25 Yıl Boyunca Geri Geri Yürüdü
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Şiddete tepki olarak 21 yaşında geri yürümeye başladı
Otobüse binerken, merdiven çıkarken, dükkanında çalışırken bile geri yürüyor
17 yıl hiç konuşmadı, cumhurbaşkanlığına aday olmak istedi
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın