Helikopterle Taşınsın Diye Tasarlandı: Uçan Daire Biçimli 1969 Yapımı Ev Satışa Çıktı

Ev 1969'da Pennsylvania'daki üreticiden Kaliforniya'ya gönderildi ve eyalete ulaşan ilk Futuro oldu. Ulusal Park Servisi, evi ABD'de seri üretilen ilk plastik evlerden biri olarak kaydediyor. Ev 2015'e kadar Kaliforniya'daki tek Futuro olarak kaldı.

Evin sahibi koruma mimarı Milford Wayne Donaldson, kapsamlı bir restorasyonla evi yeniden yaşanabilir hale getirdi. Ev, Kaliforniya'da konut olarak kullanım izni alan tek Futuro olarak biliniyor.