Masum Konusu Nedir? Masum Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Blu TV üzerinden yayınlanan ve Haluk Bilginer, Nur Sürer, Ali Atay gibi oyuncuları kadrosunda barındıran Masum dizisi, dijital platformlarda yayınlanan en beğenilen dizilerden biri oldu. 1 sezon süren dizi o kadar büyük bir etki yarattı ki üstünden yıllar geçse de hala araştırılmaya ve izlenmeye devam ediyor.

Masum kadrosunda hangi oyuncular var, konusu nedir gibi soruları merak ediyorsanız sizi içeriğimize alabiliriz. Masum dizisiyle ilgili tüm detaylar...