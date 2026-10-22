Bir Profesörün Kariyerini Bitirmek İçin 40 Yıllık Sahte Kitap Hazırlattı
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Hikaye, Haziran 2020'de Otto'nun yıllardır baktığı annesinin ölümüyle başladı.
Ünlü bir intihal avcısı, sahte kitabı gerçek sanıp profesörü suçladı.
Kitabın yazı tipi 2008'de, içindeki fotoğraf 2005'te ortaya çıkmıştı.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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