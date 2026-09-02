Müge Anlı'da 170 Yaşında Olduğunu Söyleyen Üfürükçüye İnanan Kadın, "Üfürükçü İçimdeki Cinle Birlikteydi" Dedi

31 Mart 2024 tarihinde evinde hayatını kaybeden evli ve bir çocuk babası olan İbrahim Ekici'nin cinayete kurban gittiği şüphesinin ardından programda ortaya atılan iddialar ve söylentiler izleyenleri şaşkına çevirdi.

İddiaya göre Hüseyin Sarıbaş, İbrahim ve Mine Ekici çiftinin doğuştan engelli Zeynep adındaki kızlarına yardım etmesi için hayatlarına dahil olmuştu. İbrahim Ekici'nin kız kardeşi Pembe Hanım'ın Sarıbaş'ın çevresine 170 yaşında olduğunu ve 270 “ruhani askeri” bulunduğunu söylediği, eve “okunmuş su” getirip götürdüğü iddiası İbrahim Ekici'nin ölümüne dair şüphelerin artmasına neden olan konuşmalardan biriydi.

Sarıbaş'ın İbrahim Ekici'ye hem kendisinin hem de Mine'nin içinde “üç harfli” bulunduğunu söylediği; Mine ile kendisinin “safkan” bir çocuk sahibi olması gerektiğini, Mine'nin içinde “Meryem” isimli bir varlığın bulunduğu, dünyaya gelecek çocuğun da “veliaht” olacağı, İbrahim'in ölmesi halinde engelli kızları Zeynep'in kurtulacağı yönünde sözler söylediği de iddialar arasında yer aldı.