Kısmetse Olur Sunucularından Seda Akgül'ün İddiası: “Cumhurbaşkanı 'Haber Okuma' Dedi, İşten Çıkarıldım"

Seda Akgül programında sık sık gündeme yönelik konuları ele alıyor. Magazin gündemini de değerlendiren ünlü sunucu Kısmetse Olur ve İşte Benim Stilim'le ilgili de bir program yaptı. Kendisine gelen soruları cevaplayan Akgül, programların gerçeklerine değindi.

Seda Akgül, Kısmetse Olur ve İşte Benim Stilim Gerçekleri adlı videosunda kendisine dair de önemli iddialarda bulundu.