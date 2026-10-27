20 Kilometre Ötedeki Doktoruna Gitmek İçin Çıktı: Hırvatistan'da Bulundu

Navigasyon hatası mı, dalgınlık mı, yoksa yön kaybı mı yaşandığı henüz belli değil. Adam ekiplere ne olduğunu anlamadığını söyledi.

Adamın daha önce bilinen bir hafıza ya da yön bulma sorunu yoktu. Yakınları, sağlığı yerinde olan adamı almak için Hırvatistan'a gitti.