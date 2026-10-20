28 Yaşındaki Kadın Haftalarca Liseli Bir Öğrenci Gibi Derslere Girdi

Claassen sahte bir kimliğe bürünse de sosyal medya paylaşımlarını silmedi, hesaplarını gizliye de almadı. Okul müdürü, kadının gerçek adını ve yaşını gösteren Facebook sayfasına ulaştı. Sayfada doğum tarihi 29 Temmuz 1997 olarak görünüyordu, bir fotoğrafta da kucağında bir kız bebekle yer alıyordu.

Kadın önce Shamara Rashad olduğunda ısrar etti. Sayfanın ekran görüntüsü gösterilince yalan söylediğini kabul etti. Suç duyurusunda Claassen'ın, daha fazla sosyal yardım alabilmek için bir arkadaşının kendisini yalan söylemeye ittiğini anlattığı yer alıyor.