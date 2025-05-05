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Popeye the Slayer Man, Kaçak Fil, Sonradan Gurme: 9 Mayıs 2025 Cuma Günü Hangi Fimler Vizyona Giriyor?

Popeye the Slayer Man, Kaçak Fil, Sonradan Gurme: 9 Mayıs 2025 Cuma Günü Hangi Fimler Vizyona Giriyor?

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
05.05.2025 - 22:48

Sinema tutkunları için haftanın en heyecanlı günü geliyor! Birçok farklı türde ve birbirinden başarılı filmler vizyona girmeye hazırlanıyor. Aksiyon dolu sahnelerden göz yaşartan dramalara, kahkahalar attıran komedilerden tüyler ürperten korku filmlerine kadar geniş bir yelpaze sinemaseverleri bekliyor. Biz de bu kez 9 Mayıs 2025 Cuma günü vizyona girecek filmler listesiyle karşınızdayız. Aranızda 'Bu hafta hangi filmler vizyona giriyor?' diye merak edenler için hazırladığımız bu içerikte vizyona girecek sinema filmlerinin hem fragmanlarını hem de oyuncuları ve konularını bulabilirsiniz.

Hem yerli hem yabancı filmlerin öne çıktığı bu haftada Popeye the Slayer Man, Kaçak Fil, Sonradan Gurme, Saint-Ex, SpiderMan gibi yapımlar dikkat çekti. Gelin 9 Mayıs 2025 Cuma vizyona girecek filmleri birlikte görelim...

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Popeye the Slayer Man

Popeye the Slayer Man

Popeye the Slayer Man Film Konusu:

Bir şehir efsanesinin peşine düşen bir avuç üniversite öğrencisi, Denizci Adam'ın hayaletinin, bir zamanlar işlek olan fakat şimdi terk edilmiş ıspanak konserve fabrikasında dolaştığına dair söylentileri araştırıyor. Bu genç ve cesur araştırmacılar, Denizci Adam'ın hikayesini çözmek, gerçekle efsaneyi birbirinden ayırmak için fabrikayı ve limanı ziyaret ederler. Ancak, bu eski ve terk edilmiş konserve fabrikasına gizlice girmeleri, beklenmedik ve talihsiz olayların kapısını aralar. Bu, sadece bir efsane mi, yoksa gerçekten Denizci Adam'ın hayaleti mi dolaşıyor? Bu sorunun cevabını bulmak için, bu genç araştırmacıların hikayesine tanıklık etmeye hazır olun.

Popeye the Slayer Man Film Oyuncuları:

Jason Stephens, Sarah Nicklin, Angela Relucio

Filmin Türü:

Korku

Sonradan Gurme

Sonradan Gurme

Sonradan Gurme Film Konusu:

Zeugma dönemine ait değerli bir eser olan 'kutsal sarımsak döveceği'nin peşine düşen define avcıları Tarık, Aladdin ve Fevzi, Gaziantep'te bu hedefe ulaşmak için hızla harekete geçerler. İlk adımlarını Şeker Han'da atarlar; burada kebapçı Mehmet Usta'nın karşısındaki dükkanı kiralayarak işe başlarlar. Kebapların yoğun olduğu bir bölgede, suşi restoranı açarak dikkat çekmeyeceklerini ve rahatça kazı yapabileceklerini düşünürler. Ancak, planladıkları gibi bir durumla karşılaşmazlar.

Sonradan Gurme Film Oyuncuları:

Aslıhan Güner, Timur Acar, Orhan Uslu

Filmin Türü:

Komedi, Romantik

Diş Perisi Masalı (A Tooth Fairy Tale)

Diş Perisi Masalı (A Tooth Fairy Tale)

Diş Perisi Masalı  Film Konusu:

Diş Perisi Masalı, asi bir diş perisi, sevecen bir trol ve kurnaz bir goblin bilim adamının, büyülü krallıklarını tehlikeli örümceklerin saldırısından korumak için birleştiği bir hikayeyi anlatır. Van adında bir diş perisi, kendi dünyasının sınırlarını aşma ve hayatın daha fazlasını keşfetme hayaliyle yanıp tutuşmaktadır. Bu arayışında, hoşgörülü trol Ruppe ve zeki goblin bilim adamı Gemma ile karşılaşır. Birlikte, krallıklarını birleştirmek ve örümceklerin tehditlerine karşı savunma oluşturmak için zorlu bir maceraya atılırlar. Ancak bu süreçte, örümceklerin kötü niyetli saldırılarından kurtulmanın çözümünü bulmak zorundadırlar.

