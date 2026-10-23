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Denizde Balık Ararken 93 Kilo Altın Taşıyan Kayıp Gemiyi Buldular

Denizde Balık Ararken 93 Kilo Altın Taşıyan Kayıp Gemiyi Buldular

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
23.10.2026 - 18:32
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Avustralya'da 1875'te 93 kilo altınla batan SS Gothenburg buharlı gemisinin yeri yaklaşık bir asır boyunca unutuldu. Gemiyi 1967'de, zıpkınla balık avlayan üç arkadaş tesadüfen buldu.

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Yüzen banka sayılan gemi, 1875'te Büyük Set Resifi'nde battı.

Yüzen banka sayılan gemi, 1875'te Büyük Set Resifi'nde battı.

60 metre uzunluğundaki İngiliz buharlı gemisi SS Gothenburg, Güney Avustralya hükümetiyle yapılan anlaşmayla bugünkü Darwin ile Adelaide arasında sefer yapıyordu. Deniz arkeoloğu Vivienne Moran, geminin o kadar güvenli görüldüğünü ve yüzen banka diye anıldığını, bu yüzden sigortalanmadığını anlatıyor.

1875'teki bir Darwin-Adelaide seferinde gemi, 93 kilo altınla Townsville açıklarında Büyük Set Resifi'ne çarptı. Sonraki 24 saat içinde yavaş yavaş batan gemide yaklaşık 100 kişi hayatını kaybetti.

Kayıtlara geçen 22 kazazededen bazıları yaklaşık 50 kilometre kürek çekerek Holbourne Adası'na ulaştı. Kurtulanlardan James Fitzgerald, yemek için avladıkları bir kaplumbağanın kabuğunun içine hayatta kalanların isimlerini kazıdı.

Altın sandığı daha 1875'te çıkarıldı, geminin yeri ise unutuldu.

Altın sandığı daha 1875'te çıkarıldı, geminin yeri ise unutuldu.

Kazanın haberi yayılır yayılmaz dalgıç James Putwain enkazı ve hazineyi aramaya koyuldu. Putwain'in Mart 1875'te bir gazetede yayımlanan anlatımında, merdiven dibinde kol kola suda süzülen iki kadının cesedinden söz ediliyordu. Putwain altın sandığını başarıyla çıkardı.

Birkaç hafta sonra altın için gelen başka bir ekip ise eli boş döndü. Altın kalmayınca ve konum belirleme sistemlerinin olmadığı bir dönemde enkazın yeri zamanla unutuldu.

1967'de zıpkının çelikten çıkardığı ses enkazı ele verdi.

1967'de zıpkının çelikten çıkardığı ses enkazı ele verdi.

1967'de Home Hill'de yaşayan Peter Rubiolo, iki arkadaşıyla Queensland kıyılarında küçük bir sandalla zıpkın avındaydı. Daha önce defalarca avlandıkları yerde sudan çıkan bir şey dikkatlerini çekti. Zıpkının çelikten çıkardığı sesi duyunca bir enkaz bulduklarını anladılar.

Gövdede isim yoktu. Rubiolo enkazdan bir lombar çıkardı ve 1.300 kilometreden uzaktaki Brisbane'e götürdü. Bir gemi batıkları tarihçisi, camdaki ok işaretinin bir devlet gemisine ait olduğunu tespit etti. Böylece kayıp SS Gothenburg bulunmuş oldu.

Bugün enkaz mercanların, köpek balıklarının ve balıkların yaşadığı bir yere dönüşmüş durumda. Avustralya mevzuatıyla korunan gemiye dalış ancak izinle yapılabiliyor. Queensland Müzesi'nin verileri, Büyük Set Resifi'nde battığı düşünülen yaklaşık 900 gemiden yalnızca 120 kadarının bulunabildiğini gösteriyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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