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Yaşam
Gölün Tabanını Kazıp İçinden Ada Çıkardılar

Gölün Tabanını Kazıp İçinden Ada Çıkardılar

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
21.10.2026 - 19:54
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Hollanda, Markermeer gölünün dibinde biriken çamuru kazıp aynı malzemeyle gölün ortasında yeni adalar inşa etti. Marker Wadden adı verilen ve 2023'te tamamlanan proje, ülkenin en büyük doğa geliştirme projelerinden biri olarak gösteriliyor.

Kaynak 1, Kaynak 2

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Setler gölü denizden ayırınca gölün dibi çamurla kaplandı

Setler gölü denizden ayırınca gölün dibi çamurla kaplandı

Yaklaşık 70 bin hektarlık Markermeer, Hollanda'nın ve Avrupa'nın en büyük tatlı su göllerinden biri. Afsluit ve Houtrib setleri gölü denizden ve nehirlerden kopardıktan sonra göl tabanında kalın bir çamur tabakası birikti.

Bulanıklaşan suda balık azaldı, sığ alanlar, çamur düzlükleri ve bataklıklar gibi yaşam alanları zarar gördü. Gölde neredeyse hiçbir kuş türü yuva yapmaz hale geldi.

Adalar gölün dibinden çıkarılan kum, kil ve çamurla yapıldı

Adalar gölün dibinden çıkarılan kum, kil ve çamurla yapıldı

Doğa koruma kuruluşu Natuurmonumenten ile Hollanda'nın kamu altyapı kurumu Rijkswaterstaat'ın yürüttüğü projede ilk ada 2016'da inşa edilmeye başlandı. Göl tabanından çıkarılan çamur, kil, turba ve kum ada yapımında kullanıldı. Biyolojik çeşitliliğe zarar veren ince çamurun bu ölçekte inşaat malzemesi olarak kullanılması dünyada bir ilk olarak gösteriliyor.

İlk aşamada beş ada yapıldı. 2021'de başlayan ikinci aşamada bunların korunaklı bölgesine 300 hektarlık iki ada daha eklendi ve gölde kazanılan doğa alanının 1.300 hektara ulaşması hedeflendi. Proje 2023'te tamamlandı.

Adalarda kaybolan kuş türleri yeniden görülmeye başladı

Adalarda kaybolan kuş türleri yeniden görülmeye başladı

Adalarda derin ve sığ sular, kum tepeleri, göletler, sazlıklar ve bataklıklar oluşturuldu. Adalar kuşlar, balıklar, bitkiler ve kabuklu canlılar için yaşam alanı sunmayı ve göldeki su kalitesini iyileştirmeyi amaçlıyor. Hollanda'dan neredeyse tamamen kaybolan Macar ördeği gibi kuşlar bölgeye geri döndü.

Adaların yönetimini Natuurmonumenten üstleniyor. İlk ve en büyük ada doğaseverlere ve su sporcularına açık. Projede edinilen deneyimin set güçlendirme, erozyonla mücadele ve konut yapılabilecek adalar oluşturma gibi alanlarda da kullanılabileceği belirtiliyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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