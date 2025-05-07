TRT Genel Müdürü'nden Boykot Sebebiyle Teşkilat'tan Çıkarılan Aybüke Pusat'la İlgili İlk Açıklama!
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel boykot çağrısında bulunmuştu. Sosyal medyada büyüyen çağrının ardından 2 Nisan Çarşamba günü için ülke genelinde bir tüketim boykotu çağrısı yapılmıştı. Bu çağrıya destek veren Aybüke Pusat, TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılmıştı. Konuya ilişkin şu ana dek yalnızca dizinin yapımcısından açıklama gelmişti.
TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu'nda ilk kez Aybüke Pusat'la ilgili açıklama yaptı.
Kaynak: Nefes - Murat Gürgen
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Ünlü oyuncu Aybüke Pusat, boykot çağrısı sebebiyle TRT 1 dizisi Teşkilat'ın kadrosundan çıkarılmıştı.
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TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, Aybüke Pusat'la ilgili ilk kez konuştu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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