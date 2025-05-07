5-7 Mayıs'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...
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1. Annesini Yeni Kaybeden Tarkan Turneye Neden Devam Ettiğini Açıkladı
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2. Ragga Oktay Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!
3. Güzide Duran'ın Boşanma Davasında Sürpriz Tanık!
4. Sezen Aksu, Tüm Müzik Haklarını Sattı
5. Bengü'den Eski Eşine Olay Gönderme
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6. Reynmen'in Eşi Hadise'yi Topa Tutan Kayınvalidesini Affetmedi!
7. Pis Yedili'nin Alis'i Yıllar Sonra Konuşanlar'da Ortaya Çıktı
8. Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk'un Bebeğinin Cinsiyeti Belli Oldu
9. İbrahim Tatlıses, 40 Yıllık Dostunun Oğlundan Şikayetçi Oldu
10. Ozan Akbaba Sırtını Reytinglere Dayayıp Radikal Bir Karar Aldı!
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11. Nesrin Cavadzade Göndermeli Paylaşımıyla Kafa Karıştırdı
12. Danla Bilic'e Uygulanan Tacizin Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı
13. Dilan Polat'ın Ablası Sıla Doğu Evlilik Teklifi Aldı
14. Anne Olan Neslihan Atagül Doğum Kilolarını Bir Çırpıda Verdi
15. Ali Atay ve Hazal Kaya Hakkında Şok Bir İddia Ortaya Atıldı
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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