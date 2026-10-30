İş Arkadaşı Sandığı Kadın Öz Kardeşi Çıktı
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ABD'de yaşayan Cassandra Madison, 2013'te çalıştığı restoranda tanıştığı ve yıllarca arkadaşlık ettiği Julia'nın öz kardeşi olduğunu 2021'de yaptırılan DNA testiyle öğrendi. İkisi de Dominik Cumhuriyeti'nden evlat edinilmişti ama evlat edinme belgeleri farklı anneleri gösteriyordu. Madison yaşadıklarını Guardian'a anlattı.
Benzerliklerine gülüp "Çünkü kardeşiz" diye şaka yapıyorlardı
Babasına sorduğu tek soru her şeyi değiştirdi
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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