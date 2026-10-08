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Su Böreğiyle Önlüğü Kapmıştı: MasterChef'te Şadi'nin Potaya Gönderdiği İsim ve İkinci Eleme Adayı Belli Oldu!

Su Böreğiyle Önlüğü Kapmıştı: MasterChef'te Şadi'nin Potaya Gönderdiği İsim ve İkinci Eleme Adayı Belli Oldu!

MasterChef Türkiye
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
08.10.2026 - 08:47
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MasterChef Türkiye'de yeni haftanın ilk dokunulmazlık gecesi, köfte kokuları arasında kıran kırana geçti. Takım oyununda gülen taraf belli olunca kırmızı önlüklüler için asıl gerilim yeni başladı. Bireysel dokunulmazlığı kapan Şadi'nin potaya kimi yollayacağı merak edilirken gecenin sonundaki oylama da ikinci adayı ortaya çıkardı. Peki MasterChef'te dün akşam eleme adayı kim oldu, potaya kim gitti?

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Şadi'nin potaya gönderdiği isim, su böreğiyle 8. önlüğü kapan Nurten Ocak Tamer oldu.

Şadi'nin potaya gönderdiği isim, su böreğiyle 8. önlüğü kapan Nurten Ocak Tamer oldu.

MasterChef Nurten kimdir diye merak edenlere kısa bir hatırlatma: Aslen Malatyalı olan Nurten Ocak Tamer, yarışmaya Osmaniye'nin Kadirli ilçesinden katıldı. Üç çocuk annesi yarışmacının profesyonel mutfak geçmişi yok, yaklaşık 35 yıldır kendi evinde pişirdikleriyle kendini yetiştirdi. Yaşı ise yarışma tarafından açıklanmadı. 25 Temmuz'daki seçmelerde önce yenidünyalı yaratıcı tabağıyla, ardından mutfağın en zahmetli tariflerinden su böreğiyle şefleri ikna etti ve sezonun 8. beyaz önlüğünü kaptı.

Anadolu mutfağındaki ustalığıyla göz dolduran Nurten için pota hiç de yabancı bir yer değil. 4 Eylül'de bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacının tercihiyle eleme adayı olmuş, geçen hafta da potadaki sekiz isim arasında yer almıştı. Bu kez onu potaya yollayan isim Şadi oldu.

Köfte düellosunu mavi takım kazandı, kırmızı takımda bireysel dokunulmazlık Şadi'nin oldu.

Köfte düellosunu mavi takım kazandı, kırmızı takımda bireysel dokunulmazlık Şadi'nin oldu.

Haftanın ilk dokunulmazlık oyununda Danilo, Somer ve Mehmet Şef tezgâhlara köfteyi getirdi. Islama, İnegöl, Tekirdağ, Akhisar, Sivas, şiş, çine, Abdigor ve maç köftesi düello usulü kozlarını paylaştı. 45 dakikalık sürenin sonunda şefler oy birliğiyle mavi takımı galip ilan etti.

Kırmızı takım için gece burada bitmedi. Siyah önlükleri giyen yarışmacılar, bu kez 45 dakikada tatlı hazırlamak için yeniden mutfağa girdi. Son ikiye Şadi ile Buse kaldı. Pazar akşamı Batuhan'la son düzlükte karşılaşıp elenmekten son anda kurtulan Buse, bu kez dokunulmazlığa uzanamadı. Kazanan Şadi oldu ve dokunulmazlıkla birlikte gelen potaya isim gönderme hakkını Nurten'den yana kullandı.

İkinci eleme adayı Ayşe oldu, oylama onu ikinci hafta üst üste potaya yolladı.

İkinci eleme adayı Ayşe oldu, oylama onu ikinci hafta üst üste potaya yolladı.

Şadi'nin tercihinin ardından kırmızı takımda bir oylama daha yapıldı ve sonuç Ayşe'yi gösterdi. MasterChef Ayşe Nur, 25 yaşında, gastronomi mezunu bir İstanbullu; sezonun 13. önlüğüyle ana kadroya girmişti. Geçen hafta da takım arkadaşlarının oylarıyla potaya düşmüş, pazar akşamki elemeyi atlatmayı başarmıştı. İşin ilginç yanı, ağustos sonunda gecenin kazananı Şadi'yle aynı potada eleme adayı olarak yan yana duruyordu.

Böylece MasterChef'te haftanın ilk iki eleme adayı Nurten ve Ayşe oldu. Bu hafta takımları ilk kez yarışmacıların aileleri kurmuş, kırmızı takımın kaptanlığı Nilay'a geçmişti. Haftanın diğer dokunulmazlık oyunlarıyla potadaki isim sayısı da artacak; MasterChef'e pazar akşamı kimin veda edeceği ise eleme gecesinde belli olacak.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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