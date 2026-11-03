16 Saatlik Ameliyattan Sonra Öğrendi: Cerrahlar Kafatasından Çıkardıkları Parçayı Yere Düşürmüş

Park-Paul, Mayıs 2017'de 34 yaşındayken spor salonunda göğüs makinesinde çalışırken bedeninde bir çıt hissetti. Ağrı yoktu ama sol bacağı uyuştu. Londra'daki St Thomas' Hastanesi'nde saatlerce bekledi. Doktorlar omurgasında bir ezilme olduğunu düşünüp onu taburcu etti, çekilen MR görüntüleri ise kayboldu.

Birkaç gün sonraki kontrolde doktor, pıhtıya bağlı felç geçirdiğini düşünüp yüksek dozda kan sulandırıcı yazmak istedi. O dönem yoğun bakım hemşiresi olan eşi Luke tomografi çekilmesinde ısrar etti. Tomografide beyinde büyük bir kanama görüldü. Park-Paul'a göre kan sulandırıcı onu öldürebilirdi.