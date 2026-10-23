Denizde Balık Ararken 93 Kilo Altın Taşıyan Kayıp Gemiyi Buldular
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Avustralya'da 1875'te 93 kilo altınla batan SS Gothenburg buharlı gemisinin yeri yaklaşık bir asır boyunca unutuldu. Gemiyi 1967'de, zıpkınla balık avlayan üç arkadaş tesadüfen buldu.
Yüzen banka sayılan gemi, 1875'te Büyük Set Resifi'nde battı.
Altın sandığı daha 1875'te çıkarıldı, geminin yeri ise unutuldu.
1967'de zıpkının çelikten çıkardığı ses enkazı ele verdi.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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