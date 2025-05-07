Teşkilat'ın Yeni Oyuncusundan Leyla'da Ölen Karaktere Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
7 Mayıs Çarşamba günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Leyla: Hayat...Aşk...Adalet... her bölümüyle seyirciyi ekran başına kilitlemeyi başarıyor.
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Son dönemin en popüler oyuncuları arasında yer alan Rabia Soytürk, rol aldığı işlerle sık sık gündem oluyor.
Müge Anlı'dan canlı yayında isyan geldi.
Kanal D'nin fenomen aşiret dizisi Uzak Şehir, bir anda hayatımızın merkezi haline geldi.
atv ekranlarında 6 sezondur yayınlanan Kuruluş Osman'ı muhakkak izlemişsinizdir.
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Türk televizyon tarihine damgasını vurmayı başaran İşte Benim Stilim uzun zaman sonra yeniden ekranlardaki yerini aldı.
Aybüke Pusat, TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılmıştı.
Bahar'ın dün akşam yayınlanan bölümü yine izleyiciyi hem kızdırdı, hem çok eğlendirdi.
Aybüke Pusat'ın kadrosundan çıkarıldığı Teşkilat dizisinde hareketlilik devam ediyor.
Ünlü sunucu Seda Akgül 2015-2017 yılları arasında Kısmetse Olur'u sunmuştu.
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Kızılcık Şerbeti'nde aylardır Beril'in kim olduğunu çözmeye çalışıyorduk. 100. bölümün 2. fragmanı bize her şeyi açıkladı!
Gönül Dağı'nın 'Taner'i Berk Atan 19 Nisan gecesi talihsiz bir trafik kazası geçirmişti.
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, Star TV ekranlarında yayınlanan Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak programında yaşanan ilginç bir olayla gündeme geldi.
Almeda Baylan, dört çalışana şiddet uyguladığı iddiasıyla Survivor'dan diskalifiye edildi.
Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'i buluşturan Bir Gece Masalı, salı akşamları ilgi görmeye devam ediyor.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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