Otel Parası Vermemek İçin Havalimanında Uyuyor

Oyuncu ve çocuk bakıcısı olarak çalışan Brown, 15 Ekim'de paylaştığı videoyu San Francisco Uluslararası Havalimanı'nda çekti. Mahsur kalmadığını, geceyi orada geçirmeyi planladığını ve bunun iyi bir karar olduğunu söyledi.

Birinci neden parayı korumaktı. Gece indikleri için sadece uyumak için otele para vermenin mantıklı olmadığını düşündü.

İkinci neden güvenlikti. Brown, karanlıkta tanımadığı bir şehirde dolaşmak yerine güvenlik kontrolünden geçilmiş bölümde kalmanın daha güvenli olduğunu, oradaki herkesin aramadan geçtiğini anlattı. Üçüncü neden ise deneyimin kendisiydi. Brown, hazırlıklı gelenler için havalimanında kalmanın eğlenceli ve rahatlatıcı olduğunu söyledi.