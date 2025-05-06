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The Eternaut (Sonsuzluk Yolcusu) Konusu Nedir? The Eternaut (Sonsuzluk Yolcusu) Oyuncuları ve Tüm Detaylar

The Eternaut (Sonsuzluk Yolcusu) Konusu Nedir? The Eternaut (Sonsuzluk Yolcusu) Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Netflix
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
06.05.2025 - 17:56

Kıyamet sonrası hikayeleri ya da distopyaları seviyorsanız bu dizi tam size göre. Netflix'te yayınlanan Arjantin yapımı The Eternaut (Sonsuzluk Yolcusu) dizisi büyük bir ilgi gördü. Konusu ve oyuncuları araştırılan The Eternaut'la ilgili bilgileri sizler için derledik.

Netflix dizileri içinde son günlerde popüler olan The Eternaut (Sonsuzluk Yolcusu) konusu, The Eternaut oyuncu kadrosu ve tüm merak edilenleri içeriğimizde bulabilirsiniz.

İşte, detaylar...

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The Eternaut Konusu

The Eternaut Konusu

Buenos Aires, tarihinde yalnızca 3 kez kar yağışına sahne oldu. Héctor Oesterheld ve Francisco Solano López'in çizgi romanından uyarlanan The Eternaut dizisinde de hikaye de Buenos Aires'te mütevazı bir yaz gecesinde başlıyor. Birden şehrin tamamında elektrik kesiliyor ve kar yağıyor. Ancak kar taneleri dokunduğu her canlıyı anında öldürüyor. Hayatta kalanlar gaz maskeleri ve kat kat giysiler giyerek ölümden korunmaya çalışsa da her hareketlerini takip eden, giderek şiddetlenen görünmeyen bir güçle savaşmak zorunda kalıyorlar.

The Eternaut Oyuncu Kadrosu

The Eternaut Oyuncu Kadrosu

The Eternaut dizisinde Ricardo Darin, Carla Peterson, Andrea Pietra ve Cesar Troncoso gibi isimler rol alıyor.

The Eternaut Bölümler ve Sezonlar

The Eternaut Bölümler ve Sezonlar

30 Nisan'da Netflix kütüphanesine eklenen dizinin yalnızca bir sezonu yayınlandı. Dizinin ilk sezonunda 6 bölüm yer alıyor ve bölümlerin uzunluğu 45 ile 68 dakika arasında değişiyor. 

'The Eternaut 2. sezon olacak mı, 2. sezonu var mı?' sorusu sık sık soruluyor. Netflix 2. sezonun geleceğinin haberini doğruladı. Netflix’in Latin Amerika içerik başkan yardımcısı Francisco ‘Paco’ Ramos, '2. sezon çok önemli olacak. 1. sezonda sadece ima edilen bilim kurgu temaları bu kez derinlemesine işlenecek' dedi. Matías Mosteirin ise '2. sezonun ardından diziyi sonlandırmak istiyoruz çünkü sanatsal olarak bu döngünün tamamlandığını düşünüyoruz. İlk sezonda kendimize nasıl meydan okuduysak, bu kez daha da fazlasını yapmaya kararlıyız' açıklamasında bulundu.

The Eternaut Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

The Eternaut Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

30 Nisan'da Netflix kütüphanesine eklenen The Eternaut'un ilk sezonunda yer alan tüm bölümler aynı gün yayınlandı.

The Eternaut İzlenme Oranları ve Reytingler

The Eternaut İzlenme Oranları ve Reytingler

Büyük bir başarı yakalayan The Eternaut'un Rotten eleştirmen puanı yüzde 94, izleyici puanı yüzde 95. Dizinin IMDb puanı ise 7.7 olarak görünüyor.

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The Eternaut Eleştiri ve Ödüller

The Eternaut Eleştiri ve Ödüller

Yayınlandığı günden bu güne büyük başarı yakalayan The Eternaut eleştirmenler tarafından da olumlu değerlendiriliyor. Dizi şu ana kadar henüz bir ödül alamadı.

The Eternaut Son Haberler

The Eternaut Son Haberler

The Eternaut'la ilgili son haberlerde ikinci sezon onayı almasına dair detaylar yer alıyor. Ayrıca dizinin yakaladığı başarıya dair değerlendirmelerde bulunuluyor.

The Eternaut Benzeri Diziler

The Eternaut Benzeri Diziler

The Eternaut'a konusuyla benzer olarak örnek gösterilebilecek dizilerden bazıları, The Rain, Dark, 3%, Into the Night ve Colony olarak gösterilebilir.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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