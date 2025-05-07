Kızılcık Şerbeti'nde Beril'in Eşi Hulki ve Bebeğinin Dev Mantık Hatasıyla Ölmesi İzleyiciyi Çılgına Çevirdi!

Kızılcık Şerbeti'nde Beril'in neden Kıvılcım ve Ömer'e takık olduğunu bir türlü anlayamıyorduk. Ta ki son fragmana kadar! Meğer ilk sezonun finalinde Ömer ve Kıvılcım kaza yaptığında Beril'in biricik eşi Hulki kazada ölmüş. Ancak sahne o kadar mantık hatası dolu ki anlamakta güçlük çekiyoruz. Kazada arkada beyaz bir araba görünüyor ve hiçbir sorun olmadan yalnızca kenarda duran bir araba olduğunu görüyoruz. Fakat Ömer'in söylediğine göre bu kazada ölen kişi Hulki. Üstelik, dikkatli izleyiciler Beril'in Hulki'yle birlikte bebeğini de kaybettiğini hatırladı. Yani Beril ve Hulki doğuma giderken yapılan kazada Beril hem eşini hem bebeğini kaybetmiş. Bu olayların tümü de izleyiciyi adeta çıldırttı.