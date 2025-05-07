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Acun Ilıcalı'ya Şikayet Etti, Almeda Diskalifiye Olunca Sımsıkı Sarıldı: Survivor Pınar, Ayşe'ye Ateş Püskürdü

Acun Ilıcalı'ya Şikayet Etti, Almeda Diskalifiye Olunca Sımsıkı Sarıldı: Survivor Pınar, Ayşe'ye Ateş Püskürdü

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
07.05.2025 - 09:33

Survivor 2025: All Star-Gönüllüler'de akıllara durgunluk veren ve her defasında daha da şaşırtan olaylar yaşanmaya devam ediyor. Almeda ve Batuhan'ın bir evden erzak ve kişisel bakım ürünleri almasının sonunda, Almeda'nın dört çalışana şiddet uyguladığı ortaya çıktı ve yarışmadan diskalifiye edildi. Almeda ve Batuhan'ı Acun Ilıcalı ve ekibine şikayet edenin Ayşe olduğu iddia edildi.

Almeda'nın diskalifiye edilmesinin ardından ona sıkı sıkı sarılan Ayşe'ye, Pınar Saka'dan oldukça sert bir yorum geldi.

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Almeda Baylan, dört çalışana şiddet uyguladığı iddiasıyla Survivor'dan diskalifiye edildi.

Almeda Baylan, dört çalışana şiddet uyguladığı iddiasıyla Survivor'dan diskalifiye edildi.

Yarışmanın ilk gününden bu yana konuşulan Almeda bu kez oldukça ciddi iddialarla gündeme geldi. Batuhan'la birlikte bir evden çanta dolusu eşya almalarıyla başlayan sürecin sonunda Almeda'nın dört çalışana şiddet uyguladığı iddiası ortaya atıldı. Acun Ilıcalı, kesin kararı bu akşam açıklayacak olsa da Almeda'nın yarışmadan diskalifiye edildiğini belirtti.

Ayşe'nin yaşananları Acun Ilıcalı ve ekibine söylediği de iddialar arasında yer aldı.

Ayşe'nin yaşananları Acun Ilıcalı ve ekibine söylediği de iddialar arasında yer aldı.

Söylentilere göre, Ayşe özellikle Almeda'yla ilgili yaşananları Acun Ilıcalı ve ekibine ileten isim olmuş. Ayrıca Ayşe verdiği röportajda, 'O gece neler yaşandı. İnanamadım. İğrenç bir şeydi. Almeda diskalifiye olmazsa ben yokum. Onunla aynı yerde yaşayamam.' demişti. Bu sebeple Almeda'ya sarılması Batuhan'ın tepkisini çekmişti.

Pınar Saka, Ayşe'ye şeytan benzetmesinde bulunduğu bir paylaşım yaptı.

Pınar Saka, Ayşe'ye şeytan benzetmesinde bulunduğu bir paylaşım yaptı.

Pınar, paylaşımında 'Şeytan çocuğuna adayı tanıtıyordu. Ağaç, deniz, baraka, su, börtü böcek derken Ayşe'yi gördü. Çocuğu sordu 'Bu kim?' diye. Şeytan dedi 'Ondan uzak dur. O her haltı yer, sonra üstümüze atar.'' ifadelerine yer verdi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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