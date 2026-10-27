20 Kilometre Ötedeki Doktoruna Gitmek İçin Çıktı: Hırvatistan'da Bulundu
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Toplantıya gelmeyince üyesi olduğu dernek alarm verdi
20 saatten fazla aralıksız araba kullandı
Ne olduğunu kendisi de açıklayamadı
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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