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5-7 Mayıs'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

5-7 Mayıs'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
08.05.2025 - 00:42

Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...

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1. Annesini Yeni Kaybeden Tarkan Turneye Neden Devam Ettiğini Açıkladı

1. Annesini Yeni Kaybeden Tarkan Turneye Neden Devam Ettiğini Açıkladı

Geçtiğimiz hafta annesini kaybeden Tarkan, cenaze için turneyi yarıda kesip İstanbul'a dönmüştü. Annesini son yolculuğuna uğurladıktan sonra turneye devam etme kararı alan Tarkan, izleyicisine samimi açıklamalarda bulundu.

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2. Ragga Oktay Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!

2. Ragga Oktay Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!

Çukulata Kız şarkısıyla tanınan, bir dönem her yerde gördüğümüz Ragga Oktay, yıllar sonra ortaya çıktı. Eski şarkıcının son hali, 'Yıllar hiç acımamış' dedirtti.

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3. Güzide Duran'ın Boşanma Davasında Sürpriz Tanık!

3. Güzide Duran'ın Boşanma Davasında Sürpriz Tanık!

Yıllar sonra Amerika'dan Türkiye'ye gelen ünlü manken Güzide Duran, çekişmeli boşanma süreciyle konuşuluyordu. Duran'ın davasındaki 'tanık' herkesi şoke etti.

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4. Sezen Aksu, Tüm Müzik Haklarını Sattı

4. Sezen Aksu, Tüm Müzik Haklarını Sattı

2016'dan beri sahneye çıkmayan efsane şarkıcı Sezen Aksu, tüm müzik haklarını Universal Music Group'a sattı.

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5. Bengü'den Eski Eşine Olay Gönderme

5. Bengü'den Eski Eşine Olay Gönderme

Birkaç ay önce eşi Selim Selimoğlu'ndan ayrılan şarkıcı Bengü, hikayesinde Kızılcık Şerbeti'nden oldukça imalı, göndermeli bir sahne paylaştı. 

Bengü'nün değindiği nokta, ihanetin boşanmanın asıl sebebi olabileceğini düşündürdü.

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6. Reynmen'in Eşi Hadise'yi Topa Tutan Kayınvalidesini Affetmedi!

6. Reynmen'in Eşi Hadise'yi Topa Tutan Kayınvalidesini Affetmedi!

Reynmen'in annesi Hadise'nin sahne şovunu ahlaksız ve edepsiz bulduğunu belirttiği bir yorumda bulunmuştu. 

Reynmen'in eşi Cansu Emire, Hadise'nin tarafını tuttu. Kayınvalidesini affetmedi.

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7. Pis Yedili'nin Alis'i Yıllar Sonra Konuşanlar'da Ortaya Çıktı

7. Pis Yedili'nin Alis'i Yıllar Sonra Konuşanlar'da Ortaya Çıktı

Pis Yedili dizisinde Alis karakterine hayat veren Ecem Karavus, yıllar sonra Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar programında seyirciler arasında görüntülendi. Hasan Can Kaya'nın dikkatini çeken Karavus'un son halli ve ikilinin flörtöz tavırları dikkat çekti.

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8. Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk'un Bebeğinin Cinsiyeti Belli Oldu

8. Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk'un Bebeğinin Cinsiyeti Belli Oldu

Teşkilat dizisinde yer alan ve partneri Aybüke Pusat'ın kadrodan çıkarılması hakkında herhangi bir yorumda bulunmadığı için tepki çeken Tolga Sarıtaş ve eşi Zeynep Mayruk'un bebeğinin cinsiyeti belli oldu.

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9. İbrahim Tatlıses, 40 Yıllık Dostunun Oğlundan Şikayetçi Oldu

9. İbrahim Tatlıses, 40 Yıllık Dostunun Oğlundan Şikayetçi Oldu

İbrahim Tatlıses'in tehdit edildiği ortaya çıktı. Tehdit mesajlarını gören İbrahim Tatlıses, 40 yıllık dostunun oğlundan anında şikayetçi oldu.

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10. Ozan Akbaba Sırtını Reytinglere Dayayıp Radikal Bir Karar Aldı!

10. Ozan Akbaba Sırtını Reytinglere Dayayıp Radikal Bir Karar Aldı!

Uzak Şehir dizisiyle müthiş bir çıkış yakalayan oyuncu Ozan Akbaba, dizinin reytinglerine güvenerek özel hayatıyla ilgili oldukça radikal bir karar aldı.

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11. Nesrin Cavadzade Göndermeli Paylaşımıyla Kafa Karıştırdı

11. Nesrin Cavadzade Göndermeli Paylaşımıyla Kafa Karıştırdı

Bir süre önce Sandık Kokusu'nda beraber rol alırken aşk yaşamaya başladığı Pamir Pekin'den ayrılan Nesrin Cavadzade, hikayesinde oldukça göndermeli bir söz paylaştı.

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12. Danla Bilic'e Uygulanan Tacizin Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı

12. Danla Bilic'e Uygulanan Tacizin Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı

Eski sevgilisi Berk Çetin tarafından taciz edilen Danla Bilic'in olay gününe dair yeni görüntüleri ortaya çıktı.

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13. Dilan Polat'ın Ablası Sıla Doğu Evlilik Teklifi Aldı

13. Dilan Polat'ın Ablası Sıla Doğu Evlilik Teklifi Aldı

11 ay önce cezaevinden tahliye olan Dilan Polat'ın kız kardeşi Sıla Doğu, evlilik teklifi aldı. Polatlar, geceyi bütün şatafatıyla kutladı.

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14. Anne Olan Neslihan Atagül Doğum Kilolarını Bir Çırpıda Verdi

14. Anne Olan Neslihan Atagül Doğum Kilolarını Bir Çırpıda Verdi

Birkaç hafta önce ilk oğullarını kucağına Alan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, anne babalık heyecanı yaşıyordu. Uzun bir aranın ardından Instagram hesabından yeni pozlarını paylaşan Neslihan Atagül'ün tüm doğum kilolarını bir çırpıda vermiş olması dikkat çekti.

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15. Ali Atay ve Hazal Kaya Hakkında Şok Bir İddia Ortaya Atıldı

15. Ali Atay ve Hazal Kaya Hakkında Şok Bir İddia Ortaya Atıldı

Yaklaşık 4 ay önce tutuklanarak cezaevine gönderilen ünlü menajer Ayşe Barım'ın 30 yıla kadar hapsinin istendiği açıklanmıştı. 

Kariyerine uzun yıllardır Ayşe Barım'ın menajerliğinde devam eden Ali Atay ve Hazal Kaya'nın ID İletişim'den ayrıldığı iddia edildi.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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