İş Arkadaşı Sandığı Kadın Öz Kardeşi Çıktı

Connecticut'ta küçük bir kasabada büyüyen Madison, evlatlık olduğunu hep biliyordu. Dominik Cumhuriyeti'nden evlat edinilmişti, biyolojik anne ve babası yoksul oldukları için onu evlatlık vermişti.

2013'te 24 yaşındayken New Haven'da bir restoranda çalışıyordu. İş arkadaşı Julia, Madison'ın Dominik Cumhuriyeti bayrağı dövmesini fark etti ve ikisinin de aynı ülkeden evlat edinildiği ortaya çıktı. Aralarında 17 ay vardı. Çevreleri sürekli birbirlerine benzediklerini söylüyor, onlar da 'Çünkü kardeşiz' diye şakalaşıyordu.

Evlat edinme belgelerini karşılaştırdıklarında biyolojik annelerin adları ve doğum yerleri farklı çıktı. Konuyu kapattılar. Yaklaşık 6 ay birlikte çalıştılar ama arkadaşlıkları hiç kopmadı.