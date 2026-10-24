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Yaşam
Kötü Koktuğu İçin Aylarca Açmadıkları Kutudan Para Desteleri Çıktı

Kötü Koktuğu İçin Aylarca Açmadıkları Kutudan Para Desteleri Çıktı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
24.10.2026 - 14:40
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İngiltere'de 1900 öncesinden kalma bir evde yaşayan Luisa ve Dan çifti, bodrum merdiveninin altında bulduğu paslanmış bir boya kutusunu kötü koktuğu için aylarca açmadı. Sonunda kutuyu açtıklarında içinden 1970'lerden kalma para desteleri çıktı.

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Bodrum merdiveninin altında tuğlayla örülmüş bir duvar fark ettiler

Bodrum merdiveninin altında tuğlayla örülmüş bir duvar fark ettiler

Çift, bodruma inen merdivenin altında tuğlayla kapatılmış bir duvar olduğunu fark etti ve arkasında ne olduğunu merak etti. Duvarın arkasından bir miktar kömür ve paslanmış, böcek dolmuş bir boya kutusu çıktı.

Luisa, Newsweek'e verdiği demeçte kutunun amonyak gibi koktuğunu, bu yüzden açmaya çekindiklerini ve kutuyu aylarca bir kenarda beklettiklerini anlattı.

Kutuyu açarken o anı telefonla kaydettiler

Kutuyu açarken o anı telefonla kaydettiler

Çift sonunda cesaretini toplayıp kutuyu açmaya karar verdi. Kutunun içinden 1970'lerden kalma, toplamı 1.000 sterlini aşan para desteleri çıktı. Paranın çift eve taşınmadan çok önce oraya saklandığı anlaşıldı.

Çiftin sosyal medyada paylaştığı video yaklaşık 200 bin kez izlendi.

Para işsiz kaldıkları dönemde işlerine yaradı

Para işsiz kaldıkları dönemde işlerine yaradı

Luisa, kutunun içinden para çıkacağını hiç beklemediklerini, bunun çocuklar için unutulmaz bir anı olduğunu söyledi. O sırada işsiz olan Luisa, parayla çocukları biraz şımarttıklarını ve birikmiş faturaları ödediklerini, bunun birkaç hafta boyunca üzerlerindeki yükü hafiflettiğini anlattı.

Videoya yorum yapanlardan biri, üzerinde kraliçenin portresi olan eski banknotların bankalarda hala değiştirilebildiğini, bazı nadir banknotların ise koleksiyonerlere değerinin üzerinde satılabildiğini hatırlattı.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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