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Ayak İşleri Konusu Nedir? Ayak İşleri Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Ayak İşleri Konusu Nedir? Ayak İşleri Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
08.05.2025 - 01:22

İlk sezonu 2021 yılında yayınlanan Ayak İşleri, son yılların en başarılı dijital işlerinden biri olarak görülüyor. Çağlar Çorumlu ve Güven Murat Akpınar'ın başrollerini paylaştığı dizinin son sezonu geçtiğimiz yılın sonbaharında gelmişti. Dizi hala tazeliğini korurken Ayak İşleri konusu ve oyuncu kadrosu gibi detaylar merak edilmeye devam ediyor.

Ayak İşleri ile ilgili tüm detaylar...

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Ayak İşleri Konusu

Ayak İşleri Konusu

Temelde konu çok basit, Vedat ve Evren adlı başkahramanlarımız, patronları tarafından kendilerine verilen işleri yapıyorlar. Ancak patronlarının isteklerini gözlerini kırpmadan yapan bu uyumsuz ikili, daha çok görevlerde değil kendi aralarında çatışıyor.

Ayak İşleri Oyuncu Kadrosu

Ayak İşleri Oyuncu Kadrosu

Çağlar Çorumlu ve Güven Murat Akpınar'ın başrollerini paylaştığı dizide yer alan diğer oyuncular bölümden bölüme değişiyor. Dizide daha önce Şebnem Sönmez, Sarp Akkaya, Sarp Apak, Defne Kayalar gibi isimler yer aldı.

Ayak İşleri Bölümler ve Sezonlar

Ayak İşleri Bölümler ve Sezonlar

İlk sezonu 2021'de yayınlanan dizi dört sezondan oluşuyor. İlk üç sezonunda 10 bölüm bulunan dizinin son sezonunda 8 bölüm bulunuyor.

Ayak İşleri Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Ayak İşleri Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Dizinin yayın platformu GAİN ve tüm bölümler GAİN kütüphanesinde yer alıyor.

Ayak İşleri İzlenme Oranları ve Reytingler

Ayak İşleri İzlenme Oranları ve Reytingler

Ayak İşleri'nin IMDb puanı 8.4. Komedi türündeki dizi büyük bir izlenme oranına sahip ve büyük oranda olumlu yorumlar alıyor.

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Ayak İşleri Eleştiri ve Ödüller

Ayak İşleri Eleştiri ve Ödüller

2023 yılında Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde Çağlar Çorumlu, Ayak İşleri dizisiyle Komedi Dizisinde En İyi Erkek Oyuncu kategorisinde kazanan isim oldu.

Ayak İşleri Son Haberler

Ayak İşleri Son Haberler

Diziyle ilgili son haberler geçtiğimiz senenin ekim ayında yayınlanan son sezonuyla ilgili. Ayrıca diziye dair değerlendirmeler yer alıyor.

Ayak İşleri Benzeri Diziler

Ayak İşleri Benzeri Diziler

Ayak İşleri'ne benzer olarak Magarsus, Gibi, Aynen Aynen, Doğu, Tutunamayanlar dizileri örnek gösterilebilir.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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