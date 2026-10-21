Gölün Tabanını Kazıp İçinden Ada Çıkardılar
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Setler gölü denizden ayırınca gölün dibi çamurla kaplandı
Adalar gölün dibinden çıkarılan kum, kil ve çamurla yapıldı
Adalarda kaybolan kuş türleri yeniden görülmeye başladı
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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