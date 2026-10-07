MasterChef'te Bir İlk Yaşandı: Takımları Yarışmacılar Değil Aileleri Kurdu, Yeni Kadrolar Belli Oldu!

TV8'in iddialı yarışması MasterChef Türkiye 2026'da ana kadro ağustosta kurulmuştu. O günden bu yana mutfakta rekabet her hafta biraz daha kızışıyor. Pazar akşamı yapılan eleme gecesinde potada tam sekiz isim vardı. Son düzlükte Batuhan ile Buse karşı karşıya kaldı, şeflerin kararıyla Buse kurtuldu.

Batuhan, Demirhan, Gül, Simge, Koray, Cansu, Faruk ve Recep'in ardından yarışmaya veda eden sekizinci isim oldu. Geride kalanlar için yeni hafta, her zamanki gibi kaptanlık oyunuyla açıldı. Mavi takımın başına geçmek isteyen yarışmacılar tezgâhlarına koştu. Ama o an henüz kimse bilmiyordu: Bu kez tezgâh başında yalnız olmayacaklardı.