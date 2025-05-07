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TRT Genel Müdürü'nden Boykot Sebebiyle Teşkilat'tan Çıkarılan Aybüke Pusat'la İlgili İlk Açıklama!

TRT Genel Müdürü'nden Boykot Sebebiyle Teşkilat'tan Çıkarılan Aybüke Pusat'la İlgili İlk Açıklama!

Teşkilat
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
07.05.2025 - 15:15

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel boykot çağrısında bulunmuştu. Sosyal medyada büyüyen çağrının ardından 2 Nisan Çarşamba günü için ülke genelinde bir tüketim boykotu çağrısı yapılmıştı. Bu çağrıya destek veren Aybüke Pusat, TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılmıştı. Konuya ilişkin şu ana dek yalnızca dizinin yapımcısından açıklama gelmişti.

TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu'nda ilk kez Aybüke Pusat'la ilgili açıklama yaptı.

Kaynak: Nefes - Murat Gürgen

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Ünlü oyuncu Aybüke Pusat, boykot çağrısı sebebiyle TRT 1 dizisi Teşkilat'ın kadrosundan çıkarılmıştı.

Ünlü oyuncu Aybüke Pusat, boykot çağrısı sebebiyle TRT 1 dizisi Teşkilat'ın kadrosundan çıkarılmıştı.

2 Nisan tüketim boykotuna desteğini Instagram hesabından açıklayan Aybüket Pusat ve ona destek veren bazı oyuncular TRT yapımlarının kadrolarından çıkarıldılar. Eleştirilen bu kararın ardından ne Pusat'tan ne de TRT yönetiminden açıklama gelmişti. Tek açıklamayı geçtiğimiz haftalarda dizinin yapımcısı Timur Savcı, Aybüke Pusat'a seçenek sunduklarını, açıklama paylaşması durumunda diziye devam edebileceğini söylediklerini ancak Pusat'ın bu seçeneği değerlendirmediğini dile getirmişti.

TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, Aybüke Pusat'la ilgili ilk kez konuştu.

TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, Aybüke Pusat'la ilgili ilk kez konuştu.

Nefes'ten Murat Gürgen'in haberine göre, TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu'nda konuşan TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı şu ifadeleri kullandı: “TRT’de kimsenin siyasi görüşüne, yaşam tarzına falan bakılmaz. Bakılsaydı zaten Aybüke baştan oynamazdı. O zaman Aybüke'nin hiç TRT'nin kapısından içeriye girmemesi gerekirdi ama ‘TRT’yi boykot et’ diyen kişiyi dışarı koymak TRT’nin en doğal hakkıdır”

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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