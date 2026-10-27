article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
20 Kilometre Ötedeki Doktoruna Gitmek İçin Çıktı: Hırvatistan'da Bulundu

20 Kilometre Ötedeki Doktoruna Gitmek İçin Çıktı: Hırvatistan'da Bulundu

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
27.10.2026 - 12:02
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Fransa'nın Deux-Sèvres bölgesinde yaşayan 85 yaşındaki bir adam, Kasım 2025'te yaklaşık 20 kilometre ötedeki doktoruna gitmek için arabasına bindi. Ertesi gün ise evinden yaklaşık 1.500 kilometre uzakta, Hırvatistan'daki bir otelde bulundu.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Toplantıya gelmeyince üyesi olduğu dernek alarm verdi

Toplantıya gelmeyince üyesi olduğu dernek alarm verdi

Châtillon-sur-Thouet'te yaşayan adam, üyesi olduğu yerel bir derneğin toplantısına katılmadı. Dernek yetkilileri durumu bildirdi, gün boyu onu görmeyen komşular da endişelendi.

Evine giden ekipler kimseyi bulamadı. Telefonla aradıklarında adam açtı ve Hırvatistan'da bir otelde olduğunu söyledi.

20 saatten fazla aralıksız araba kullandı

20 saatten fazla aralıksız araba kullandı

Adamın anlattığına bakılırsa, bir gün önce Airvault'taki aile hekimine gitmek için yola çıktı. Airvault, evine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta.

Ancak henüz bilinmeyen bir nedenle 20 saatten fazla aralıksız direksiyon salladı. Yaklaşık 1.500 kilometre yol yapan adam, sonunda Hırvatistan'a ulaştı.

Ne olduğunu kendisi de açıklayamadı

Ne olduğunu kendisi de açıklayamadı

Navigasyon hatası mı, dalgınlık mı, yoksa yön kaybı mı yaşandığı henüz belli değil. Adam ekiplere ne olduğunu anlamadığını söyledi.

Adamın daha önce bilinen bir hafıza ya da yön bulma sorunu yoktu. Yakınları, sağlığı yerinde olan adamı almak için Hırvatistan'a gitti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın