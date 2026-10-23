Denizde Balık Ararken 93 Kilo Altın Taşıyan Kayıp Gemiyi Buldular

1967'de Home Hill'de yaşayan Peter Rubiolo, iki arkadaşıyla Queensland kıyılarında küçük bir sandalla zıpkın avındaydı. Daha önce defalarca avlandıkları yerde sudan çıkan bir şey dikkatlerini çekti. Zıpkının çelikten çıkardığı sesi duyunca bir enkaz bulduklarını anladılar.

Gövdede isim yoktu. Rubiolo enkazdan bir lombar çıkardı ve 1.300 kilometreden uzaktaki Brisbane'e götürdü. Bir gemi batıkları tarihçisi, camdaki ok işaretinin bir devlet gemisine ait olduğunu tespit etti. Böylece kayıp SS Gothenburg bulunmuş oldu.

Bugün enkaz mercanların, köpek balıklarının ve balıkların yaşadığı bir yere dönüşmüş durumda. Avustralya mevzuatıyla korunan gemiye dalış ancak izinle yapılabiliyor. Queensland Müzesi'nin verileri, Büyük Set Resifi'nde battığı düşünülen yaklaşık 900 gemiden yalnızca 120 kadarının bulunabildiğini gösteriyor.