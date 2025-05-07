Masum Konusu Nedir? Masum Oyuncuları ve Tüm Detaylar
Blu TV üzerinden yayınlanan ve Haluk Bilginer, Nur Sürer, Ali Atay gibi oyuncuları kadrosunda barındıran Masum dizisi, dijital platformlarda yayınlanan en beğenilen dizilerden biri oldu. 1 sezon süren dizi o kadar büyük bir etki yarattı ki üstünden yıllar geçse de hala araştırılmaya ve izlenmeye devam ediyor.
Masum kadrosunda hangi oyuncular var, konusu nedir gibi soruları merak ediyorsanız sizi içeriğimize alabiliriz. Masum dizisiyle ilgili tüm detaylar...
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Masum Konusu
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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