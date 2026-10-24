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20 Külçe Altını Yanlışlıkla Çöpe Attı: Çöp Kamyonunun İzini Sürüp Geri Buldular

20 Külçe Altını Yanlışlıkla Çöpe Attı: Çöp Kamyonunun İzini Sürüp Geri Buldular

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
24.10.2026 - 11:56
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İtalya'nın güneyindeki Puglia bölgesinde 57 yaşındaki bir adam, ömür boyu biriktirdiği parayı yatırdığı 20 külçe altını Şubat 2026'da yanlışlıkla çöpe attı. Carabinieri ekipleri çöp kamyonunun gittiği çöp sahasını bulup saatler süren aramayla altınların hepsini kurtardı.

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Altınlar teneke bir kutunun içinde çöpe gitti

Altınlar teneke bir kutunun içinde çöpe gitti

Brindisili adam, Porto Cesareo'ya bağlı sahil kasabası Torre Lapillo'da evden çıkan çöplerle birlikte altınları saklı tuttuğu teneke kutuyu da sokaktaki çöp kutusuna attı. Altınların toplam değeri 120 ile 130 bin euro arasında.

Adam hatasını ertesi gün fark etti. Ancak çöp kutusu çoktan boşaltılmış, çöpler sıkıştırmalı çöp kamyonuyla toplanmıştı.

Carabinieri güvenlik kameralarından yola çıktı

Carabinieri güvenlik kameralarından yola çıktı

Adam yardım için Porto Cesareo'daki carabinieri karakoluna başvurdu. İlk şaşkınlığın ardından ekipler bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi. Görüntülerde kutunun ev çöpleriyle birlikte çöp kutusuna atıldığı an görülüyordu ve adamın anlattıkları doğrulandı.

Carabinieri ardından çöpü toplayan kamyonun izini sürdü ve kamyonun boşaltıldığı çöp sahasını tespit etti.

Saatler süren aramadan sonra kutu hasarlı ama eksiksiz çıktı

Saatler süren aramadan sonra kutu hasarlı ama eksiksiz çıktı

Çöp sahasında saatlerce süren aramanın ardından ekipler teneke kutuyu buldu. Kutu ezilmişti ama içindeki 20 külçe altının hepsi yerindeydi.

Altınlar sahibine teslim edildi. Ömür boyu biriktirdiği parayı altına yatıran adam, böylece kaybettiğini sandığı birikimine yeniden kavuştu.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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