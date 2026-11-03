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16 Saatlik Ameliyattan Sonra Öğrendi: Cerrahlar Kafatasından Çıkardıkları Parçayı Yere Düşürmüş

16 Saatlik Ameliyattan Sonra Öğrendi: Cerrahlar Kafatasından Çıkardıkları Parçayı Yere Düşürmüş

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
03.11.2026 - 11:02
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İngiltere'de yaşayan Tom Park-Paul, 2017'de beynindeki damar yumağının yırtılması nedeniyle 16 saatten uzun süren riskli bir ameliyat geçirdi. Uyutulduğu komadan uyandıktan günler sonra, cerrahların ameliyatın sonunda kafatasından çıkardıkları parçayı yere düşürdüğünü öğrendi. Yaşadıklarını yıllar sonra İngiliz basınına anlattı.

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Spor salonunda bir anda bacağı uyuştu, hastane ilk başta taburcu etti

Spor salonunda bir anda bacağı uyuştu, hastane ilk başta taburcu etti

Park-Paul, Mayıs 2017'de 34 yaşındayken spor salonunda göğüs makinesinde çalışırken bedeninde bir çıt hissetti. Ağrı yoktu ama sol bacağı uyuştu. Londra'daki St Thomas' Hastanesi'nde saatlerce bekledi. Doktorlar omurgasında bir ezilme olduğunu düşünüp onu taburcu etti, çekilen MR görüntüleri ise kayboldu.

Birkaç gün sonraki kontrolde doktor, pıhtıya bağlı felç geçirdiğini düşünüp yüksek dozda kan sulandırıcı yazmak istedi. O dönem yoğun bakım hemşiresi olan eşi Luke tomografi çekilmesinde ısrar etti. Tomografide beyinde büyük bir kanama görüldü. Park-Paul'a göre kan sulandırıcı onu öldürebilirdi.

Cerrahlar ameliyatın sonunda kafatası parçasını düşürdükleri için özür diledi

Cerrahlar ameliyatın sonunda kafatası parçasını düşürdükleri için özür diledi

Testler, beyinde hareketi kontrol eden bölgenin yakınında birbirine dolanmış bir damar yumağının yırtıldığını gösterdi. Bu derecedeki vakalar genellikle ameliyat için fazla riskli sayılıyordu. Temmuz'da 3 beyin cerrahının katıldığı ameliyat 16 saatten uzun sürdü.

Ameliyattan sonra eşini arayan doktor, 'Gerçekten üzgünüz ama kafatasını düşürdük' dedi. Çıkarılan parça ameliyatın sonunda yere düşmüştü. Ekip 3D yazıcıyla yeni bir parça yapmayı da düşündü ama parçayı temizleyip yerine taktı, enfeksiyona karşı da ekstra antibiyotik verdi.

Park-Paul bugün yaşananları komik bulduğunu söylüyor. Sol ayağında hala his kaybı var. Eşi Luke ile ameliyattan haftalar sonra nişanlandı, 2021'de evlendi.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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