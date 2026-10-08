Su Böreğiyle Önlüğü Kapmıştı: MasterChef'te Şadi'nin Potaya Gönderdiği İsim ve İkinci Eleme Adayı Belli Oldu!

MasterChef Nurten kimdir diye merak edenlere kısa bir hatırlatma: Aslen Malatyalı olan Nurten Ocak Tamer, yarışmaya Osmaniye'nin Kadirli ilçesinden katıldı. Üç çocuk annesi yarışmacının profesyonel mutfak geçmişi yok, yaklaşık 35 yıldır kendi evinde pişirdikleriyle kendini yetiştirdi. Yaşı ise yarışma tarafından açıklanmadı. 25 Temmuz'daki seçmelerde önce yenidünyalı yaratıcı tabağıyla, ardından mutfağın en zahmetli tariflerinden su böreğiyle şefleri ikna etti ve sezonun 8. beyaz önlüğünü kaptı.

Anadolu mutfağındaki ustalığıyla göz dolduran Nurten için pota hiç de yabancı bir yer değil. 4 Eylül'de bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacının tercihiyle eleme adayı olmuş, geçen hafta da potadaki sekiz isim arasında yer almıştı. Bu kez onu potaya yollayan isim Şadi oldu.