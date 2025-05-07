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Masum Konusu Nedir? Masum Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Masum Konusu Nedir? Masum Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
08.05.2025 - 01:03

Blu TV üzerinden yayınlanan ve Haluk Bilginer, Nur Sürer, Ali Atay gibi oyuncuları kadrosunda barındıran Masum dizisi, dijital platformlarda yayınlanan en beğenilen dizilerden biri oldu. 1 sezon süren dizi o kadar büyük bir etki yarattı ki üstünden yıllar geçse de hala araştırılmaya ve izlenmeye devam ediyor. 

Masum kadrosunda hangi oyuncular var, konusu nedir gibi soruları merak ediyorsanız sizi içeriğimize alabiliriz. Masum dizisiyle ilgili tüm detaylar...

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Masum Konusu

Masum Konusu

Dizide Emekli komiser Cevdet ve eşi Nermin küçük bir kasabada yaşarken Komiser Yusuf'un bir dosyayı incelemek için kasabaya gelmesi ve Cevdet ile Nermin'in evinde kalmaya başlamasıyla yaşanan olaylar konu alınıyor. İki tarafı da bekleyen sürprizlerin ortaya çıktığı dizide Yusuf bu aile içindeki garipliklerin yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başladığını fark ediyor.

Masum Oyuncu Kadrosu

Masum Oyuncu Kadrosu

Dizide Haluk Bilginer, Ali Atay, Nur Sürer, Okan Yalabık, Serkan Keskin, İrem Altuğ gibi ünlü isimler rol alıyor. Cevdet karakterine Haluk Bilginer, Yusuf'a ise Ali Atay hayat veriyor.

Masum Bölümler ve Sezonlar

Masum Bölümler ve Sezonlar

1 sezondan oluşan dizinin 8 bölümü bulunuyor. Dizi 2017'de yayınlandı ve ilk dijital dizi olarak geçiyor.

Masum Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Masum Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Masum'un yayın platformu Blu TV. Max olarak değişen Blu TV'nin kütüphanesinde dizinin bölümleri yer almaya devam ediyor. Dizinin 8 bölümü 27 Ocak 2017 ile 17 Şubat 2017 tarihleri arasında yayınlandı.

Masum İzlenme Oranları ve Reytingler

Masum İzlenme Oranları ve Reytingler

IMDb puanı 8.5 olan dizi oldukça başarılı bir izlenme oranına sahip. Masum, en başarılı dijital platform dizilerinden biri olarak görülüyor.

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Masum Eleştiri ve Ödüller

Masum Eleştiri ve Ödüller

En çok konuşulan internet dizilerinden biri olan Masum, eleştirmenlerden tam not alan yapımlardan biri. Dizinin herhangi bir ödülü bulunmuyor.

Masum Son Haberler

Masum Son Haberler

Diziyle ilgili yapılan son haberler seo tarzında ya da dizinin incelemesini içeren haberler olarak ifade edilebilir.

Masum Benzeri Diziler

Masum Benzeri Diziler
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Masum dizisine benzer olarak Saygı, Dip, Alef, Şahsiyet, Karanlıkta Koşanlar dizileri örnek gösterilebilir. Her birinin seyir zevki Masum dizisi kadar yüksek.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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