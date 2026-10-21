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2010'dan Beri Her 15-30 Dakikada Bir Ne Yaptığını Deftere Yazıyor

2010'dan Beri Her 15-30 Dakikada Bir Ne Yaptığını Deftere Yazıyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
21.10.2026 - 14:21
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İspanyol akademisyen Morris Villarroel, Şubat 2010'dan beri her 15-30 dakikada bir ne yaptığını deftere not ediyor. Hayatını kayıt altına alan Villarroel'in doldurduğu defter sayısı 2019'un sonunda 307'yi bulmuştu.

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Madrid'de hayvan psikolojisi alanında çalışan bir akademisyen

Madrid'de hayvan psikolojisi alanında çalışan bir akademisyen

Villarroel, Madrid Teknik Üniversitesi'nde hayvan psikolojisi alanında çalışıyor. Annesi ve babası da psikolog. Evli ve beş çocuk babası olan Villarroel, her günü bir önceki geceden planlıyor.

Defterlerine o an ne yaptığını, nerede olduğunu, kaçta uyandığını, ne yediğini ve aklına gelen fikirleri yazıyor. Hareketlerini ise bir aktivite takip cihazıyla kaydediyor. Defterlerdeki notları sonradan kategori ve anahtar kelimeye göre bir tabloya işliyor.

Notlarına bakınca arabayı bırakıp metroya geçti

Notlarına bakınca arabayı bırakıp metroya geçti

Villarroel bu alışkanlığa hayatını ayrıntılarıyla hatırlamak ve zamanını nasıl kullandığının ruh halini nasıl etkilediğini anlamak için başladı. Notlarını incelediğinde trafikte geçen zamanın onu sinirlendirdiğini fark etti, işe arabayla gitmeyi bırakıp metroya binmeye ve yürümeye başladı.

Notlarının derslerde ve konferanslarda daha iyi performans göstermesine de yardım ettiğini söylüyor. Villarroel, Nisan 2014'te göğsüne taktığı bir kamerayla her 30 saniyede bir fotoğraf çekmeye de başladı. Günde yaklaşık 1.200 fotoğrafı bulan bu kayıtları ise birkaç yıl sonra takip etmesi zorlaştığı için bıraktı.

Her gün yaklaşık bir saatini not almaya ayırıyor

Her gün yaklaşık bir saatini not almaya ayırıyor

Villarroel her gün yaklaşık bir saatini not almaya ayırıyor. Bu sürenin, notları sayesinde hayatında yaptığı iyileştirmelerle fazlasıyla karşılandığını düşünüyor.

Başlangıçta 10 yıl sonra bırakmayı planlıyordu ama alışkanlık doğal hale gelince devam etmeye karar verdi. Villarroel, defterlerini hayatı biraz daha yoğun yaşamanın bir yolu olarak görüyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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