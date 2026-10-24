20 Külçe Altını Yanlışlıkla Çöpe Attı: Çöp Kamyonunun İzini Sürüp Geri Buldular
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Altınlar teneke bir kutunun içinde çöpe gitti
Carabinieri güvenlik kameralarından yola çıktı
Saatler süren aramadan sonra kutu hasarlı ama eksiksiz çıktı
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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