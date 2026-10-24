Kötü Koktuğu İçin Aylarca Açmadıkları Kutudan Para Desteleri Çıktı
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Bodrum merdiveninin altında tuğlayla örülmüş bir duvar fark ettiler
Kutuyu açarken o anı telefonla kaydettiler
Para işsiz kaldıkları dönemde işlerine yaradı
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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