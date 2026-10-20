28 Yaşındaki Kadın Haftalarca Liseli Bir Öğrenci Gibi Derslere Girdi
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Sahte isimle 16 yaşında bir öğrenci olarak liseye kaydoldu
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Okul müdürü kadının gerçek yaşını gösteren sosyal medya hesabını buldu
Kimlik taklidi ve izinsiz girme suçlamalarıyla mahkemeye çıkarıldı
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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