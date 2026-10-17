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Helikopterle Taşınsın Diye Tasarlandı: Uçan Daire Biçimli 1969 Yapımı Ev Satışa Çıktı

Helikopterle Taşınsın Diye Tasarlandı: Uçan Daire Biçimli 1969 Yapımı Ev Satışa Çıktı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
17.10.2026 - 13:42
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Kaliforniya'nın Idyllwild bölgesindeki uçan daire biçimli Futuro ev, 1 milyon 495 bin dolara satışa çıkarıldı. Fin mimar Matti Suuronen'in tasarladığı ve 1969'da üretilen ev, ABD Ulusal Tarihi Yerler Listesi'nde bulunuyor.

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Kolayca taşınabilsin diye tasarlandı

Kolayca taşınabilsin diye tasarlandı

Futuro, 1960'ların sonunda Fin mimar Matti Suuronen tarafından kolayca taşınabilen, seri üretilen bir ev olarak tasarlandı. Elips biçimindeki gövde cam elyafla güçlendirilmiş plastikten yapılıyor, ev genellikle helikopterle bir yerden başka bir yere taşınabiliyordu.

Idyllwild'daki ev yaklaşık 8 metre çapında ve 4 metre yüksekliğinde, ağırlığı ise yaklaşık 5 bin 500 kilo. Ulusal Park Servisi kayıtlarında evin iç alanı 48,5 metrekare olarak geçiyor.

Kaliforniya'ya gelen ilk Futuro

Kaliforniya'ya gelen ilk Futuro

Ev 1969'da Pennsylvania'daki üreticiden Kaliforniya'ya gönderildi ve eyalete ulaşan ilk Futuro oldu. Ulusal Park Servisi, evi ABD'de seri üretilen ilk plastik evlerden biri olarak kaydediyor. Ev 2015'e kadar Kaliforniya'daki tek Futuro olarak kaldı.

Evin sahibi koruma mimarı Milford Wayne Donaldson, kapsamlı bir restorasyonla evi yeniden yaşanabilir hale getirdi. Ev, Kaliforniya'da konut olarak kullanım izni alan tek Futuro olarak biliniyor.

Dünyada az sayıda örneği kaldı

Dünyada az sayıda örneği kaldı

Futuro'dan yaklaşık 100 adet üretildiği, bunların bir kısmının hala ayakta olduğu biliniyor. Dünyanın farklı ülkelerindeki örnekler bugün müze, sergi ve koleksiyon parçası olarak görülüyor.

Idyllwild'daki ev, 6 Ekim 2026'da satışa çıkarıldı. Ulusal Tarihi Yerler Listesi'nde sosyal tarih ve mimari açısından önemli bir yapı olarak kayıtlı olan ev, ziyarete açık değil.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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