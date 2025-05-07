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Doktorlar Evreni Birbirini Unutmadı: Bahar Dizisinde Mucize Doktor'a Gönderme Yapıldı

Doktorlar Evreni Birbirini Unutmadı: Bahar Dizisinde Mucize Doktor'a Gönderme Yapıldı

Bahar Dizi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
07.05.2025 - 14:33

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Bahar, dün akşam yine olaylı bir bölümle ekrana geldi. Bir hastayla birlikte asansörde kalan Bahar, kendini aniden hastayı ameliyat ederken buldu. Zor şartlara rağmen bu önemli görevi gerçekleştirmek zorunda kalan Bahar, Mucize Doktor dizisine gönderme yaptı.

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Bahar'ın dün akşam yayınlanan bölümü yine izleyiciyi hem kızdırdı, hem çok eğlendirdi.

Bahar'ın dün akşam yayınlanan bölümü yine izleyiciyi hem kızdırdı, hem çok eğlendirdi.

Bahar'ın nikah masasında terk ettiği Evren önce Amerika'ya gitmiş, 4 ay sonra da bir ameliyat için Türkiye'ye dönmüştü. Bahar'ı umursamaz tavırları izleyicinin bir kısmını öfkelendirirken, bir kısmı ise olması gerekenin bu olduğunu savundu.

Dün akşam yayınlanan bölümde Bahar, bir hastayı bozulan asansörde ameliyat etmek zorunda kaldı.

Dün akşam yayınlanan bölümde Bahar, bir hastayı bozulan asansörde ameliyat etmek zorunda kaldı.

Ani gelişen bir durumdan dolayı hastayla asansörde tek başına kalan Bahar'ın acil müdahalesi şarttı. Bu işin hakkından da başarıyla gelse de Bahar epey panik yaptı. Sahnedeki Mucize Doktor göndermesi dikkat çekti.

O sahneyi böyle bırakalım:

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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