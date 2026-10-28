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Yaşam
20 Yıl Maaş Aldı Ama İş Verilmediğini Söyledi

20 Yıl Maaş Aldı Ama İş Verilmediğini Söyledi

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
28.10.2026 - 21:01
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Fransa'da telekom şirketi Orange'da çalışan Laurence Van Wassenhove, 2004'ten bu yana maaş aldığını ama kendisine hiçbir iş verilmediğini öne sürerek şirketten şikayetçi oldu. Haziran 2024'te gündeme gelen olayda şirket iddialara yanıt verdi.

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Ne masası ne de görevi vardı

Ne masası ne de görevi vardı

Van Wassenhove, 1993'te şirkette sekreter olarak işe başladı. Doğuştan yarım felçli ve epilepsi hastası olan kadın, iş yeri hekiminin önerilerine rağmen 2004'ten itibaren çalışma ortamının engeline uygun hale getirilmediğini iddia ediyor.

Kadının anlattığına bakılırsa 20 yıl boyunca ne bir çalışma yeri ne görevi ne de toplantı ya da iş e-postası oldu. Şirketin kendisini uzun süreli hastalık iznine çıkarmaya çalıştığını da söyleyen Van Wassenhove, 'Ben engelli bir çalışanım, hasta biri değilim' dedi. Avukatı David Nabet-Martin, şirket hakkında taciz ve ayrımcılık gerekçesiyle şikayette bulundu.

Şirket uygun görevler önerildiğini söyledi

Şirket uygun görevler önerildiğini söyledi

Şirket, çalışanın durumunun yıllardır anlayışla takip edildiğini açıkladı. Açıklamada kadının şu anda hastalık izninde olduğu, maaşının yüzde 100 ödenmeye devam ettiği ve geri ödemesiz yardımlar yapıldığı belirtildi.

Şirket ayrıca Van Wassenhove'ye birkaç kez engeline uygun görevlerde işe dönmenin önerildiğini, ancak bunun sonuç vermediğini ve kadının düzenli olarak hastalık raporu sunmaya devam ettiğini savundu.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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