11 Türk Oyuncu Körfez Ülkelerine Yönelik Anlaşmaya Konu Oldu!

Talent Co ajansına bağlı çalışan 11 oyuncunun kapsadığı anlaşmaya göre Körfez ülkelerindeki;

marka anlaşmaları,

reklam ve kampanyalar,

etkinlik katılımları,

medya görünürlüğü,

uluslararası projeleri,

marka elçiliği fırsatları

için HUMGMT devreye girecek. Yani oyuncuların Körfez'deki ticari ve uluslararası kariyerlerini yönetme tarafı öne çıkıyor. Anlaşma Ozan Akbaba, Meryem Uzerli, Hazar Ergüçlü, Hilal Altınbilek, Alina Boz, Hafsanur Sancaktutan, Özge Gürel, Nurgül Yeşilçay, Boran Kuzum, Kubilay Aka ve Serkan Çayoğlu’nu kapsıyor. DHUMGMT'nin Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerinde (GCC) özel temsil hakkı elde ettiği de belirtiliyor. Bu kapsamda Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Umman pazarı ön planda yer alıyor. Şunu da belirtmekte fayda var, HUMGMT sıradan bir yerel ajans değil. Şirketin çalıştığı uluslararası isimler arasında Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez, Megan Fox, Eva Longoria, Naomi Campbell ve Neymar gibi dünya çapında tanınan isimler bulunuyor. Ayrıca Riyadh Season, Formula 1 ve NBA Abu Dhabi gibi büyük organizasyonlarda da projeler yürütüyor. Talent Co Kurucusu Ayça Çinkitaş Kardeş “Bugün Türk dizi ve sinema sektörü dünyanın çok geniş bir coğrafyasında izleniyor. Oyuncularımızın Türkiye dışında milyonlarca kişiye ulaşması bizim için yalnızca bir popülerlik göstergesi değil; stratejik olarak yönetilmesi gereken çok önemli bir uluslararası değer. __Oyuncularımızın global yolculuklarını tesadüfi fırsatlara bırakmak yerine, her pazarın dinamiklerini bilen güçlü yerel partnerlerle uzun vadeli ve yapılandırılmış modeller kurmayı önemsiyoruz.” açıklamasında bulundu.