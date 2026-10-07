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MasterChef'te Bir İlk Yaşandı: Takımları Yarışmacılar Değil Aileleri Kurdu, Yeni Kadrolar Belli Oldu!

MasterChef'te Bir İlk Yaşandı: Takımları Yarışmacılar Değil Aileleri Kurdu, Yeni Kadrolar Belli Oldu!

MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
07.10.2026 - 09:52
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MasterChef Türkiye'de yeni haftanın kaptanlık oyunu, alışılmış düzenin çok dışında geçti. Yarışmacılar bu kez stüdyoya tek başına değil, uzun süredir göremedikleri yakınlarıyla birlikte girdi. Gözyaşlarıyla başlayan gecenin asıl bombası ise en sona saklanmıştı: Mavi ve kırmızı takımları bu kez yarışmacılar seçmedi.

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MasterChef Türkiye 2026'da pazar akşamı Batuhan elendi, yeni hafta ise kaptanlık oyunuyla açıldı.

MasterChef Türkiye 2026'da pazar akşamı Batuhan elendi, yeni hafta ise kaptanlık oyunuyla açıldı.

TV8'in iddialı yarışması MasterChef Türkiye 2026'da ana kadro ağustosta kurulmuştu. O günden bu yana mutfakta rekabet her hafta biraz daha kızışıyor. Pazar akşamı yapılan eleme gecesinde potada tam sekiz isim vardı. Son düzlükte Batuhan ile Buse karşı karşıya kaldı, şeflerin kararıyla Buse kurtuldu.

Batuhan, Demirhan, Gül, Simge, Koray, Cansu, Faruk ve Recep'in ardından yarışmaya veda eden sekizinci isim oldu. Geride kalanlar için yeni hafta, her zamanki gibi kaptanlık oyunuyla açıldı. Mavi takımın başına geçmek isteyen yarışmacılar tezgâhlarına koştu. Ama o an henüz kimse bilmiyordu: Bu kez tezgâh başında yalnız olmayacaklardı.

Uzun süredir sevdiklerini görmeyen yarışmacılar, baklava için yakınlarıyla aynı tezgahta ter döktü.

Uzun süredir sevdiklerini görmeyen yarışmacılar, baklava için yakınlarıyla aynı tezgahta ter döktü.

Stüdyonun kapısı açıldığında yarışmacıların yüzündeki şaşkınlık görülmeye değerdi. Kimi eşine, kimi kardeşine kavuştu; uzun süredir sevdiklerinden ayrı kalan isimler onlara uzun uzun sarılıp hasret giderdi. Gözyaşları da bu sarılmaların ardından geldi.

Hasret faslı bitince iş ciddiye bindi. Şefler kaptanlık oyunu için tezgâhlardan baklava istedi. Yarışmacılar yakınlarıyla aynı tezgâhı paylaşıp kıyasıya mücadele etti, tepsileri şeflerin önüne de birlikte getirdi. Şefler her baklavayı tek tek tattı. Sonra küçük bir sürpriz daha geldi: Öne çıkan tabaklar tek tek sayılmadı, kazanan isim doğrudan açıklandı.

Tolğa ve Nilay kaptan oldu, MasterChef'te takımları ise ilk kez yarışmacıların yakınları kurdu.

Tolğa ve Nilay kaptan oldu, MasterChef'te takımları ise ilk kez yarışmacıların yakınları kurdu.

Peki MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? Mavi takım kaptanlığını, tezgaha eşi Ebru ile çıkan Tolğa aldı. Tarsuslu yarışmacı, eylülde de mavi takımın başına geçmişti. Tolğa, kırmızı takımın kaptanlığı için ise ağabeyi Eray'la yarışan Nilay'ı seçti. Daha önce Geleceğin Şefleri'nde de önlük giyen Nilay, bu hafta kırmızı önlüklülerin başında olacak.

Gecenin asıl bombası bundan sonra patladı. Yarışmacılar yukarı çıkarken aileleri aşağıda kaldı ve takım seçimini bu kez onlar yaptı. MasterChef'te ilk kez takımları yarışmacılar değil, kaptanların yakınları kurdu. Mavi takımı Tolğa'nın eşi Ebru, kırmızı takımı ise Nilay'ın ağabeyi Eray oluşturdu.

Ebru'nun kurduğu mavi takımda Tolğa (kaptan), Bahar, Armağan, Şükran, Emre, Eyyüp Can, Burçin, Tolgahan ve Şiringül var.

Eray'ın kurduğu kırmızı takımda ise Nilay (kaptan), Muhammet, Nurten, Enes, Ayşe, Hasan Alp, Şadi, Kübra ve Buse yer alıyor.

Ailelerin eliyle kurulan bu takımların mutfakta nasıl bir sınav vereceği, haftanın devamında belli olacak.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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