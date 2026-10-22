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Otel Parası Vermemek İçin Havalimanında Uyuyor

Otel Parası Vermemek İçin Havalimanında Uyuyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
22.10.2026 - 19:01
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Los Angeles'ta yaşayan 29 yaşındaki Santeon Brown, ani bir kararla aldığı 20 dolarlık biletle San Francisco'ya uçtu ve geceyi otel yerine havalimanının zemininde geçirdi. Bunu planlayarak yaptığını anlattığı video sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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Brown, havalimanında kalmayı tercih etmesinin üç nedenini söyledi.

Brown, havalimanında kalmayı tercih etmesinin üç nedenini söyledi.

Oyuncu ve çocuk bakıcısı olarak çalışan Brown, 15 Ekim'de paylaştığı videoyu San Francisco Uluslararası Havalimanı'nda çekti. Mahsur kalmadığını, geceyi orada geçirmeyi planladığını ve bunun iyi bir karar olduğunu söyledi.

Birinci neden parayı korumaktı. Gece indikleri için sadece uyumak için otele para vermenin mantıklı olmadığını düşündü.

İkinci neden güvenlikti. Brown, karanlıkta tanımadığı bir şehirde dolaşmak yerine güvenlik kontrolünden geçilmiş bölümde kalmanın daha güvenli olduğunu, oradaki herkesin aramadan geçtiğini anlattı. Üçüncü neden ise deneyimin kendisiydi. Brown, hazırlıklı gelenler için havalimanında kalmanın eğlenceli ve rahatlatıcı olduğunu söyledi.

Videonun altına yorum yazanların birçoğu Brown'a katılmadı.

Videonun altına yorum yazanların birçoğu Brown'a katılmadı.

Kendini kabin memuru olarak tanıtan bir kullanıcı bu fikre kesinlikle karşı çıktı. Bir başkası havalimanında bir kez sabahladığını ve hayatının en kötü gecelerinden biri olduğunu yazdı. Başka bir kullanıcı da 35 yaşından sonra yatak olmadan uyumanın sırtını mahvedeceğini söyledi.

Olumlu yorumlar da vardı. Brown, daha önce de hem tek başına hem de arkadaşlarıyla birçok kez havalimanında uyuduğunu, bu yüzden gelen sert tepkilere şaşırdığını anlattı. Bazı insanların bunu çılgınca ya da pis bulduğunu, bazılarının ise daha önce hiç böyle düşünmediğini söyleyerek heyecanlandığını ekledi.

Kamp yapmaya alışkın olan Brown, havalimanını arabada uyumaktan daha rahat buluyor.

Kamp yapmaya alışkın olan Brown, havalimanını arabada uyumaktan daha rahat buluyor.

Brown sık sık kamp yaptığını, bu yüzden gerekli deneyime ve ekipmana sahip olduğunu söylüyor. Havalimanında uyumayı, arabasında ya da kamuya ait ücretsiz arazilerde uyumaktan daha konforlu buluyor. Yanında minderini, saç bonesini ve bir çarşafını götürüyor.

Duş imkanı olmasa da sabah tuvalette dişlerini fırçalıyor, yüzünü yıkıyor, gerekirse ıslak mendil kullanıyor.

Aynı şeyi denemek isteyenlere ise hafif eşyayla yola çıkmalarını ve evdeki uyku alışkanlıklarını düşünerek hazırlanmalarını öneriyor. Kendisi sıcak tutan bir çarşaf, ceket ve bonesini yanından ayırmıyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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