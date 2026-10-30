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Yaşam
İş Arkadaşı Sandığı Kadın Öz Kardeşi Çıktı

İş Arkadaşı Sandığı Kadın Öz Kardeşi Çıktı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
30.10.2026 - 18:00
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ABD'de yaşayan Cassandra Madison, 2013'te çalıştığı restoranda tanıştığı ve yıllarca arkadaşlık ettiği Julia'nın öz kardeşi olduğunu 2021'de yaptırılan DNA testiyle öğrendi. İkisi de Dominik Cumhuriyeti'nden evlat edinilmişti ama evlat edinme belgeleri farklı anneleri gösteriyordu. Madison yaşadıklarını Guardian'a anlattı.

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Benzerliklerine gülüp "Çünkü kardeşiz" diye şaka yapıyorlardı

Benzerliklerine gülüp "Çünkü kardeşiz" diye şaka yapıyorlardı

Connecticut'ta küçük bir kasabada büyüyen Madison, evlatlık olduğunu hep biliyordu. Dominik Cumhuriyeti'nden evlat edinilmişti, biyolojik anne ve babası yoksul oldukları için onu evlatlık vermişti.

2013'te 24 yaşındayken New Haven'da bir restoranda çalışıyordu. İş arkadaşı Julia, Madison'ın Dominik Cumhuriyeti bayrağı dövmesini fark etti ve ikisinin de aynı ülkeden evlat edinildiği ortaya çıktı. Aralarında 17 ay vardı. Çevreleri sürekli birbirlerine benzediklerini söylüyor, onlar da 'Çünkü kardeşiz' diye şakalaşıyordu.

Evlat edinme belgelerini karşılaştırdıklarında biyolojik annelerin adları ve doğum yerleri farklı çıktı. Konuyu kapattılar. Yaklaşık 6 ay birlikte çalıştılar ama arkadaşlıkları hiç kopmadı.

Babasına sorduğu tek soru her şeyi değiştirdi

Babasına sorduğu tek soru her şeyi değiştirdi

Madison, 2018'de annesinin hediye ettiği DNA testiyle Connecticut'ta yaşayan bir akrabasını buldu. Akrabasının yardımıyla biyolojik annesinin öldüğünü, babasının hayatta olduğunu ve yedi kardeşi bulunduğunu öğrendi. Mart 2019'da Dominik Cumhuriyeti'ne gidip ailesiyle tanıştı.

Bir yıl sonra yine Dominik Cumhuriyeti'nden evlat edinilen Molly adlı bir kadın ona yazdı. Molly'nin belgelerindeki anne adı Madison'ınkiyle aynıydı ama DNA testi akraba olmadıklarını gösterdi. Eski şüphesi yeniden canlanan Madison, görüntülü aramada babasına başka bir kızı evlatlık verip vermediklerini sordu. Babası verdiklerini söyleyip o kızı anlattı, anlattıkları Julia'yla birebir örtüşüyordu.

O sırada Virginia'ya taşınmış olan Madison, Julia'yı DNA testi yaptırmaya ikna etti. Ocak 2021'de sonuç geldi ve Julia telefonda 'Hazır mısın? Kardeşiz' dedi. İkili, belgelerin karıştığını ve Julia'nın belgelerinin muhtemelen Molly'ye gittiğini düşünüyor. Ekim 2022'de birlikte Dominik Cumhuriyeti'ne giden kardeşleri aile, üzerinde ikisinin fotoğrafı olan tişörtlerle havalimanında karşıladı. Bugün biri Kaliforniya'da biri Virginia'da yaşıyor. Aralarında yaklaşık 4 bin kilometre var ama sürekli görüntülü konuşuyorlar.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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