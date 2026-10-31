39 Yıl Temizlik Görevlisi Olarak Çalıştı: Yeni Okula Onun Adını Verdiler

Hampton, 8 kardeş arasında liseyi bitiren tek kişi. Üniversiteye gitmediği için uzun süre kendini başarısız saydığını anlatıyor. 'Sonra kendime 'Marilyn, Tanrı seni olman gereken yere koydu' dedim' diyor.

39 yıl boyunca temizlik işinin ötesine geçti. Öğrencilere okul malzemesi alıp dağıttı, sınavlara çalışmalarına yardım etti. Bölge eğitim müdürü Shannon Saylor, 'O gerçekten Aubrey'nin ta kendisi' dedi. Saylor'a göre Hampton geride nazik olmayı, çok çalışmayı ve pes etmemeyi öğreten bir miras bıraktı.

Emekli olan Hampton şimdi bölgenin erken eğitim merkezinde çalışıyor. Orada Claire adındaki küçük bir kızı sallanan sandalyede besliyor. Hampton, 'Tek söyleyebileceğim, Tanrı büyüktür' diyor.