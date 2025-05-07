Kısmetse Olur Sunucularından Seda Akgül'ün İddiası: “Cumhurbaşkanı 'Haber Okuma' Dedi, İşten Çıkarıldım"
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=2gloj...
Eski Kısmetse Olur sunucusu Seda Akgül, TV'de program yapmayı bırakıp YouTube'da program yapmaya başlamıştı. Kısmetse Olur ve İşte Benim Stilim'le ilgili kendisine sık sorulan sorulara cevap veren Seda Akgül, programda önemli iddialarda bulundu. Haber bülteni sunuculuğu yaptığı dönemde işten çıkarılmasının sebebinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talebi olduğunu iddia eden ünlü sunucu 'Ben Star Haber’den, İrfan Kanal D sabah kuşağından öyle atılmıştı. Fox güçlü olduğu için Fatih Portakal atılmamıştı.' dedi.
Kaynak: Seda Akgül YouTube Programı
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Ünlü sunucu Seda Akgül 2015-2017 yılları arasında Kısmetse Olur'u sunmuştu.
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Televizyon programcılığını bırakan Seda Akgül, YouTube'da program yapmaya başladı.
Seda Akgül, haber bülteni sunuculuğundan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteğiyle çıkarıldığını iddia etti.
Programın ilgili kısmını buradan izleyebilirsiniz:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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