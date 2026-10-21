2010'dan Beri Her 15-30 Dakikada Bir Ne Yaptığını Deftere Yazıyor
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Madrid'de hayvan psikolojisi alanında çalışan bir akademisyen
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Notlarına bakınca arabayı bırakıp metroya geçti
Her gün yaklaşık bir saatini not almaya ayırıyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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