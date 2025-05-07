Kızılcık Şerbeti'nde Beril'in Eşi Hulki ve Bebeğinin Dev Mantık Hatasıyla Ölmesi İzleyiciyi Çılgına Çevirdi!
Kızılcık Şerbeti'nde Beril'in neden Kıvılcım ve Ömer'e takık olduğunu bir türlü anlayamıyorduk. Ta ki son fragmana kadar! Meğer ilk sezonun finalinde Ömer ve Kıvılcım kaza yaptığında Beril'in biricik eşi Hulki kazada ölmüş. Ancak sahne o kadar mantık hatası dolu ki anlamakta güçlük çekiyoruz. Kazada arkada beyaz bir araba görünüyor ve hiçbir sorun olmadan yalnızca kenarda duran bir araba olduğunu görüyoruz. Fakat Ömer'in söylediğine göre bu kazada ölen kişi Hulki. Üstelik, dikkatli izleyiciler Beril'in Hulki'yle birlikte bebeğini de kaybettiğini hatırladı. Yani Beril ve Hulki doğuma giderken yapılan kazada Beril hem eşini hem bebeğini kaybetmiş. Bu olayların tümü de izleyiciyi adeta çıldırttı.
Kızılcık Şerbeti'nde aylardır Beril'in kim olduğunu çözmeye çalışıyorduk. 100. bölümün 2. fragmanı bize her şeyi açıkladı!
Üstelik kazada ölen tek kişi Hulki değilmiş! Hulki ve Beril de kader bu ya doğuma yetişiyorlarmış.
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın