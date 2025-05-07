Acun Ilıcalı'ya Şikayet Etti, Almeda Diskalifiye Olunca Sımsıkı Sarıldı: Survivor Pınar, Ayşe'ye Ateş Püskürdü
Survivor 2025: All Star-Gönüllüler'de akıllara durgunluk veren ve her defasında daha da şaşırtan olaylar yaşanmaya devam ediyor. Almeda ve Batuhan'ın bir evden erzak ve kişisel bakım ürünleri almasının sonunda, Almeda'nın dört çalışana şiddet uyguladığı ortaya çıktı ve yarışmadan diskalifiye edildi. Almeda ve Batuhan'ı Acun Ilıcalı ve ekibine şikayet edenin Ayşe olduğu iddia edildi.
Almeda'nın diskalifiye edilmesinin ardından ona sıkı sıkı sarılan Ayşe'ye, Pınar Saka'dan oldukça sert bir yorum geldi.
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Almeda Baylan, dört çalışana şiddet uyguladığı iddiasıyla Survivor'dan diskalifiye edildi.
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Ayşe'nin yaşananları Acun Ilıcalı ve ekibine söylediği de iddialar arasında yer aldı.
Pınar Saka, Ayşe'ye şeytan benzetmesinde bulunduğu bir paylaşım yaptı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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