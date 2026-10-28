20 Yıl Maaş Aldı Ama İş Verilmediğini Söyledi
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Ne masası ne de görevi vardı
Şirket uygun görevler önerildiğini söyledi
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın