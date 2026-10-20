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Yaşam
28 Yaşındaki Kadın Haftalarca Liseli Bir Öğrenci Gibi Derslere Girdi

28 Yaşındaki Kadın Haftalarca Liseli Bir Öğrenci Gibi Derslere Girdi

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
20.10.2026 - 12:36
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ABD'nin New York kentinde 28 yaşındaki bir kadın, 16 yaşında olduğunu söyleyerek Bronx'taki bir liseye kaydoldu ve yaklaşık iki hafta derslere girdi. Nisan 2026'da yaşanan olay, kadının sosyal medya hesapları okul yönetiminin önüne düşünce ortaya çıktı.

Kaynak 1, Kaynak 2

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Sahte isimle 16 yaşında bir öğrenci olarak liseye kaydoldu

Sahte isimle 16 yaşında bir öğrenci olarak liseye kaydoldu

Polisin suç duyurusunda Kacy Claassen'ın 13 Nisan 2026'da Bronx'taki Westchester Square Academy'ye Shamara Rashad adıyla kaydolduğu yazıyor. Claassen, okula 2010 doğumlu olduğunu ve kız kardeşiyle birlikte Ohio'dan New York'a yeni taşındığını söyledi.

Yaklaşık iki hafta derslere giren Claassen'a sahte adı ve yaşıyla bir öğrenci kimliği de verildi. Okul, Bronx River Lisesi ile aynı yerleşkeyi paylaşıyor.

Okul müdürü kadının gerçek yaşını gösteren sosyal medya hesabını buldu

Okul müdürü kadının gerçek yaşını gösteren sosyal medya hesabını buldu

Claassen sahte bir kimliğe bürünse de sosyal medya paylaşımlarını silmedi, hesaplarını gizliye de almadı. Okul müdürü, kadının gerçek adını ve yaşını gösteren Facebook sayfasına ulaştı. Sayfada doğum tarihi 29 Temmuz 1997 olarak görünüyordu, bir fotoğrafta da kucağında bir kız bebekle yer alıyordu.

Kadın önce Shamara Rashad olduğunda ısrar etti. Sayfanın ekran görüntüsü gösterilince yalan söylediğini kabul etti. Suç duyurusunda Claassen'ın, daha fazla sosyal yardım alabilmek için bir arkadaşının kendisini yalan söylemeye ittiğini anlattığı yer alıyor.

Kimlik taklidi ve izinsiz girme suçlamalarıyla mahkemeye çıkarıldı

Kimlik taklidi ve izinsiz girme suçlamalarıyla mahkemeye çıkarıldı

Claassen hakkında 27 Nisan 2026'da başkasının kimliğine bürünme ve izinsiz girme suçlamalarıyla işlem başlatıldı. Ertesi gün mahkemeye çıkarılan kadın serbest bırakıldı ve suçlamaları kabul etmedi. Duruşmanın 15 Haziran'da sürmesi planlandı.

New York kent okulları, kayıt sahteciliğinin ciddi bir suç olduğunu belirterek kayıt doğrulama süreçlerini gözden geçireceğini açıkladı. Kamu kayıtları ve Facebook sayfası, Claassen'ın daha önce Kansas'ın Hays kentinde yaşadığını gösteriyor. New York polisi olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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