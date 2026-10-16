Kanala Giren Köpek Balığını Çıkaramıyorlar: Görmek İçin 600 Bin Kişi Geldi

Köpek balığı ilk kez 18 Eylül'de Kuzey Liman'daki sahil parkının yapay su kanalında görüldü. Yetkililer onu açık denize yönlendirmek için iki kez girişimde bulundu ama ikisi de sonuçsuz kaldı.

İkinci denemede köpek balığı ağ bariyerini geçerek kanaldaki alışık olduğu noktaya geri döndü. Yetkililer bariyer ağını kaldırdı, köpek balığının kendi isteğiyle ayrılmasını beklerken sağlık durumunu da izliyor.