Bir Profesörün Kariyerini Bitirmek İçin 40 Yıllık Sahte Kitap Hazırlattı

Şubat 2022'de Otto, Almanca konuşulan ülkelerin en tanınmış intihal avcısı Stefan Weber'e bir e-posta gönderdi. Graw'ın tezinin, 1982'de Doğu Almanya'da basılmış kolşisin konulu bir kitaptan kopyalandığını iddia ediyordu. Kitap, 1981'de Romanya'da yapıldığı söylenen bir sempozyumun kaydı gibi hazırlanmıştı.

Weber kitabın tek kopyasını internetteki bir açık artırma sitesinde 220 dolara buldu. Karşılaştırma sonucunda Graw'ın tezinin yaklaşık yüzde 80'inin özgün olmadığını savundu ve Haziran 2022'de 70 sayfalık bir rapor yayımladı. Graw'ın istifası istendi, Hamburg Üniversitesi de soruşturma başlattı.

Üniversitenin incelemesi ise bambaşka bir sonuca vardı. Sahte olan Graw'ın tezi değil, kırmızı kapaklı kitaptı. Kitabın yayınevi adresi gerçek değildi ve 1982 tarihli kitapta 1983 tarihli bir kaynağa atıf vardı.