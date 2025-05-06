Cezaevinden Çıkalı Sene Dolmadı: Dilan Polat'ın Ablası Sıla Doğu Evleniyor!
Polat ailesi yine gündemde! Daha cezaevi süreci hafızalardaki yerini korurken, Dilan Polat’ın olaylı ablası Sıla Doğu'dan sürpriz bir hamle geldi. Sıla Doğu, doğum gününde aldığı evlilik teklifiyle takipçilerini şaşkına çevirdi!
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Geçtiğimiz yıl kara para aklama soruşturmasıyla tutuklanan Dilan Polat ailesi, uzun süre gündemden düşmemişti.
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Sıla Doğu, bugün kutladığı doğum gününde evlilik teklifi aldı. Sosyal medyada paylaşılan o anlar kullanıcılarda şok etkisi yarattı.
Sıla Doğu o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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