Kuş Yuvalarını İncelediler: İçinden 674 Yıllık Ayakkabı Çıktı
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Sakallı akbabalar aynı yuvayı kuşaklar boyunca kullanıyor.
Yuvalardaki nesnelerin yaklaşık yüzde 9'u insan yapımıydı.
Araştırmacılar yuvaları doğal birer müze olarak görüyor.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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