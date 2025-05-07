Ayak İşleri Konusu Nedir? Ayak İşleri Oyuncuları ve Tüm Detaylar

İlk sezonu 2021 yılında yayınlanan Ayak İşleri, son yılların en başarılı dijital işlerinden biri olarak görülüyor. Çağlar Çorumlu ve Güven Murat Akpınar'ın başrollerini paylaştığı dizinin son sezonu geçtiğimiz yılın sonbaharında gelmişti. Dizi hala tazeliğini korurken Ayak İşleri konusu ve oyuncu kadrosu gibi detaylar merak edilmeye devam ediyor.

Ayak İşleri ile ilgili tüm detaylar...