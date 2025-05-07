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Teşkilat'ın Yeni Oyuncusundan Leyla'da Ölen Karaktere Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar

Teşkilat'ın Yeni Oyuncusundan Leyla'da Ölen Karaktere Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar

Müge Anlı Teşkilat Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
08.05.2025 - 00:58

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

7 Mayıs Çarşamba günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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Leyla: Hayat...Aşk...Adalet... her bölümüyle seyirciyi ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

Leyla: Hayat...Aşk...Adalet... her bölümüyle seyirciyi ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

Para ve güç için elinden geleni ardına koymayan Nur'un kötülükleri dur durak bilmezken Leyla dizisinin yeni bölümünde resmen küçük dilimizi yuttuk. Leyla'daki bir karakter ölerek diziye veda etti.

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Son dönemin en popüler oyuncuları arasında yer alan Rabia Soytürk, rol aldığı işlerle sık sık gündem oluyor.

Son dönemin en popüler oyuncuları arasında yer alan Rabia Soytürk, rol aldığı işlerle sık sık gündem oluyor.

Özellikle Duy Beni dizisindeki performansıyla övgü toplayan Soytürk, Akif Yaman'a konuştu. Bugüne kadarki en kötü partneri sorulan Rabia Soytürk, verdiği yanıtla herkesi şaşırttı.

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Müge Anlı'dan canlı yayında isyan geldi.

Müge Anlı'dan canlı yayında isyan geldi.

Son dönemde sosyal medyada gündüz kuşağının aile yapısını bozduğu ve kötü örnek olduğu yönünde sürekli tepkiler geliyor. Gündüz kuşağının en popüler isimlerinden Müge Anlı, canlı yayında bu söylemlere sert tepki gösterdi.

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Kanal D'nin fenomen aşiret dizisi Uzak Şehir, bir anda hayatımızın merkezi haline geldi.

Kanal D'nin fenomen aşiret dizisi Uzak Şehir, bir anda hayatımızın merkezi haline geldi.

Kanal D'nin kısa sürede fenomen haline gelen dizisi Uzak Şehir öylesine rağbet görüyor ki çok ünlü isimler üşenmeyip Mardin'e kadar girip dizi setini ziyaret ediyor. Bunlardan biri de Hadise oldu. Ünlü şarkıcı Hadise, Mardin'e kadar gidip Uzak Şehir oyuncularıyla bir araya geldi.

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atv ekranlarında 6 sezondur yayınlanan Kuruluş Osman'ı muhakkak izlemişsinizdir.

atv ekranlarında 6 sezondur yayınlanan Kuruluş Osman'ı muhakkak izlemişsinizdir.

6 sezondur Kuruluş Osman dizisinde rol alan Özge Törer, rol gereği öğrenmek zorunda kaldığı şeylerle izleyenleri resmen şoke etti.

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Türk televizyon tarihine damgasını vurmayı başaran İşte Benim Stilim uzun zaman sonra yeniden ekranlardaki yerini aldı.

Türk televizyon tarihine damgasını vurmayı başaran İşte Benim Stilim uzun zaman sonra yeniden ekranlardaki yerini aldı.

Eski kaoslarıyla izleyenleri ekranlara kilitleyen yarışmanın son bölümünde yeni bi kriz patlak verdi. Yarışmacılardan Sema Koral'ın eski yarışmacı Ayşe Nur Balcı'nın 80'ler kombinini kopyaladığı iddiası ortalığı karıştırdı.

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Aybüke Pusat, TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılmıştı.

Aybüke Pusat, TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılmıştı.

TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu'nda ilk kez Aybüke Pusat'la ilgili açıklama yaptı.

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Bahar'ın dün akşam yayınlanan bölümü yine izleyiciyi hem kızdırdı, hem çok eğlendirdi.

Bahar'ın dün akşam yayınlanan bölümü yine izleyiciyi hem kızdırdı, hem çok eğlendirdi.

Bir hastayla birlikte asansörde kalan Bahar, kendini aniden hastayı ameliyat ederken buldu. Zor şartlara rağmen bu önemli görevi gerçekleştirmek zorunda kalan Bahar, Mucize Doktor dizisine gönderme yaptı.

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Aybüke Pusat'ın kadrosundan çıkarıldığı Teşkilat dizisinde hareketlilik devam ediyor.

Aybüke Pusat'ın kadrosundan çıkarıldığı Teşkilat dizisinde hareketlilik devam ediyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; tüm dikkatleri üzerine çeken Albay Nazım karakterine kimin hayat vereceği belli oldu.

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Ünlü sunucu Seda Akgül 2015-2017 yılları arasında Kısmetse Olur'u sunmuştu.

Ünlü sunucu Seda Akgül 2015-2017 yılları arasında Kısmetse Olur'u sunmuştu.

Haber bülteni sunuculuğu yaptığı dönemde işten çıkarılmasının sebebinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talebi olduğunu iddia eden ünlü sunucu 'Ben Star Haber’den, İrfan Kanal D sabah kuşağından öyle atılmıştı. Fox güçlü olduğu için Fatih Portakal atılmamıştı.' dedi.

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Kızılcık Şerbeti'nde aylardır Beril'in kim olduğunu çözmeye çalışıyorduk. 100. bölümün 2. fragmanı bize her şeyi açıkladı!

Kızılcık Şerbeti'nde aylardır Beril'in kim olduğunu çözmeye çalışıyorduk. 100. bölümün 2. fragmanı bize her şeyi açıkladı!

Ancak sonuç mantık hatalarıyla doluydu. Meğer 1. sezon finalinde Ömer ve Kıvılcım, Doğa'nın doğumuna yetişmeye çalışırken geçirdikleri kazada Hulki'nin ölümüne neden olmuş.

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Gönül Dağı'nın 'Taner'i Berk Atan 19 Nisan gecesi talihsiz bir trafik kazası geçirmişti.

Gönül Dağı'nın 'Taner'i Berk Atan 19 Nisan gecesi talihsiz bir trafik kazası geçirmişti.

Sağlığı hızla eski haline dönmeye başlayan Berk Atan yeni bir paylaşımda bulundu.

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Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, Star TV ekranlarında yayınlanan Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak programında yaşanan ilginç bir olayla gündeme geldi.

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, Star TV ekranlarında yayınlanan Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak programında yaşanan ilginç bir olayla gündeme geldi.

Programa katılan kadın, eşinin Icardi'yi kıskandığını bu yüzden evi terk ettiğini söyledi.

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Almeda Baylan, dört çalışana şiddet uyguladığı iddiasıyla Survivor'dan diskalifiye edildi.

Almeda Baylan, dört çalışana şiddet uyguladığı iddiasıyla Survivor'dan diskalifiye edildi.

Almeda'nın diskalifiye edilmesinin ardından ona sıkı sıkı sarılan Ayşe'ye, Pınar Saka'dan oldukça sert bir yorum geldi.

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Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'i buluşturan Bir Gece Masalı, salı akşamları ilgi görmeye devam ediyor.

Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'i buluşturan Bir Gece Masalı, salı akşamları ilgi görmeye devam ediyor.

Sezon başında yakaladığı üstün performans olmasa da başarılı bir ivmeyi sürdüren Bir Gece Masalı'nın gelecek sezon da izleyiciyle buluşacağı iddia edilmişti. Ancak Birsen Altuntaş'ın yorumu kafa karıştırdı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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