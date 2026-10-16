Kanala Giren Köpek Balığını Çıkaramıyorlar: Görmek İçin 600 Bin Kişi Geldi
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Kanalda ilk kez 18 Eylül'de görüldü
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Nesli tehlike altındaki bir türden olduğu belirlendi
Günde 2 bin kişinin geldiği park ziyaretçi akınına uğradı
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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