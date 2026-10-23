Kuş Yuvalarını İncelediler: İçinden 674 Yıllık Ayakkabı Çıktı

Sakallı akbaba, kemikle beslenen ve sınırlarını koruyan bir yırtıcı kuş. İspanya'nın güneyinde 70 yılı aşkın süre önce yerel olarak yok oldu. Bu kuşlar kayalıklardaki yuvalarını nesiller boyunca yeniden kullanıyor. Yuvalar zamanla kemik, ot, dal ve dışarıdan toplanan malzemelerden oluşan katmanlara dönüşüyor.

Araştırmacılar iyi korunmuş 12 yuvayı inceledi. Yuvalardan çıkan malzemenin büyük bölümü kemikti, bunların yanında başka hayvanlara ait toynaklar ve yumurta kabukları da vardı.