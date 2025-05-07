Acun Ilıcalı'ya Şikayet Etti, Almeda Diskalifiye Olunca Sımsıkı Sarıldı: Survivor Pınar, Ayşe'ye Ateş Püskürdü

Survivor 2025: All Star-Gönüllüler'de akıllara durgunluk veren ve her defasında daha da şaşırtan olaylar yaşanmaya devam ediyor. Almeda ve Batuhan'ın bir evden erzak ve kişisel bakım ürünleri almasının sonunda, Almeda'nın dört çalışana şiddet uyguladığı ortaya çıktı ve yarışmadan diskalifiye edildi. Almeda ve Batuhan'ı Acun Ilıcalı ve ekibine şikayet edenin Ayşe olduğu iddia edildi.

Almeda'nın diskalifiye edilmesinin ardından ona sıkı sıkı sarılan Ayşe'ye, Pınar Saka'dan oldukça sert bir yorum geldi.