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Kızılcık Şerbeti'nde Beril'in Eşi Hulki ve Bebeğinin Dev Mantık Hatasıyla Ölmesi İzleyiciyi Çılgına Çevirdi!

Kızılcık Şerbeti'nde Beril'in Eşi Hulki ve Bebeğinin Dev Mantık Hatasıyla Ölmesi İzleyiciyi Çılgına Çevirdi!

Kızılcık Şerbeti
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
07.05.2025 - 12:17

Kızılcık Şerbeti'nde Beril'in neden Kıvılcım ve Ömer'e takık olduğunu bir türlü anlayamıyorduk. Ta ki son fragmana kadar! Meğer ilk sezonun finalinde Ömer ve Kıvılcım kaza yaptığında Beril'in biricik eşi Hulki kazada ölmüş. Ancak sahne o kadar mantık hatası dolu ki anlamakta güçlük çekiyoruz. Kazada arkada beyaz bir araba görünüyor ve hiçbir sorun olmadan yalnızca kenarda duran bir araba olduğunu görüyoruz. Fakat Ömer'in söylediğine göre bu kazada ölen kişi Hulki. Üstelik, dikkatli izleyiciler Beril'in Hulki'yle birlikte bebeğini de kaybettiğini hatırladı. Yani Beril ve Hulki doğuma giderken yapılan kazada Beril hem eşini hem bebeğini kaybetmiş. Bu olayların tümü de izleyiciyi adeta çıldırttı.

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Kızılcık Şerbeti'nde aylardır Beril'in kim olduğunu çözmeye çalışıyorduk. 100. bölümün 2. fragmanı bize her şeyi açıkladı!

Kızılcık Şerbeti'nde aylardır Beril'in kim olduğunu çözmeye çalışıyorduk. 100. bölümün 2. fragmanı bize her şeyi açıkladı!

Ancak sonuç mantık hatalarıyla doluydu. Meğer 1. sezon finalinde Ömer ve Kıvılcım, Doğa'nın doğumuna yetişmeye çalışırken geçirdikleri kazada Hulki'nin ölümüne neden olmuş.

Üstelik kazada ölen tek kişi Hulki değilmiş! Hulki ve Beril de kader bu ya doğuma yetişiyorlarmış.

Üstelik kazada ölen tek kişi Hulki değilmiş! Hulki ve Beril de kader bu ya doğuma yetişiyorlarmış.

Beril'in 'Bir oda dolusu erkek bebek eşyası' sözünü hatırlarsınız. Ancak her şey o kadar mantık dışı ki kazada nasıl Kıvılcım ve Ömer ölümlerine neden oldu, Beril onları nasıl buldu bilemiyoruz. Şunu söyleyebiliriz ki tüm bu yaşananlar izleyiciyi adeta delirtti.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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