmuş su” getirip götürdüğü iddiası İbrahim Ekici'nin ölümüne dair şüphelerin artmasına neden olan konuşmalardan biriydi. 

Sarıbaş'ın İbrahim Ekici'ye hem kendisinin hem de Mine'nin içinde “üç harfli” bulunduğunu söylediği; Mine ile kendisinin “safkan” bir çocuk sahibi olması gerektiğini, Mine'nin içinde “Meryem” isimli bir varlığın bulunduğu, dünyaya gelecek çocuğun da “veliaht” olacağı, İbrahim'in ölmesi halinde engelli kızları Zeynep'in kurtulacağı yönünde sözler söylediği de iddialar arasında yer aldı.

Detayları burada anlatmıştık:

Beni "veliaht çocuk" vaadiyle kandırdı diyen Mine Ekici, eşini kendisinin değil "içindeki cin Meryem'in" öldürdüğünü belirtti.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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