Diş Perisi Masalı Film Yönetmeni:

Michael Johnson

Filmin Türü:

Macera, Animasyon, Fantastik

Saint-Ex

Saint-Ex

Saint-Ex Film Konusu:

SaintEx, SaintExupéry'nin en yakın dostunu bulmak adına girdiği çetin bir serüveni ele alıyor. Hikaye, 1930 yılında Arjantin'deki Aéropostale'de pilot olarak görev yapan Antoine de SaintExupéry etrafında şekilleniyor. En iyi dostu ve tartışmasız Aéropostale'nin en yetenekli pilotu Henri Guillaumet, And Dağları üzerinde daha kısa bir uçuş güzergahı keşfetmeye çalışırken uçağı düşüyor. Bu olayın ardından SaintEx, dostunu bulmak için harekete geçer. Bu süreçte Guillaumet'nin eşi Noëlle, SaintEx'e destek olur. Bu göz korkutucu görünen arama, ikilinin kendilerini aşmalarını gerektirir ve onları zorlu bir denemeye sürükler.

Saint-Ex Film Oyuncuları:

Vincent Cassel, Louis Garrel, Diane Kruger

Filmin Türü:

Macera, Dram, Biyografi

Efendiler

Efendiler

Efendiler Film Konusu:

Kadıköy'deki minik bir sahnede gösteri yapan üç komedyen, bir film seçimine katılmak üzere Malta'ya davet edilir. Varışlarında, dünyanın kontrolünü elinde bulunduran güçlü ailelerin kendilerini çağırdığını keşfederler. Sürekli olarak sert espriler yapmalarının bir sonucu olarak bir cezalandırma sürecinde mi, yoksa gerçekten bir film seçimi için mi orada oldukları konusunda kafa karışıklığı yaşarlar. Ancak, komedyenlere yönelik testlerin korkutucu boyutu arttıkça, artık tamamen özgür olmadıklarının bilincine varırlar. Kendilerine sunulan, tüm isteklerini karşılayan mükemmel olanaklar ve özgürlükler arasında bir tercih yapmak durumunda kalırlar. Özgürlüklerini korumayı seçen komedyenler, kaçış planı yaparlar.

Efendiler Film Oyuncuları:

Ali Rıza Tanyeli, Can Sipahi, Eren Pekgöz

Filmin Türü:

Komedi

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Kaçak Fil (Hitpig!)

Kaçak Fil (Hitpig!)

Kaçak Fil Film Konusu:

Kaçak Fil, ödül avcısı bir domuz olan Hitpig'in, kaçan bir fili bulmak üzere çıktığı zorlu macerayı anlatıyor. Hayvanları yakalayıp sahiplerine geri getirerek hayatını idame ettiren Hitpig, şimdiye kadarki en zorlu göreviyle karşı karşıya. Dans yetenekleriyle tanınan bir fili, Las Vegas'taki bir şovmenin yanına, bir milyon dolarlık bir ödül karşılığında geri getirmesi gerekiyor. Yolculuğuna çıkan Hitpig, enerjik ve saf kalpli fil Turşu'yu bulmak için çıktığı bu macerada, kısa sürede kendini beklenmedik olayların içinde buluyor. Bu süreçte, hem Hitpig hem de kaçak fil, dostluğun gerçek anlamını keşfediyorlar. Bu hikaye, dostluk, macera ve eğlence dolu bir yolculuğu konu alıyor.

