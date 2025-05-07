Sezon Finali Yapacaktı: ATV'nin Sevilen Dizisinden Final Kararı Çıkabilir!

Bu yorum şu sebeple önemliydi. Dizi için daha önce çıkan sezon finali kararının ardından ünlü gazetecinin bir takipçisi 'Umarım gelecek sezon için güzel haberler de verirsiniz' demişti. Dizinin gelecek sezon görüşmelerinin sürdüğü, ancak henüz final mi yoksa sezon finali mi yapacağının netleşmediği iddia edildi. Fakat diziyle ilgili tüm gelişmeler 3 Haziran'da yayınlanacak bölüme kadar netleşmiş olacak.