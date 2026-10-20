508 Metrelik Gökdelenin İçinde 660 Tonluk Çelik Küre Asılı Duruyor

Guinness Dünya Rekorları'nın dünyanın en büyük ayarlı kütle sönümleyicisi olarak kaydettiği küre, binanın 87. ve 92. katları arasında yer alıyor. Yaklaşık 5,5 metre çapındaki küre, her biri 12,5 santimetre kalınlığında 41 kat çelik levhanın kaynaklanmasıyla oluşturuldu.

Küre, her biri 42 metre uzunluğunda ve 8,9 santimetre çapında 92 çelik halata asılı. Her halatta 2 binden fazla tel bulunuyor.