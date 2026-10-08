Su Böreğiyle Önlüğü Kapmıştı: MasterChef'te Şadi'nin Potaya Gönderdiği İsim ve İkinci Eleme Adayı Belli Oldu!
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MasterChef Türkiye'de yeni haftanın ilk dokunulmazlık gecesi, köfte kokuları arasında kıran kırana geçti. Takım oyununda gülen taraf belli olunca kırmızı önlüklüler için asıl gerilim yeni başladı. Bireysel dokunulmazlığı kapan Şadi'nin potaya kimi yollayacağı merak edilirken gecenin sonundaki oylama da ikinci adayı ortaya çıkardı. Peki MasterChef'te dün akşam eleme adayı kim oldu, potaya kim gitti?
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Şadi'nin potaya gönderdiği isim, su böreğiyle 8. önlüğü kapan Nurten Ocak Tamer oldu.
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Köfte düellosunu mavi takım kazandı, kırmızı takımda bireysel dokunulmazlık Şadi'nin oldu.
İkinci eleme adayı Ayşe oldu, oylama onu ikinci hafta üst üste potaya yolladı.
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