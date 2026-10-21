Gölün Tabanını Kazıp İçinden Ada Çıkardılar

Yaklaşık 70 bin hektarlık Markermeer, Hollanda'nın ve Avrupa'nın en büyük tatlı su göllerinden biri. Afsluit ve Houtrib setleri gölü denizden ve nehirlerden kopardıktan sonra göl tabanında kalın bir çamur tabakası birikti.

Bulanıklaşan suda balık azaldı, sığ alanlar, çamur düzlükleri ve bataklıklar gibi yaşam alanları zarar gördü. Gölde neredeyse hiçbir kuş türü yuva yapmaz hale geldi.