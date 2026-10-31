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39 Yıl Temizlik Görevlisi Olarak Çalıştı: Yeni Okula Onun Adını Verdiler

39 Yıl Temizlik Görevlisi Olarak Çalıştı: Yeni Okula Onun Adını Verdiler

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
31.10.2026 - 12:04
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ABD'nin Teksas eyaletindeki Aubrey'de 39 yıl okul temizlik görevlisi olarak çalışan Marilyn Hampton'ın adı yeni yapılan ilkokula verildi. Okul önümüzdeki ağustos ayında Marilyn Hampton İlkokulu adıyla açılacak. Hampton haberi kırmızı halı töreninde öğrendi.

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Kırmızı halının kendisi için serildiğini birkaç saniye sonra anladı

Kırmızı halının kendisi için serildiğini birkaç saniye sonra anladı

Aubrey bölge eğitim yönetimi kararı çarşamba günkü yönetim kurulu toplantısında açıkladı. Şimdiye kadar '5 Numaralı İlkokul' olarak anılan okula Hampton'ın adı verildi. Törende Hampton'dan kırmızı halıyı sermesi istendi. Eski işine benzeyen görevi yaparken halının kendisi için serildiğini anlaması birkaç saniye sürdü.

Gerçeği fark eden Hampton, 'Aman Tanrım, hepiniz harikasınız' dedi. Kendisine üzerinde okulun adı yazan bir tişört hediye edildi. Hampton, 'Hala inanamıyorum. Ağlamayı bırakamadım' diye konuştu.

8 kardeş arasında liseyi bitiren tek kişiydi

8 kardeş arasında liseyi bitiren tek kişiydi

Hampton, 8 kardeş arasında liseyi bitiren tek kişi. Üniversiteye gitmediği için uzun süre kendini başarısız saydığını anlatıyor. 'Sonra kendime 'Marilyn, Tanrı seni olman gereken yere koydu' dedim' diyor.

39 yıl boyunca temizlik işinin ötesine geçti. Öğrencilere okul malzemesi alıp dağıttı, sınavlara çalışmalarına yardım etti. Bölge eğitim müdürü Shannon Saylor, 'O gerçekten Aubrey'nin ta kendisi' dedi. Saylor'a göre Hampton geride nazik olmayı, çok çalışmayı ve pes etmemeyi öğreten bir miras bıraktı.

Emekli olan Hampton şimdi bölgenin erken eğitim merkezinde çalışıyor. Orada Claire adındaki küçük bir kızı sallanan sandalyede besliyor. Hampton, 'Tek söyleyebileceğim, Tanrı büyüktür' diyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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