article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
25 Yıl Boyunca Geri Geri Yürüdü

25 Yıl Boyunca Geri Geri Yürüdü

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
21.10.2026 - 17:21
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinde yaşayan Mani Manithan, dünya barışına dikkat çekmek için 1989'da geri geri yürümeye başladı. 2014'te yayımlanan haberlerde Manithan'ın 25 yıldır hiç ileri yürümediği anlatılıyordu.

Kaynak 1, Kaynak 2

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Şiddete tepki olarak 21 yaşında geri yürümeye başladı

Şiddete tepki olarak 21 yaşında geri yürümeye başladı

Manithan, Tamil Nadu'nun Tirupattur bölgesindeki bir köyde, sazdan bir kulübede yaşıyor. 1980'lerin sonunda yaşanan şiddet olaylarından ve Sri Lanka iç savaşındaki ölümlerden etkilenen Manithan, 21 yaşındayken şiddeti protesto etmek için geri yürümeye karar verdi. Toplumun geriye gittiğini de böyle anlatmak istediğini söylüyor.

Manithan, Gandhi'nin kitaplarından etkilendiğini anlatıyor. 1989'da Tirupattur'dan Chennai'ye kadar yaklaşık 482 kilometreyi geri geri yürüdü.

Otobüse binerken, merdiven çıkarken, dükkanında çalışırken bile geri yürüyor

Otobüse binerken, merdiven çıkarken, dükkanında çalışırken bile geri yürüyor

Manithan evde, sokakta, merdivenlerde ve toplu taşımada hep geri geri yürüyor, yönünü bulmak için zaman zaman omzunun üstünden bakıyor. Cep telefonu satan bir dükkan işleten Manithan, müşterilerine ürünleri de geri yürüyerek getiriyor. İleri yürümeyi unuttuğunu söylüyor.

İlk yıllarda alçak kapılara başını çarptı, taşlara takıldı, insanlara ve bisiklet, üç tekerlekli taksi gibi yavaş araçlara çarptı ama ciddi bir kaza geçirmedi. Köyde ona 'geri vites' lakabı takıldı, bazıları aklını kaçırdığını düşündü.

17 yıl hiç konuşmadı, cumhurbaşkanlığına aday olmak istedi

17 yıl hiç konuşmadı, cumhurbaşkanlığına aday olmak istedi

Manithan 1989'dan 2006'ya kadar hiç konuşmadı, sorulara yazarak cevap verdi. Ardından Hindistan cumhurbaşkanlığı seçimine aday olmak istedi ama başvurusu teknik gerekçelerle reddedildi. Mesajını yaymak için o tarihten sonra yeniden konuşmaya başladı.

İngilizce ve sosyoloji alanlarında iki yüksek lisans derecesi olan Manithan, Japonya ve Almanya'da da geri yürüdü. Amacının şiddetten yüz çevirmek değil, insanları barışı düşünmeye yöneltmek olduğunu söylüyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın