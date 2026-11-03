16 Saatlik Ameliyattan Sonra Öğrendi: Cerrahlar Kafatasından Çıkardıkları Parçayı Yere Düşürmüş
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İngiltere'de yaşayan Tom Park-Paul, 2017'de beynindeki damar yumağının yırtılması nedeniyle 16 saatten uzun süren riskli bir ameliyat geçirdi. Uyutulduğu komadan uyandıktan günler sonra, cerrahların ameliyatın sonunda kafatasından çıkardıkları parçayı yere düşürdüğünü öğrendi. Yaşadıklarını yıllar sonra İngiliz basınına anlattı.
Spor salonunda bir anda bacağı uyuştu, hastane ilk başta taburcu etti
Cerrahlar ameliyatın sonunda kafatası parçasını düşürdükleri için özür diledi
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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