Kaçak Fil Film Oyuncuları:

Jason Sudeikis, Lilly Singh, Rainn Wilson

Filmin Türü:

Macera, Animasyon

Cinn-i Zifir

Cinn-i Zifir

Cinn-i Zifir Film Konusu:

Film, bir fotoğraf makinesine hapsolan iblisin buradan kurtulmasıyla yaşananları konu ediniyor.

Cinn-i Zifir Film Oyuncuları:

Özkan Güneş, Tuba Erdem, Sinan Uysal

Filmin Türü:

Korku

Evli Mutlu Çocuklu

Evli Mutlu Çocuklu

Evli Mutlu Çocuklu Film Konusu:

Vizyon tarihi ertelenen ve çekimleri Urla’da yapılan romantik komedi türündeki film, evlenmek üzereyken terk edilen Ceylan’la, vefat eden eşinin ardından kızıyla yaşayan avukat Ender’in aşk hikayesini anlatacak. 

Evli Mutlu Çocuklu Film Oyuncuları:

Gizem Karaca Ekmekçi, Furkan Palalı, Gaye Gürsel

Filmin Türü:

Komedi, Romantik

Örümcek-Adam (Spider-Man) - 2002 yılında yayınlanan bu film yeniden vizyona girecek.

Örümcek-Adam (Spider-Man) - 2002 yılında yayınlanan bu film yeniden vizyona girecek.

Örümcek-Adam Film Konusu:

Peter Parker, başarısız bir sosyal hayata sahip, sıradan bir öğrenci olarak hayatını sürdürmektedir. Okuldaki akranlarının sürekli alaylarına maruz kalırken, kalbi Mary Jane'e olan karşılıksız aşkıyla yanıp tutuşmaktadır. Ancak, bir gün okulun düzenlediği bir gezi sırasında, üzerinde deneyler gerçekleştirilen bir örümceğin ısırığıyla hayatı tamamen değişir. Bu olay sonucunda, Peter, örümceğin içgüdüsel yeteneklerini kazanır ve bu yetenekleri, karanlık şehirde kaybettiği amcasının intikamını almak için kullanmaya karar verir. Artık o, sıradan bir öğrenci olmaktan çıkıp 'Örümcek Adam' kimliğine bürünmüştür.

Örümcek-Adam Film Oyuncuları:

Tobey Maguire, Kirsten Dunst, Willem Dafoe

Filmin Türü:

Macera, Aksiyon, Fantastik

Baba (The Godfather) - 1972 yapımı bir kült film olan Baba yeniden sinemalarda izleyici karşısında olacak.

Baba (The Godfather) - 1972 yapımı bir kült film olan Baba yeniden sinemalarda izleyici karşısında olacak.

Baba Film Konusu:

Amerika'da 1940'lar ve 1950'lerin atmosferinde geçen, İtalyan mafya ailesi Corleone'nin epik hikayesini anlatan 'Baba', izleyiciyi derinden etkileyen bir yapıttır. Ailenin en küçük ferdi ve savaş gazisi Michael, kız kardeşi Connie'nin düğününde babası Don Corleone ile uzlaşır. Ancak, bir suikast girişimi sonucunda Don'un aile işlerini yönetme yeteneği elinden alınınca, ailenin liderliği Michael ve ağabeyi Sonny'e geçer. Danışmanları Tom Hagen'in de desteğiyle, Corleone ailesi diğer mafya ailelerine karşı savaş ilan eder ve geleneksel yöntemlerini değiştirmeye başlar. 

Mario Puzo'nun çok satan romanından, Puzo ve yönetmen Francis Ford Coppola'nın sinemaya uyarladığı 'Baba', En İyi Film, En İyi Erkek Oyuncu ve En İyi Uyarlama Senaryo dallarında Oscar'ın sahibi olmuştur. Ayrıca, yapılan araştırmalar sonucunda Türkiye'de en çok izlenen ve satılan film unvanını da kazanmıştır.

Baba Film Oyuncuları:

Al Pacino, Marlon Brando, James Caan

Filmin Türü:

Dram, Suç, Polisiye

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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