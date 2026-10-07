MasterChef'te Bir İlk Yaşandı: Takımları Yarışmacılar Değil Aileleri Kurdu, Yeni Kadrolar Belli Oldu!
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MasterChef Türkiye'de yeni haftanın kaptanlık oyunu, alışılmış düzenin çok dışında geçti. Yarışmacılar bu kez stüdyoya tek başına değil, uzun süredir göremedikleri yakınlarıyla birlikte girdi. Gözyaşlarıyla başlayan gecenin asıl bombası ise en sona saklanmıştı: Mavi ve kırmızı takımları bu kez yarışmacılar seçmedi.
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MasterChef Türkiye 2026'da pazar akşamı Batuhan elendi, yeni hafta ise kaptanlık oyunuyla açıldı.
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Uzun süredir sevdiklerini görmeyen yarışmacılar, baklava için yakınlarıyla aynı tezgahta ter döktü.
Tolğa ve Nilay kaptan oldu, MasterChef'te takımları ise ilk kez yarışmacıların yakınları kurdu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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