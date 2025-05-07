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Kısmetse Olur Sunucularından Seda Akgül'ün İddiası: “Cumhurbaşkanı 'Haber Okuma' Dedi, İşten Çıkarıldım"

Kısmetse Olur Sunucularından Seda Akgül'ün İddiası: “Cumhurbaşkanı 'Haber Okuma' Dedi, İşten Çıkarıldım"

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
07.05.2025 - 13:02

Eski Kısmetse Olur sunucusu Seda Akgül, TV'de program yapmayı bırakıp YouTube'da program yapmaya başlamıştı. Kısmetse Olur ve İşte Benim Stilim'le ilgili kendisine sık sorulan sorulara cevap veren Seda Akgül, programda önemli iddialarda bulundu. Haber bülteni sunuculuğu yaptığı dönemde işten çıkarılmasının sebebinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talebi olduğunu iddia eden ünlü sunucu 'Ben Star Haber’den, İrfan Kanal D sabah kuşağından öyle atılmıştı. Fox güçlü olduğu için Fatih Portakal atılmamıştı.' dedi.

Kaynak: Seda Akgül YouTube Programı

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=2gloj...
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Ünlü sunucu Seda Akgül 2015-2017 yılları arasında Kısmetse Olur'u sunmuştu.

Ünlü sunucu Seda Akgül 2015-2017 yılları arasında Kısmetse Olur'u sunmuştu.

Program o dönem büyük bir ilgiyle izleniyordu. Ancak RTÜK'ün evlilik programlarına açtığı savaş sonunda yayından kaldırılan program, 5 yıl sonra YouTube'da Aşkın Gücü adıyla geri döndüğünde bu kez sunucu olarak Öykü Serter'i görmüştük.

Televizyon programcılığını bırakan Seda Akgül, YouTube'da program yapmaya başladı.

Televizyon programcılığını bırakan Seda Akgül, YouTube'da program yapmaya başladı.

Seda Akgül programında sık sık gündeme yönelik konuları ele alıyor. Magazin gündemini de değerlendiren ünlü sunucu Kısmetse Olur ve İşte Benim Stilim'le ilgili de bir program yaptı. Kendisine gelen soruları cevaplayan Akgül, programların gerçeklerine değindi. 

Seda Akgül, Kısmetse Olur ve İşte Benim Stilim Gerçekleri adlı videosunda kendisine dair de önemli iddialarda bulundu.

Seda Akgül, haber bülteni sunuculuğundan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteğiyle çıkarıldığını iddia etti.

Seda Akgül, haber bülteni sunuculuğundan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteğiyle çıkarıldığını iddia etti.

Ünlü sunucu Seda Akgül, programında yaptığı açıklamada şu iddialarda bulundu:

“Cumhurbaşkanımız, 2014 Ağustos ayında ‘Sen haber okuma, yorumlu haber yapıyorsun’ diyerek Star’dan işten attırmış beni. Ferit Şahenk, 3 aylık maaşımı vermiş, ‘Onlar bizimle 13 sene daha beraber’ demişti.

Şahenk bana ‘Onlar bizimle 2027 yılına kadar beraber, bizim çok fazla holdingimiz var. Lütfen bu ricamızı kırma. Hakkını helal et’ demişti.

Ben Star Haber’den, İrfan Kanal D sabah kuşağından öyle atılmıştı. Fox güçlü olduğu için Fatih Portakal atılmamıştı. Borcum çok olduğu için Kısmetse Olur’u kabul ettim.”

Programın ilgili kısmını buradan izleyebilirsiniz:

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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