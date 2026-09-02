article/comments
article/share
Haberler
TV
11 Türk Oyuncu Körfez Ülkelerine Yönelik Anlaşmaya Konu Oldu!

11 Türk Oyuncu Körfez Ülkelerine Yönelik Anlaşmaya Konu Oldu!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
02.09.2026 - 12:02
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Türk dizilerinin yurt dışındaki başarısı artık yalnızca dizilerin farklı ülkelere satılmasıyla sınırlı değil. Türk oyuncular da uluslararası pazarda giderek daha fazla marka ve etkinlik anlaşmasının merkezine yerleşiyor. Son olarak aralarında Meryem Uzerli, Alina Boz, Hazar Ergüçlü ve Nurgül Yeşilçay'ın da bulunduğu 11 ünlü oyuncu için Körfez ülkelerini kapsayan dikkat çekici bir temsil anlaşmasına imza atıldı. Buna göre, ismi geçen 11 oyuncu Körfez ülkelerine yönelik yeni proje ve çalışmalarda yer alacak.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türk dizi ve sinema dünyasından 11 ünlü oyuncu Körfez ülkelerine yönelik yeni proje ve çalışmalarda yer alacak.

Türk dizi ve sinema dünyasından 11 ünlü oyuncu Körfez ülkelerine yönelik yeni proje ve çalışmalarda yer alacak.

Talent Co ajansına bağlı çalışan 11 oyuncunun kapsadığı anlaşmaya göre Körfez ülkelerindeki;

  • marka anlaşmaları,

  • reklam ve kampanyalar,

  • etkinlik katılımları,

  • medya görünürlüğü,

  • uluslararası projeleri,

  • marka elçiliği fırsatları

için HUMGMT devreye girecek. Yani oyuncuların Körfez'deki ticari ve uluslararası kariyerlerini yönetme tarafı öne çıkıyor. Anlaşma Ozan Akbaba, Meryem Uzerli, Hazar Ergüçlü, Hilal Altınbilek, Alina Boz, Hafsanur Sancaktutan, Özge Gürel, Nurgül Yeşilçay, Boran Kuzum, Kubilay Aka ve Serkan Çayoğlu’nu kapsıyor. DHUMGMT'nin Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerinde (GCC) özel temsil hakkı elde ettiği de belirtiliyor. Bu kapsamda Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Umman pazarı ön planda yer alıyor. Şunu da belirtmekte fayda var, HUMGMT sıradan bir yerel ajans değil. Şirketin çalıştığı uluslararası isimler arasında Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez, Megan Fox, Eva Longoria, Naomi Campbell ve Neymar gibi dünya çapında tanınan isimler bulunuyor. Ayrıca Riyadh Season, Formula 1 ve NBA Abu Dhabi gibi büyük organizasyonlarda da projeler yürütüyor. Talent Co Kurucusu Ayça Çinkitaş Kardeş “Bugün Türk dizi ve sinema sektörü dünyanın çok geniş bir coğrafyasında izleniyor. Oyuncularımızın Türkiye dışında milyonlarca kişiye ulaşması bizim için yalnızca bir popülerlik göstergesi değil; stratejik olarak yönetilmesi gereken çok önemli bir uluslararası değer. __Oyuncularımızın global yolculuklarını tesadüfi fırsatlara bırakmak yerine, her pazarın dinamiklerini bilen güçlü yerel partnerlerle uzun vadeli ve yapılandırılmış modeller kurmayı önemsiyoruz.” açıklamasında bulundu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın