Sezon Finali Yapacaktı: ATV'nin Sevilen Dizisinden Final Kararı Çıkabilir!
2024-2025 sezonunun sonuna yaklaşırken dizilerin akıbetiyle ilgili kararlar birer birer açıklanmaya başladı. Final mi, sezon finali mi soruları havada uçuşan dizilerin fanları sezon sonunda neyle karşılaşacaklarını merak ediyor. Sürpriz kararların yanı sıra beklenen gelişmeler de yaşanıyor. Ancak bu kez TV dünyasından verdiği haberlerle ön plana çıkan Birsen Altuntaş'ın bir yorumu epey kafa karıştırdı. ATV'nin sevilen dizisi Bir Gece Masalı için sezon finali kararı alınmıştı. Fakat Altuntaş'ın paylaşımı, kararın yerini final kararına bırakabileceğini gözler önüne serdi.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'i buluşturan Bir Gece Masalı, salı akşamları ilgi görmeye devam ediyor.
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Birsen Altuntaş, diziyle ilgili paylaşımına gelen yoruma "Bakalım 3 Haziran Salı sezon finali mi olacak?" cevabını verdi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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