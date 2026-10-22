Otel Parası Vermemek İçin Havalimanında Uyuyor
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Brown, havalimanında kalmayı tercih etmesinin üç nedenini söyledi.
Videonun altına yorum yazanların birçoğu Brown'a katılmadı.
Kamp yapmaya alışkın olan Brown, havalimanını arabada uyumaktan daha rahat buluyor.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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