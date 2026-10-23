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Kuş Yuvalarını İncelediler: İçinden 674 Yıllık Ayakkabı Çıktı

Kuş Yuvalarını İncelediler: İçinden 674 Yıllık Ayakkabı Çıktı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
23.10.2026 - 21:38
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İspanya'nın güneyinde kayalık mağaralardaki sakallı akbaba yuvalarını inceleyen araştırmacılar, içlerinden 13. yüzyıldan kalma bir ayakkabı çıkardı. Araştırma Eylül 2025'te Ecology dergisinde yayımlandı.

Kaynak 1, Kaynak 2

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Sakallı akbabalar aynı yuvayı kuşaklar boyunca kullanıyor.

Sakallı akbabalar aynı yuvayı kuşaklar boyunca kullanıyor.

Sakallı akbaba, kemikle beslenen ve sınırlarını koruyan bir yırtıcı kuş. İspanya'nın güneyinde 70 yılı aşkın süre önce yerel olarak yok oldu. Bu kuşlar kayalıklardaki yuvalarını nesiller boyunca yeniden kullanıyor. Yuvalar zamanla kemik, ot, dal ve dışarıdan toplanan malzemelerden oluşan katmanlara dönüşüyor.

Araştırmacılar iyi korunmuş 12 yuvayı inceledi. Yuvalardan çıkan malzemenin büyük bölümü kemikti, bunların yanında başka hayvanlara ait toynaklar ve yumurta kabukları da vardı.

Yuvalardaki nesnelerin yaklaşık yüzde 9'u insan yapımıydı.

Yuvalardaki nesnelerin yaklaşık yüzde 9'u insan yapımıydı.

İnsan elinden çıkan nesneler arasında bir tatar yayı oku, 72 parça deri, 129 parça kumaş ve esparto otundan yapılmış 25 nesne vardı. Bunlardan biri de sap sağlam bir ayakkabıydı.

Esparto otu binlerce yıldır ayakkabı yapımında kullanılıyor. Tabanı örülmüş esparto ipinden yapılan bu tür ayakkabılar, Orta Çağ İspanya'sında köylülerin sık giydiği ayakkabılardı.

Radyokarbon tarihlemesi ayakkabının 1270'lere, yani 13. yüzyıla ait olduğunu gösterdi. Aynı yuvadan çıkan ve kırmızı aşı boyasıyla çizgiler çizilmiş bir koyun derisi parçası da yaklaşık aynı döneme tarihlendi.

Araştırmacılar yuvaları doğal birer müze olarak görüyor.

Araştırmacılar yuvaları doğal birer müze olarak görüyor.

Çalışmanın yazarlarından, İspanya Ulusal Araştırma Konseyi'ne bağlı Pirene Ekoloji Enstitüsü'nden ekolog Antoni Margalida, insan yapımı nesnelerin büyük olasılıkla o dönemde akbabalar tarafından toplandığını söylüyor. Yani kuşların eski bir kazı alanını değil, 13. yüzyılda yaşayan köylülerin eşyalarını yuvalarına taşıdığı düşünülüyor.

Mağaraların sabit sıcaklığı ve düşük nemi, organik malzemelerin yüzyıllarca bozulmadan kalmasını sağladı. Margalida bu yuvaları gerçek birer doğal müze olarak tanımlıyor. Ekip şimdi yuvalardaki tüm kalıntıları tanımlayıp katmanları tek tek tarihlemeyi planlıyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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