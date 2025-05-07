Ayak İşleri Konusu Nedir? Ayak İşleri Oyuncuları ve Tüm Detaylar
İlk sezonu 2021 yılında yayınlanan Ayak İşleri, son yılların en başarılı dijital işlerinden biri olarak görülüyor. Çağlar Çorumlu ve Güven Murat Akpınar'ın başrollerini paylaştığı dizinin son sezonu geçtiğimiz yılın sonbaharında gelmişti. Dizi hala tazeliğini korurken Ayak İşleri konusu ve oyuncu kadrosu gibi detaylar merak edilmeye devam ediyor.
Ayak İşleri ile ilgili tüm detaylar...
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Ayak İşleri Konusu
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Ayak İşleri Oyuncu Kadrosu
Ayak İşleri Bölümler ve Sezonlar
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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