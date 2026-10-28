20 Yıl Maaş Aldı Ama İş Verilmediğini Söyledi

Van Wassenhove, 1993'te şirkette sekreter olarak işe başladı. Doğuştan yarım felçli ve epilepsi hastası olan kadın, iş yeri hekiminin önerilerine rağmen 2004'ten itibaren çalışma ortamının engeline uygun hale getirilmediğini iddia ediyor.

Kadının anlattığına bakılırsa 20 yıl boyunca ne bir çalışma yeri ne görevi ne de toplantı ya da iş e-postası oldu. Şirketin kendisini uzun süreli hastalık iznine çıkarmaya çalıştığını da söyleyen Van Wassenhove, 'Ben engelli bir çalışanım, hasta biri değilim' dedi. Avukatı David Nabet-Martin, şirket hakkında taciz ve ayrımcılık gerekçesiyle şikayette bulundu.