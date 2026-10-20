508 Metrelik Gökdelenin İçinde 660 Tonluk Çelik Küre Asılı Duruyor
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Küre binanın 87. ve 92. katları arasında 92 çelik halata asılı
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Dev küre gökdelenin rüzgarda sallanmasını azaltıyor
Küre en büyük salınımını 2015'teki Soudelor tayfununda yaptı
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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