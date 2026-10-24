Kötü Koktuğu İçin Aylarca Açmadıkları Kutudan Para Desteleri Çıktı

Çift, bodruma inen merdivenin altında tuğlayla kapatılmış bir duvar olduğunu fark etti ve arkasında ne olduğunu merak etti. Duvarın arkasından bir miktar kömür ve paslanmış, böcek dolmuş bir boya kutusu çıktı.

Luisa, Newsweek'e verdiği demeçte kutunun amonyak gibi koktuğunu, bu yüzden açmaya çekindiklerini ve kutuyu aylarca bir kenarda beklettiklerini anlattı.