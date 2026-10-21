2010'dan Beri Her 15-30 Dakikada Bir Ne Yaptığını Deftere Yazıyor

Villarroel, Madrid Teknik Üniversitesi'nde hayvan psikolojisi alanında çalışıyor. Annesi ve babası da psikolog. Evli ve beş çocuk babası olan Villarroel, her günü bir önceki geceden planlıyor.

Defterlerine o an ne yaptığını, nerede olduğunu, kaçta uyandığını, ne yediğini ve aklına gelen fikirleri yazıyor. Hareketlerini ise bir aktivite takip cihazıyla kaydediyor. Defterlerdeki notları sonradan kategori ve anahtar kelimeye göre bir tabloya işliyor.