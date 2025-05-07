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Sezon Finali Yapacaktı: ATV'nin Sevilen Dizisinden Final Kararı Çıkabilir!

Sezon Finali Yapacaktı: ATV'nin Sevilen Dizisinden Final Kararı Çıkabilir!

Atv
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
07.05.2025 - 08:47

2024-2025 sezonunun sonuna yaklaşırken dizilerin akıbetiyle ilgili kararlar birer birer açıklanmaya başladı. Final mi, sezon finali mi soruları havada uçuşan dizilerin fanları sezon sonunda neyle karşılaşacaklarını merak ediyor. Sürpriz kararların yanı sıra beklenen gelişmeler de yaşanıyor.  Ancak bu kez TV dünyasından verdiği haberlerle ön plana çıkan Birsen Altuntaş'ın bir yorumu epey kafa karıştırdı. ATV'nin sevilen dizisi Bir Gece Masalı için sezon finali kararı alınmıştı. Fakat Altuntaş'ın paylaşımı, kararın yerini final kararına bırakabileceğini gözler önüne serdi.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'i buluşturan Bir Gece Masalı, salı akşamları ilgi görmeye devam ediyor.

Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'i buluşturan Bir Gece Masalı, salı akşamları ilgi görmeye devam ediyor.

Sezon başında yakaladığı üstün performans olmasa da başarılı bir ivmeyi sürdüren Bir Gece Masalı'nın gelecek sezon da izleyiciyle buluşacağı iddia edilmişti. Ancak Birsen Altuntaş'ın yorumu kafa karıştırdı.

Birsen Altuntaş, diziyle ilgili paylaşımına gelen yoruma "Bakalım 3 Haziran Salı sezon finali mi olacak?" cevabını verdi.

Birsen Altuntaş, diziyle ilgili paylaşımına gelen yoruma "Bakalım 3 Haziran Salı sezon finali mi olacak?" cevabını verdi.

Bu yorum şu sebeple önemliydi. Dizi için daha önce çıkan sezon finali kararının ardından ünlü gazetecinin bir takipçisi 'Umarım gelecek sezon için güzel haberler de verirsiniz' demişti. Dizinin gelecek sezon görüşmelerinin sürdüğü, ancak henüz final mi yoksa sezon finali mi yapacağının netleşmediği iddia edildi. Fakat diziyle ilgili tüm gelişmeler 3 Haziran'da yayınlanacak bölüme kadar netleşmiş olacak.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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