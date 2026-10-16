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Kanala Giren Köpek Balığını Çıkaramıyorlar: Görmek İçin 600 Bin Kişi Geldi

Kanala Giren Köpek Balığını Çıkaramıyorlar: Görmek İçin 600 Bin Kişi Geldi

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
16.10.2026 - 22:40
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Güney Kore'nin Busan kentindeki Kuzey Liman Sahil Parkı'nın yapay kanalına giren yaklaşık 3 metrelik bir köpek balığı, haftalardır denize dönmüyor. Bukangi adı verilen köpek balığını görmek için yapılan ziyaretlerin sayısı 30 Eylül'de 600 bini, 7 Ekim'de ise 1 milyonu geçti.

Kaynak 1, Kaynak 2

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Kanalda ilk kez 18 Eylül'de görüldü

Kanalda ilk kez 18 Eylül'de görüldü

Köpek balığı ilk kez 18 Eylül'de Kuzey Liman'daki sahil parkının yapay su kanalında görüldü. Yetkililer onu açık denize yönlendirmek için iki kez girişimde bulundu ama ikisi de sonuçsuz kaldı.

İkinci denemede köpek balığı ağ bariyerini geçerek kanaldaki alışık olduğu noktaya geri döndü. Yetkililer bariyer ağını kaldırdı, köpek balığının kendi isteğiyle ayrılmasını beklerken sağlık durumunu da izliyor.

Nesli tehlike altındaki bir türden olduğu belirlendi

Nesli tehlike altındaki bir türden olduğu belirlendi

Kore Ulusal Balıkçılık Bilimi Enstitüsü, yakın plan görüntüleri inceleyerek Bukangi'nin yaklaşık 3 metre uzunluğunda dişi bir köpek balığı olduğunu açıkladı. Bilimsel adı Carcharhinus obscurus olan tür, iki sırt yüzgeci arasındaki çıkıntıyla yakın akrabasından ayrılıyor.

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği, nüfusu azalan ve yavaş üreyen türü tehlike altındaki türler arasında gösteriyor. 4,2 metreye kadar uzayabilen bu köpek balıkları genellikle 18 ile 26 derece arasındaki suları tercih ediyor ve sıcaklık değiştikçe uzun mesafeler göç ediyor.

Günde 2 bin kişinin geldiği park ziyaretçi akınına uğradı

Günde 2 bin kişinin geldiği park ziyaretçi akınına uğradı

Köpek balığı görülmeden önce parkı normal bir günde yaklaşık 2 bin kişi ziyaret ediyordu. 6 Ekim akşamına kadar parkın ziyaret sayısı 1 milyon 16 bine ulaştı.

Yalnızca 26 Eylül'de 140 bin ziyaret kaydedildi, 3-5 Ekim tatilinin son iki gününde de her gün 89 bin kişi parka geldi. Balıkçılık yetkilileri, Bukangi'nin yüzme davranışını izlemeyi sürdüreceklerini ve sıkıntı belirtisi görülürse Busan yönetimiyle birlikte harekete geçeceklerini açıkladı.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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