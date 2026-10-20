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508 Metrelik Gökdelenin İçinde 660 Tonluk Çelik Küre Asılı Duruyor

508 Metrelik Gökdelenin İçinde 660 Tonluk Çelik Küre Asılı Duruyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
20.10.2026 - 22:31
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Tayvan'ın başkenti Taipei'deki 508 metrelik Taipei 101 gökdeleninin üst katlarında 660 tonluk dev bir çelik küre asılı duruyor. Ziyaretçilerin de görebildiği küre, 2004'te açılan binanın kuvvetli rüzgarda sallanmasını azaltıyor.

Kaynak 1, Kaynak 2

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Küre binanın 87. ve 92. katları arasında 92 çelik halata asılı

Küre binanın 87. ve 92. katları arasında 92 çelik halata asılı

Guinness Dünya Rekorları'nın dünyanın en büyük ayarlı kütle sönümleyicisi olarak kaydettiği küre, binanın 87. ve 92. katları arasında yer alıyor. Yaklaşık 5,5 metre çapındaki küre, her biri 12,5 santimetre kalınlığında 41 kat çelik levhanın kaynaklanmasıyla oluşturuldu.

Küre, her biri 42 metre uzunluğunda ve 8,9 santimetre çapında 92 çelik halata asılı. Her halatta 2 binden fazla tel bulunuyor.

Dev küre gökdelenin rüzgarda sallanmasını azaltıyor

Dev küre gökdelenin rüzgarda sallanmasını azaltıyor

Ayarlı kütle sönümleyici adı verilen sistem pasif olarak çalışıyor. Kuvvetli rüzgarda binanın salınımını azaltarak üst katlarda çalışanların rahat etmesini sağlıyor.

Kürenin altındaki 8 büyük hidrolik amortisör de salınımı emerek sisteme denge katıyor. Gözlem katlarına çıkan ziyaretçiler sistemin nasıl çalıştığını yakından görebiliyor.

Küre en büyük salınımını 2015'teki Soudelor tayfununda yaptı

Küre en büyük salınımını 2015'teki Soudelor tayfununda yaptı

Küre en fazla 150 santimetre salınacak şekilde tasarlandı. Nadir görülen güçlü tayfunlarda ve büyük depremlerde bir tampon halkası salınımı sınırlıyor.

Guinness Dünya Rekorları, kürenin şimdiye kadarki en büyük salınımını Taipei'yi saatte 160 kilometrelik rüzgarlarla vuran Soudelor tayfununda yaptığını kaydetti. 8 Ağustos 2015'teki tayfunda küre 1 metre hareket etti.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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