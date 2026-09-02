11 Türk Oyuncu Körfez Ülkelerine Yönelik Anlaşmaya Konu Oldu!
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Türk dizilerinin yurt dışındaki başarısı artık yalnızca dizilerin farklı ülkelere satılmasıyla sınırlı değil. Türk oyuncular da uluslararası pazarda giderek daha fazla marka ve etkinlik anlaşmasının merkezine yerleşiyor. Son olarak aralarında Meryem Uzerli, Alina Boz, Hazar Ergüçlü ve Nurgül Yeşilçay'ın da bulunduğu 11 ünlü oyuncu için Körfez ülkelerini kapsayan dikkat çekici bir temsil anlaşmasına imza atıldı. Buna göre, ismi geçen 11 oyuncu Körfez ülkelerine yönelik yeni proje ve çalışmalarda yer alacak.
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Türk dizi ve sinema dünyasından 11 ünlü oyuncu Körfez ülkelerine yönelik yeni proje ve çalışmalarda yer alacak.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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