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Cezaevinden Çıkalı Sene Dolmadı: Dilan Polat'ın Ablası Sıla Doğu Evleniyor!

Cezaevinden Çıkalı Sene Dolmadı: Dilan Polat'ın Ablası Sıla Doğu Evleniyor!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
06.05.2025 - 23:43

Polat ailesi yine gündemde! Daha cezaevi süreci hafızalardaki yerini korurken, Dilan Polat’ın olaylı ablası Sıla Doğu'dan sürpriz bir hamle geldi. Sıla Doğu, doğum gününde aldığı evlilik teklifiyle takipçilerini şaşkına çevirdi!

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Geçtiğimiz yıl kara para aklama soruşturmasıyla tutuklanan Dilan Polat ailesi, uzun süre gündemden düşmemişti.

Geçtiğimiz yıl kara para aklama soruşturmasıyla tutuklanan Dilan Polat ailesi, uzun süre gündemden düşmemişti.

Dilan Polat ve ailesi, kara para aklama, vergi kaçırma, suç örgütü kurma ve gelirlerini aklama suçlamalarıyla 2023’te tutuklanmıştı.

Sıla Doğu, bu şirketlerin bazılarında yönetici olarak yer aldığı için gözaltına alınmış ve kısa süreliğine tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında ev, iş yeri ve dijital verilere el konulmuştu. Geçtiğimiz aylarda serbest kalan kardeşler kısa süre içerisinde eski paylaşımlarına geri dönmüştü.

Sıla Doğu, bugün kutladığı doğum gününde evlilik teklifi aldı. Sosyal medyada paylaşılan o anlar kullanıcılarda şok etkisi yarattı.

Sıla Doğu, bugün kutladığı doğum gününde evlilik teklifi aldı. Sosyal medyada paylaşılan o anlar kullanıcılarda şok etkisi yarattı.

Dilan Polat’ın cezaevi sürecinde yanında olan, gözyaşlarıyla destek veren ablası Sıla Doğu da gündemde kalmaya devam etmişti. Cezaevinden çıkalı henüz bir yıl bile olmamışken, Sıla Doğu bu kez mutluluk gözyaşlarıyla gündemde!

Sıla Doğu o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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