25 Yıl Boyunca Geri Geri Yürüdü

Manithan 1989'dan 2006'ya kadar hiç konuşmadı, sorulara yazarak cevap verdi. Ardından Hindistan cumhurbaşkanlığı seçimine aday olmak istedi ama başvurusu teknik gerekçelerle reddedildi. Mesajını yaymak için o tarihten sonra yeniden konuşmaya başladı.

İngilizce ve sosyoloji alanlarında iki yüksek lisans derecesi olan Manithan, Japonya ve Almanya'da da geri yürüdü. Amacının şiddetten yüz çevirmek değil, insanları barışı düşünmeye yöneltmek olduğunu söylüyor.