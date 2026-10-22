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Bir Profesörün Kariyerini Bitirmek İçin 40 Yıllık Sahte Kitap Hazırlattı

Bir Profesörün Kariyerini Bitirmek İçin 40 Yıllık Sahte Kitap Hazırlattı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
22.10.2026 - 15:03
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Almanya'da Otto Z olarak bilinen bir doktor, annesinin ölümünden sonra Münih Adli Tıp Enstitüsü'nün başındaki Prof. Matthias Graw'ı hedef aldı. Graw'ı intihalle suçlamak için 1982'de basılmış gibi görünen sahte bir kitap hazırlattığı ortaya çıktı ve Temmuz 2026'da suçunu itiraf etti.

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Hikaye, Haziran 2020'de Otto'nun yıllardır baktığı annesinin ölümüyle başladı.

Hikaye, Haziran 2020'de Otto'nun yıllardır baktığı annesinin ölümüyle başladı.

Doktor olan Otto, felç geçiren annesi Doria'ya yıllarca kendisi baktı. Doria Haziran 2020'de Münih'teki evinde hayatını kaybedince ölüm belgesini Otto kendisi düzenledi ve cenaze şirketini aradı. Şüphelenen şirket polise haber verdi.

Eve gelen adli tıp doktoru otopsi istedi. Otto bir süre gözaltında kaldı ve annesinin ölümüyle ilgili soruşturuldu. Ocak 2021'de soruşturma kapatıldı, otopsi raporunda ölümün doğal olmadığına dair kesin bir kanıt bulunmadı.

Otto ise raporu incelediğinde bazı ayrıntılara takıldı. Raporda, güz çiğdeğinde bulunan kolşisin adlı zehrin olağan dışı izlerinden söz ediliyordu. Enstitünün başındaki Graw'ın yıllar önce doktora tezini tam da bu zehir üzerine yazdığını öğrenince, annesinin ölümünden enstitüyü sorumlu tutmaya başladı. Graw otopsiyi kendisi yapmamıştı, adı raporda yalnızca enstitü müdürü olarak yer alıyordu.

Ünlü bir intihal avcısı, sahte kitabı gerçek sanıp profesörü suçladı.

Ünlü bir intihal avcısı, sahte kitabı gerçek sanıp profesörü suçladı.

Şubat 2022'de Otto, Almanca konuşulan ülkelerin en tanınmış intihal avcısı Stefan Weber'e bir e-posta gönderdi. Graw'ın tezinin, 1982'de Doğu Almanya'da basılmış kolşisin konulu bir kitaptan kopyalandığını iddia ediyordu. Kitap, 1981'de Romanya'da yapıldığı söylenen bir sempozyumun kaydı gibi hazırlanmıştı.

Weber kitabın tek kopyasını internetteki bir açık artırma sitesinde 220 dolara buldu. Karşılaştırma sonucunda Graw'ın tezinin yaklaşık yüzde 80'inin özgün olmadığını savundu ve Haziran 2022'de 70 sayfalık bir rapor yayımladı. Graw'ın istifası istendi, Hamburg Üniversitesi de soruşturma başlattı.

Üniversitenin incelemesi ise bambaşka bir sonuca vardı. Sahte olan Graw'ın tezi değil, kırmızı kapaklı kitaptı. Kitabın yayınevi adresi gerçek değildi ve 1982 tarihli kitapta 1983 tarihli bir kaynağa atıf vardı.

Kitabın yazı tipi 2008'de, içindeki fotoğraf 2005'te ortaya çıkmıştı.

Kitabın yazı tipi 2008'de, içindeki fotoğraf 2005'te ortaya çıkmıştı.

Weber kendi araştırmasında kitabın ana yazı tipinin ilk kez 2008'de yayımlandığını, içindeki bir çiçek fotoğrafının da 2005'te internete yüklendiğini buldu. Ekim 2022'de kandırıldığını kabul edip Graw'dan özür diledi.

Polis Kasım 2022'de Otto'nun evinde arama yaptı. Belgelerde Graw'ın adı 28 binden fazla kez geçiyordu. Bir hayalet yazarla yazışmalar ve bir matbaayla yapılmış sözleşme de bulundu. Karbon tarihlemesi, kitabın kağıdının 2015'ten önce üretilmediğini gösterdi.

Otto, Mart 2025'te belgede sahtecilik, telif hakkı ihlali, iftira ve dolandırıcılıktan iki buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı ve karara itiraz etti. Temmuz 2026'da kitabı hazırlattığını itiraf etti, Graw'a 210 bin euro tazminat ödemeyi kabul etti ve iki yıl ertelenmiş hapis cezası aldı.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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